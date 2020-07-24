Собрали главные цифры сезона-2019/2020 в РПЛ: удары, пасы, обводки, сейвы

240 матчей, 583 забитых гола, 3 219 952 зрителя и три месяца перерыва – подводим итоги этого долгого сезона.
«Зенит» лучший по разнице мячей, «Оренбург» — худший
– Чемпионы забивали примерно 2 гола за игру.
– Всего шесть команд забили больше, чем пропустили.
– «Рубин» забил меньше всех (18 мячей).
– «Урал» пропустил больше всех (53 мяча).
– Стоит учитывать два технических поражения у «Сочи» и два – у «Оренбурга». За них «Тамбов», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Урал» получили по «+3 мяча».
Ещё «Зенит» лучший по точности ударов и пасов
Больше всего ударов по воротам у ЦСКА, но в створ из них – 35%.
«Зенит» выполнил больше всех пасов и больше всех – точных.
Азмун – лучший бомбардир
Иранец забил столько же, сколько и Артём Дзюба, но обошёл одноклубника по показателю голов с игры: у него всего один мяч с пенальти, у Дзюбы – семь.
По итогам прошлого сезона Азмун тоже был в тройке, но на втором месте – он забил 13 мячей в 26 матчах, а Фёдор Чалов – 15 в 30.
Тут Дзюба и Азмун поменялись местами: 29 (17 голов + 12 передач) против 24 (17 голов + 7 передач). Одноклубники – самая результативная пара нападающих не только в этом сезоне, но и в истории РПЛ.
Больше всех ударов нанёс Влашич, но по точности лучший Азмун – 43% против 40%.
Полузащитники Бернард Бериша («Ахмат») и Хвича Кварацхелия («Рубин») – лидеры по количеству успешных обводок за матч (по 11 у обоих). Больше всех обводок за сезон у Даниила Лесового – 208 (58% успешных).
Беленов – лучший по показателю отражённых ударов
Вратарь «Уфы» потащил 101 удар из 118.
По количеству сухих матчей сразу три лидера: Беленов, Акинфеев и Дюпин (по 13 игр).
Жёлтых карточек больше всего набрал «Спартак», меньше всех – «Зенит»
На красные карточки чаще всех нарушали «Динамо» и «Крылья Советов».
По посещаемости Петербург тоже лидер
В топ также ворвалась «Самара Арена».
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