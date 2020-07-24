Уход Романцева, бромантан, скандалы — сезон, когда «Спартак» был ещё хуже, чем сейчас

«Спартак» Доменико Тедеско был близок к клубному антирекорду, но финишировал седьмым. «Важно, что мы избежали антирекорда. Благодарен ребятам, что сумели собраться и не побить прежнее антидостижение!» — скажет гендиректор красно-белых Шамиль Газизов.

Что это за антирекорд такой, которого все так боятся? Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко вспомнил худшее выступление клуба в истории ЧР – 10-е место в 2003 году.

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— Любая большая команда в какой-то момент может провалиться, — говорит Червиченко. — И «Барселона» как-то была в районе 10-го места. И с Карпиным «Спартак» опускался чуть ли не на последнюю строчку. А сейчас он один из лучших наших тренеров. Этот сезон «Спартак» тоже мог закончить на 10-м месте, но отскочил на 7-е.

Ничего особенного в этом нет – с любым может произойти. Зато в 2003-м «Спартак» Кубок выиграл. А в чемпионате всё сложилось против нас. Дикое количество травм, невезение, внутренние распри… Но главная причина – свистопляска с тренерами.

— Уход Романцева?

— С него всё началось. Хотя к лету всё уже было разболтано, без взаимопонимания. Кубок мы выиграли практически на ободах. К финалу с «Ростовом» подошли с полным диссонансом внутри. Да, перед матчем он сделал заявление – взбодрил команду. Но моё мнение – Романцев не очень-то хотел этот Кубок выигрывать. Противоборствующей стороне в ситуации с выдавливанием меня из клуба поражение дало бы гораздо больше. Просто так получилось – ребята, молодцы, взяли и выиграли. Им эти внутренние войны были до одного места. Егор – красавец, победный гол забил.

Титов мог завершить карьеру в «Спартаке». Если бы подождал три дня до отставки Черчесова Скандальная ссылка в дубль после 1:5 от ЦСКА и переход в «Химки», которого могло не быть.

Хотя перед матчем был запущен слух, что я уже всё продал, от земляков-ростовчан получил деньги и судьба финала решена. Если бы мы не выиграли Кубок, эту тему начали бы раскачивать до предела. Посмотрите фотографии из праздничной раздевалки — там далеко не у всех счастливые лица. Половина людей из спортивной и менеджерской части только пытались делать вид, что радуются.

Я потом думал: может, надо было расстаться с Романцевым ещё до сезона? К тому времени он уже не до конца соответствовал тому, чего мы хотели. Но сами представьте – убрать глыбу, эпоху… Романцев – это был громаднейший авторитет, суперспециалист. Бывший президент клуба. В таких ситуациях всегда возникает вопрос – кем заменить? Когда вы убираете такого большого человека, вместо него должны предложить что-то супертоповое. Того, кто сразу гарантирует качество — начнёт выигрывать, всё поменяет…

Я думал об этом, но не мог прийти к решению. Кто мог бы стать для «Спартака» такой фигурой? И если бы Романцев не выступил со своим заявлением, скорее всего, мы докатали бы сезон вместе. Получается, он сам сделал мне подарок. Выкопал себе яму.

— Романцева заменил 35-летний Андрей Чернышов. Логику этого сенсационного назначения вы объясняли не раз – главный тренер молодёжной сборной, с большим потенциалом. Другие варианты рассматривались?

— Я разговаривал с Ярцевым, но хотел, чтобы он пошёл к нам вице-президентом по спортивной части. Вместе с Дасаевым. Может быть, Георгий Саныч думал, что я приглашу его как главного тренера. Возможно, так и надо было поступить. И в этом была моя ошибка.

Думали назначить Юрана. Но он только с дублем занимался – тренерского опыта было совсем немного. По сравнению с Чернышовым, при котором молодёжка хорошо играла.

По логике нужно было сразу доверить команду Георгичу — Федотову. Он не ушёл с романцевской компанией, а остался в клубе. Но я, действуя в цейтноте, выбрал самый отвратительный вариант, который обернулся для нас худшей из бед.

С Чернышовым, признаюсь, я ошибся, не угадал. При нём на поле стала твориться полная херабора. «Локомотиву» проиграли — 2:5! Я этот матч смотрел с трибуны – у нас между зонами было по 40 метров пустоты. Мы потом с Димкой Лоськовым разговаривали, он ржал: «Обычно вы нас раскатывали, а тут мы вас — в одну калитку». Пошли поражения от команд, которым мы вообще никогда не проигрывали. А если кого-то и побеждали, то на жилах. Я думал – оботрётся, войдёт в колею. Но тренер настолько разболтал команду, что она была не способна даже аутсайдеров обыграть. «Спартак» просто пикировал! Защитники во главе с Ващуком допускали грубейшие ошибки. Сейчас думаю: может, в этом тоже было что-то нефутбольное…

Хорошо, я быстро понял: ничего у Чернышова не получится, это путь в никуда. И даже не стал дожидаться конца года – принял правильное решение его убрать. Когда пришёл Федотов, всё стало налаживаться – мы спасли сезон, доигрывая его полумолодёжным составом.

— Главная ошибка Чернышова, погубившая его карьеру в «Спартаке», – бромантан?

— Вся эта бромантановая история больше натянутая и раскачанная. С целью ослабить конкурента. Думаю, что в этом поучаствовал не один наш соперник, или, как говорит президент России, «партнёр». Когда говорят: «Спартак» попался на допинге», все думают, что команда сидела и ложками этот бромантан жрала. А там показатели были какие-то микроны, частицы, элементы распада… Один раз всем дали по таблетке – и всё. Но вот раздули из мухи не то что слона – мамонта!

— Зачем вообще нужно было эти таблетки давать?

— Когда команда поплыла и я стал с Чернышовым очень жёстко разговаривать, предъявлять ему претензии, он начал метаться – не знал, что делать. А главная проблема была в том, что команда не бежала – все были тяжёлые. И, видимо, тренер отсутствие этой физики решил компенсировать не занятиями на измор, как делают другие, а вот таким способом. Почему он так решил ускорить команду, я не знаю. Но раз уж попались, так попались. Нарушили – значит нарушили.

— Карьера Чернышова-тренера после «Спартака», по большому счёту, не сложилась.

— Потому что он не тренер. Я это понял, когда он начал у меня спрашивать, кого куда ставить. Тренер – у президента! Это был край. Человек расписался в своей полной некомпетентности. Получается, настолько был не уверен в себе и своих решениях. А это передаётся коллективу, на поле…

Кстати, и Романцев после «Спартака» нигде успешно не всплыл. Два подхода – и всё в никуда. Я нисколько не умаляю его заслуг, но всё-таки в «Спартаке» с хорошим составом гениальным тренером быть легче.

15 лет назад Романцев ушёл из «Динамо» и из большого футбола. Как так получилось? Почему легендарный тренер оставил профессию.

***

— Судили вас в 2003-м не без скандалов. После поражения от ЦСКА в первом круге (2:3) вы, желая прокомментировать работу Валентина Иванова, пришли на пресс-конференцию и там дали жару: «В нашем футболе существует ситуация, о которой знают все: судьи судят или за деньги, или по указке свыше».

— Я тогда не только на пресс-конференцию, но и в раздевалку к Иванову зашёл. И там тоже дал. Правда, не жару.

— В одном из интервью вы об этом рассказывали: «Я Иванову после матча треснул. Он у меня выхватил после игры в подтрибунке. Я был на взводе, эмоции бурлили. Он никак не ответил, только что-то пробурчал себе под нос».

— Да, интересная у нас «беседа» получилась. Я человек южный – с эмоциями проблемы. В первый момент очень тяжело с ними справляюсь. И не люблю проигрывать – ничего не могу с собой поделать, сразу закипаю. Выплёскиваются мысли, подозрения. На эмоциях ищешь, откуда всё это может идти. Потом, когда успокаиваешься, за какие-то моменты становится неудобно.

— Иванов на вас жаловаться не стал.

— Так он точно знал, за что выхватил. За дело! Раздувать скандал никому было неинтересно. Все понимали, что на поле произошла полная несправедливость. Семак толкнул Абрамидзе в спину, а судья назначил пенальти в ворота «Спартака». Верх цинизма!

— Иванова потом дисквалифицируют на две игры, лишат премии и половины гонорара.

— Сказать, что он судил за деньги, я не могу. Для этого нужно поймать человека за руку. А этого никогда не произойдёт. Заявить об этом – значит нарваться на судебный иск.

То, что Колосков или кто-то из руководства РФС давал Иванову команду, – об этом я тоже не могу говорить. Понятно, что «Спартак» к тому времени всех достал своими победами. Но я при таком разговоре, если даже он был, не присутствовал. С тем же Колосковым у нас до сих пор нормальные отношения. Я и дома у него бывал. Зачем я буду оговаривать людей, если у меня нет доказательств их вины? Я так себя вести не привык – я не бабка у подъезда. Могу только порассуждать на эту тему, но опять же от моих рассуждений никому не станет ни жарко, ни холодно.

На мой взгляд, все понимают, что происходит в нашем футболе. И я понимаю его внутреннюю кухню. Понимаю, что где-то можно за уши притянуть. Понимаю, что на зарплату, которую судьям платили в то время, они не жили и жить не собирались. То есть к таким вещам я отношусь философски и абсолютно нормально. Но тот пенальти получился просто скотским! Из серии «хоть плюй в глаза — всё божья роса». У меня было два таких болезненных эпизода за время работы в футболе. Второй случился в 2005 году в кубковом финале с тем же ЦСКА, когда я уже руководил «Химками». Нашего игрока толкнули в спину, он забил гол, но судья его не засчитал – показал в другую сторону. Эти два момента будут сидеть во мне занозами всю жизнь.

Поэтому я сейчас всё время говорю: VAR – это идеально. Осталось только немного отшлифовать – какие эпизоды смотреть, какие нет, какие решения и на основе чего принимать. Будь у нас в 2003 году VAR, ни один человек, даже со справкой идиота, никогда не поставил бы тот пенальти.

— О «Спартаке» и судейском заговоре много говорилось этим летом.

— Ну какие могут быть заговоры, когда речь идёт о 10-й команде чемпионата? Кому она может быть нужна? Любой заговор предполагает затраты. А кто захочет тратиться на заговор против команды, занимающей 10-е место? Покажите мне такого сумасшедшего. В этом нет ни смысла, ни выгоды, ничего.

— Но в принципе судейский заговор – такое в нашем футболе может быть?

— В принципе может быть всё что угодно. Всегда есть соперники, которые хотят тебя опередить. И все работают на всех фронтах как только могут. Но я в таком случае никогда не рыдал и не плакал. Рассуждал так: нашли они общий язык с судьями – молодцы. Мы не нашли, они в этом плане оказались лучше – значит мы здесь проиграли. Игра ведётся везде – и на поле, и за его пределами. Если ты где-то проиграл – значит недоработал. Если против тебя заговор – значит ты лох. Иди и сделай лучше соперника, стань сильнее! Договариваются против тебя судьи, обижают – сделай так, чтобы они договаривались против кого-то другого.

Если «Спартак» сейчас на судей жалуется, то что «Ростову» делать? У команды только официально пять или шесть подтверждённых судейских ошибок. Есть бумага, что в матче с «Уфой» и пенальти соперник бил левый, и гол засчитан неправильно, и «Ростову» пенальти не дали. И ничего – люди не рыдают, не орут. Хотя у них украли минимум 15 очков. И при таком раскладе «Ростов» должен был финишировать на втором месте. Но клуб себя ведёт по-другому. Может, потому что там мужчины работают? Может, потому что у них закваска правильная, казацкая? Не привыкли ныть, а привыкли пахать, стиснув зубы. Чтобы стать лучшими там, где им пытаются насолить.

«Против «Спартака» судейский заговор и предвзятость. Что делать клубу? Смириться» Сергей Хусаинов режет правду-матку.

***

— Тренерская чехарда, бромантан, судейство. Но в 2003-м у «Спартака» и состав был аховый — Баги, Шафар, Станич, Роберт, Хрман, Фло, Гин, Рикардо Руссо, Андре Диас… Как эти люди вообще могли попасть в «народную команду»?

— А что с Баги не так? Вратарь сборной Марокко, которая находится недалеко от нас в рейтинге ФИФА. И он неплохо стоял. Или, может быть, экзотика кого-то напрягает?

Шафар – вратарь сборной Венгрии.

А сейчас что, лучше? Максименко – он кто такой? Просто воспитанник клуба, хорошо, что заиграл. А другие вратари, которые покупались? Они кто, откуда?

В тот момент, когда мы покупали Баги и Шафара, российских вратарей не было. Кого мы должны были купить? Многие на эту тему любят смеяться, но, когда им начинаешь задавать конкретный вопрос «какого вратаря мы должны были купить в России и не купили?» — не знают, что ответить. Все умные задним числом.

Насчёт других игроков… Всех этих скачек с бубнами я не понимаю. Кому какое дело? Я же не деньги болельщиков тратил – свои. У нас было определённое видение селекционной политики – купить не очень дорого и посмотреть. Если не подойдёт — отправить. Они что, чьё-то место заняли, чью-то пайку съели, у кого-то макароны отобрали? В чём проблема-то? Не подошёл игрок – до свидания. Подошёл, засветился – отлично. Иди играй.

— И всё-таки Фло, Гин, Рикардо Руссо, Андре Диас в «Спартаке» — это, по-моему, перебор.

— Давайте подойдём к этой истории с точки зрения здравого смысла. Вы что думаете, я хотел выкидывать деньги на ветер? Нет. Если я их покупал, значит, кто-то настаивал на том, что это хорошие игроки. Значит, тренер мне говорил: «Это то, что нам нужно!». Тот же Фло ещё при Романцеве появился. Все игроки покупались только с одобрения и по просьбам тренеров. Я не понимаю, почему эти вопросы всё время задают мне. Зачем, чего, куда, сколько? По-моему, не по адресу. У «Спартака» был спортивный директор, главный тренер. Но все почему-то считают, что это Червиченко сумасшедший президент, сидел на диване и ковырял в носу: «А дай-ка я себе куплю негра за 300 тысяч! Не будет играть, так хоть огород вскопает».

Все эти умники, которые сейчас кричат: «Навезли говна!», не могут понять самого главного: в этой ситуации пострадавший номер один – это я. Я за это деньги платил! Они мне, наоборот, посочувствовать должны.

У меня есть мысли, почему всё это покупалось, а потом не играло. Мне ведь под каждого такого игрока обоснование писали – почему он нам нужен. Скоро я начал понимать, что происходит какая-то хреновина. Тогда начал эти бумаги показывать: «Вы мне тут писали, рекомендовали, а теперь говорите, что это «колхозник». А другой, по вашим словам, вообще только с пальмы слез». Предъявлял людям, но внятных ответов от них так и не получил.

— Люди зарабатывали на трансферах?

— Ну естественно. Прежде всего те, кто находился между. Но, может, и те, кто был внутри.

Всё это происходит в нашей любимой команде и сейчас – только цифры уже другие, гораздо большие. Разве Тиль — это не то же самое? Только почти за 20 миллионов. А Мирзов за 4 миллиона? И я вам могу таких историй перебрать кучу. Один Тиль перекрывает все мои затраты на покупку неликвидных игроков раз в 5!

Восьмёрка в «Спартаке» — проклятый номер? Под ним играли Дринчич, Макгиди и Глушаков Гусу Тилю есть, о чем задуматься в самоизоляции.

***

— «Спартак»-2003 или «Спартак»-2020 – кто слабее?

— 10-е место в чемпионате, но выигранный Кубок – неравнозначное сравнение с сегодняшним провалом «Спартака» по всем фронтам.

Думаю, сыграй мы, победил бы наш «Спартак». За счёт мысли и опыта. У нас был более слаженный состав. «Спартак» Тедеско — быстрее и перспективнее. Но у нас был Егор. Такой фигуры нынешнему «Спартаку» не хватает. Это проблема – отсутствие таких стержневых ребят, как Титов, Тихонов, Ковтун. Системообразующих игроков, вокруг которых должна формироваться команда.

— На что «Спартак» может претендовать в следующем сезоне?

— Поборется за тройку. Если правильно укомплектуется, закрыв позицию правого защитника. Слева Айртон в порядке. Пара в центре – Жиго – Джикия – одна из лучших в чемпионате. А вот справа – проблема. Рассказов хорош, но его почему-то не ставят. Наигрывают других. Хотя эти ребята – Маслов и Гапонов – тоже перспективные. И, может, из них будет толк, но чуть попозже.

В воротах Максименко. Но я думаю, если Селихов поправится и наберёт форму, то с ним будет понадёжнее. Да, Максименко свой, фактурный, тянет, но иногда пускает такие «пенки», после которых команда начинает эмоционально проседать. Потому что уверенности во вратаре нет. Не как у ЦСКА – защитники играют и понимают, что сзади стена. И если Акинфеев не потянул, то лишь потому, что не смог зубами бетон перекусить.

В центре полузащиты — Зобнин и Крал. Оба хороши, оба мне нравятся. Хотя от них больше разрушения, чем созидания. Здесь нужен ещё один игрок – между ними и нападающими. Который бы грамотно завязывал игру, снаряды подносил. А-ля Егор. Или Димка Лоськов в «Локомотиве». Шюррле на этой позиции в самом начале был очень хорош, чувствовалось чемпионское качество, но здоровье не позволило продолжить.

— Тиль.

— Вы смеётесь? Я сейчас был в Питере на полуфинале Кубка, он на замену вышел – вообще никакой. Человек за 20 миллионов, три первых касания мяча – полный провал. Штрафной опасный испортил, пас отдал – обрезал… Ни о чём!

А для вылетающих впереди Понсе и Ларссона передачи очень важны. Они, конечно, не топовые нападающие, но для уровня чемпионата России неплохие игроки и могут забить. Заплатили за них чуть больше, чем они того стоят, но, опять же, считать чужие деньги – дело неблагодарное. Если у хозяина есть такая возможность, то пусть хоть за 100 миллионов покупает!

Бакаев пока нестабилен, хотя со своей левой ногой, конечно, ещё поможет.

За Соболева тоже переплатили, но и он неплохой форвард. По старанию так вообще вопросов нет – больше всех в команде роет землю, лезет, бьётся. Картины точно не портит. Осталось поймать кураж, как в начале прошлого сезона в Самаре.

С нападением у «Спартака» всё в порядке. Даже этой «буре в стакане» по фамилии Мирзов место на поле найдётся – выйти в концовке и загонять защитников.

В целом по составу «Спартак» должен быть не ниже третьей-четвёртой строчки. И видно, какую игру Тедеско команде ставит. Скоростной футбол, быстрый выход из обороны в атаку. Немцу нужно дать спокойно отработать следующий сезон, и всё у него получится. Мне он больше нравится, чем Каррера и Кононов. Единственное — эмоции нужно немного погасить. В некоторых эпизодах явно перебарщивает. Например, когда начинает судей травить, а те потом на команде отыгрываются.

Хотя в последнем матче в Казани «Спартак» два пенальти пробил! Так, видимо, своим нытьём всех достал, доведя градус истерии до предела, что все сразу захотели помочь. Это, знаете, когда ребёнок маленький орёт, ему торопятся чем-нибудь рот заткнуть. На, леденец соси, только не ори! Так и тут. На Кварацхелии второй пенальти не поставили, а «Спартаку» дали сразу два. Лишь бы успокоился.