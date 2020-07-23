21 миллион евро за футболиста, который сыграл 48 минут! Как такое возможно?

«Лидс» Марсело Бьелсы вернулся в АПЛ спустя 16 лет. Минувшей зимой клуб взял в аренду нападающего «РБ Лейпциг» Жана-Кевина Огюстена, который не прижился в команде Юлиана Нагельсмана. Первую половину сезона француз провёл в аренде в «Монако», где за 13 матчей отметился только одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

В составе «Лидс Юнайтед» он отыграл всего три матча в феврале, проведя в общей сложности 48 минут на поле. 23-летний Огюстен находился не в лучшей форме, а травмы только ухудшили его положение в английском клубе. «Павлины», конечно же, не захотели выкупать футболиста, но пункт в контракте может вынудить их сделать это. Теперь клубы вступили в спор, который может закончиться судом.

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Всё дело в том, что при подписании арендного соглашения учитывался пункт, при котором в случае выхода «Лидса» в АПЛ британцы обязаны выкупить Огюстена за 21 млн евро. Однако, коронавирус внёс свою лепту. Контракт французского нападающего с «павлинами» истёк 30 июня, а на тот момент команда Марсело Бьелсы ещё не оформила выход в АПЛ. К тому же англичане утверждают, что пункт в контракте истёк 1 июля. Они даже не стали продлевать соглашение с 23-летним футболистом до фактического окончания сезона в Чемпионшипе. А вот «Лейпциг» считает, что никто не предусматривал коронавирусный кризис, поэтому «Лидс» должен выкупить французского нападающего.



«Лидс» вышел в Премьер-лигу, а значит, обязан выкупить игрока. Когда в январе составлялся контракт, все стороны были дееспособны и согласны со всеми условиями. Я предполагаю, что всё пройдёт своим чередом», — сказал спортивный директор «РБ Лейпциг» Маркус Крёше.



Контракт Огюстена с «РБ Лейпциг» действует до лета 2022 года, но немецкий клуб хочет расстаться с футболистом уже в это межсезонье.

Что говорят спортивные юристы?

Ведущие немецкие издания Bild и Kicker сразу же обратились к спортивным юристам, которые дали одинаковую оценку сложившейся ситуации. Например, юрист по спортивному праву Кристоф Вишеманн считает, что немецкий клуб должен подать жалобу в ФИФА.



«Это случай для ФИФА или даже для CAS. Я всё вижу так: «Лидс» не выполнил контракт, а «Лейпциг» получил ущерб. «РБ» должен сформулировать жалобу и подать её в ФИФА», — заявил он.



Ещё один спортивный юрист Пауль Ламбертц утверждает, что «Лидс» может аннулировать этот пункт контракта только в том случае, если будет на грани банкротства.



«Да, аренда закончилась 30 июня, длина контракта не меняется автоматически из-за коронавируса, по крайней мере, согласно немецким законам. Но я не вижу ни одной причины, по которой обязательство выкупа не должно сдвигаться. «Лидс» должен быть на грани банкротства, чтобы можно было скорректировать или аннулировать этот пункт контракта», — сказал Ламбертц.



Профессор Университета Маннгейма по трудовому и спортивному праву Филипп Фишингер в интервью Bild сказал, что уверен в победе «Лейпцига» в суде.



«Если бы я делал ставки, я бы поставил на то, что «Лейпциг» выиграет судебный процесс. По крайней мере, это можно предположить на основе действующего немецкого права или же швейцарского права, которое часто используют при решении трансферных вопросов. Если бы «Лейпциг» и «Лидс» могли предвидеть, что сезон в Англии будет продлён, они бы совершенно точно договорились об обязательстве выкупа без привязки к дате 30 июня», — отметил специалист.

Мы обратились за комментарием к спортивному юристу Михаилу Прокопцу. Он солидарен со своими коллегами и считает, что у немцев больше шансов выиграть это дело.



«Позиция «Лейпцига» в случае обжалования имеет больше шансов быть услышанной в ФИФА или в CAS. Дело в том, что при подписании арендного соглашения «Лидс» должен был предусмотреть ситуацию, при которой игрок не выкупается, если он не пригодился. Например, если игрок не сыграет определённое количество матчей и клуб выйдет в АПЛ, тогда опция выкупа не активируется. Они же это не зафиксировали. Согласно контракту, сам факт выхода команды в АПЛ активирует опцию выкупа. Клубы не предусмотрели причинно-следственную связь между игрой футболиста, выходом клуба в АПЛ и обязательным выкупом. Презюмируется, что условие обязательного выкупа выполнено просто исходя из факта нахождения игрока в аренде при одновременном выходе клуба в АПЛ. Эта опция сработала бы, даже если бы игрок не сыграл ни одной игры. Соглашусь с другими юристами, с коллегами. Позиция «Лейпцига» выглядит более сильной. Я бы дал 80 на 20 процентов, что «Лейпциг» это дело выиграет», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Видимо, «Лидсу» всё-таки придётся раскошелиться и приобрести Огюстена, который оказался не нужен ни Бьелсе, ни Нагельсманну. Вполне возможно, что за покупкой игрока сразу же может последовать его продажа в другой европейский клуб.