Собрали главные цифры сезона-2019/2020 в РПЛ: удары, пасы, обводки, сейвы

240 матчей, 583 забитых гола, 3 219 952 зрителя и три месяца перерыва – подводим итоги этого долгого сезона.

Главные события сезона-2019/2020 в РПЛ: судейские скандалы, протесты и отставки Хорошо, что он наконец закончился!

«Зенит» лучший по разнице мячей, «Оренбург» — худший

– Чемпионы забивали примерно 2 гола за игру.

– Всего шесть команд забили больше, чем пропустили.

– «Рубин» забил меньше всех (18 мячей).

– «Урал» пропустил больше всех (53 мяча).

– Стоит учитывать два технических поражения у «Сочи» и два – у «Оренбурга». За них «Тамбов», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Урал» получили по «+3 мяча».

Ещё «Зенит» лучший по точности ударов и пасов

Больше всего ударов по воротам у ЦСКА, но в створ из них – 35%.

«Зенит» выполнил больше всех пасов и больше всех – точных.

Азмун – лучший бомбардир

Иранец забил столько же, сколько и Артём Дзюба, но обошёл одноклубника по показателю голов с игры: у него всего один мяч с пенальти, у Дзюбы – семь.



По итогам прошлого сезона Азмун тоже был в тройке, но на втором месте – он забил 13 мячей в 26 матчах, а Фёдор Чалов – 15 в 30.

Тут Дзюба и Азмун поменялись местами: 29 (17 голов + 12 передач) против 24 (17 голов + 7 передач). Одноклубники – самая результативная пара нападающих не только в этом сезоне, но и в истории РПЛ.

Азмун и Дзюба принесли “Зениту” 13 побед. Кто чаще всех в РПЛ забивает решающие голы Среди множества нападающих оказались и полузащитники.

Больше всех ударов нанёс Влашич, но по точности лучший Азмун – 43% против 40%.

Полузащитники Бернард Бериша («Ахмат») и Хвича Кварацхелия («Рубин») – лидеры по количеству успешных обводок за матч (по 11 у обоих). Больше всех обводок за сезон у Даниила Лесового – 208 (58% успешных).

Беленов – лучший по показателю отражённых ударов

Вратарь «Уфы» потащил 101 удар из 118.

По количеству сухих матчей сразу три лидера: Беленов, Акинфеев и Дюпин (по 13 игр).

Жёлтых карточек больше всего набрал «Спартак», меньше всех – «Зенит»

На красные карточки чаще всех нарушали «Динамо» и «Крылья Советов».

По посещаемости Петербург тоже лидер

В топ также ворвалась «Самара Арена».