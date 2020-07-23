«Угадай автора по цитате». «Спартак» продолжает бомбить на Кашшаи

«Спартак» в своём открытом письме Виктору Кашшаи попросил руководителя департамента судейства ответить на вопросы по спорным решениям арбитров.

«Уже принимают ставки на отмену нашего гола». Гневное письмо «Спартака» в адрес Кашшаи Московский клуб требует объяснения от главы департамента судейства РФС.

Венгр сделал – в эфире «Матч ТВ» прокомментировал спорные моменты последних матчей.



Его спросили:



– о письме «Спартака»: «В матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже шибаются в пользу и против «Спартака», но VAR используется на матче во имя справедливости. Например, если есть офсайд, то VAR должен вмешаться и его отметить. Может, в следующем сезоне вмешательств видео-помощника будет больше или меньше. В том, что это письмо написали, я не вижу никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель».



– о Соболеве и Барриосе: «Да, контакт, конечно, был, но он упал, потому что споткнулся о землю. С разных ракурсов видно, что он просто поскользнулся. Совершенно точно, что не из-за контакта рукой он упал. Он терял равновесие и начал падать. Абсолютно поддерживаю решение арбитра. Если бы кровь появилась, то контакт был более существенным. Он был достаточно легким. Если каждый контакт будет расцениваться как фол, то футбола не останется. Запрещается использовать ВАР в каждом эпизоде, это бы превратилось в видеоигру».



– о толчке Дзюбы и Тимофеева («Зенит»-«Крылья Советов»): «Судья расценил этот толчок как незначительный и не наказал атакующего игрока. Еще раз отмечу, VAR вмешивается только в значительных эпизодах».



– о фоле Оздоева на Айртоне: «Важный момент — интенсивность движения. На мой взгляд, здесь средняя интенсивность и точка контакта. Не думаю, что здесь было агрессивное поведение. Безрассудное действие, да, безрассудный фол. Нужно рассмотреть точку контакта, она приходится на ногу. Если чуть выше на 10 см, то это красная карточка. Классическая жёлтая, но близкая к красной».

«Выставил всех дураками и клоунами!» Арбитр Федотов жёстко прошёлся по словам Кашшаи Вчера глава судейского департамента разбирал спорные эпизоды в матче «Зенита» и «Спартака».

Ответы «Спартак» явно не устроили. На этот раз клуб пошёл в «Твиттер»:



«Стопроцентный пенальти» и окровавленный игрок сборной Англии Терри Бутчер.

Намёк на то, насколько очевидной должна быть ситуация, чтобы VAR всё же вмешался.

И безысходность.