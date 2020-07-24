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В «Химки» могут перейти 7 игроков «Спартака»

7 игроков «Спартака», которые могут уйти в «Химки»
Богдан Горбунов
7 игроков «Спартака», которые могут перейти в аренду в «Химки»
Получим настоящий фарм-клуб?
Футбол / РПЛ 0

«Химки» только недавно заявили о своём желании выступать в РПЛ, но уже активизировалась на трансферном рынке. Клуб, как и говорил Сергей Юран, интересуется игроками «Спартака». Список потенциальных «химчан» довольно обширен и состоит преимущественно из молодых исполнителей. Но встречаются в нём и довольно известные личности, не понаслышке знакомые с Премьер-Лигой.

Илья Гапонов, 22 года

центральный защитник

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У молодого защитника «Спартака» Ильи Гапонова, кажется, появилась традиция. Уже второй год подряд во втором круге его призывают из «Спартака-2» в главную команду, где он подменяет травмированных защитников. В сезоне-2018/2019 он играл вместо одного из трёх основных центрбеков Кутепова, Жиго и Боккетти, а в прошедшем вновь подменял Кутепова. В этом году в РПЛ Гапонов провёл 4 матча, в которых «Спартак» пропустил лишь один мяч — от «Локомотива». Однако запомнился Илья прежде всего неудачным выступлением в Кубке России. В полуфинале он привёз необязательный пенальти и перед вторым голом «Зенита» не смог остановить Малкома.

Аяз Гулиев, 23 года

опорный полузащитник

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При Олеге Кононове Гулиев регулярно играл за «Спартак» и даже периодически смотрелся неплохо. Однако после серии трансферов московского клуба в центр поля и прихода Доменико Тедеско Аяза задвинули в запас. Немецкий тренер лишь пару раз выпустил хавбека на замену осенью. Однако окончательно Аяз сломал себе карьеру в «Спартаке» сам. В мае хавбек поругался с тренерским штабом команды, за что был отстранён от команды и переведён в «Спартак-2». Итог: всего 664 минуты в РПЛ в прошедшем сезоне, 0 результативных действий и 5 жёлтых карточек.

Александр Селихов, 26 лет

вратарь

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Из-за травм Александр Селихов провёл почти весь сезон в лазарете и не сыграл за «Спартак» ни минуты, а в начале июля стал главным героем странной истории про поездку на поезде в Орёл. Клуб, конечно, опроверг информацию о «командировке» вратаря, заверил, что Селихов базу не покидал и ежедневно тренируется с другими игроками команды. Однако, похоже, оставлять у себя голкипера на следующий сезон «Спартак» не собирается. По информации «Чемпионата», если Селихов восстановится, то может перейти в «Химки».

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Артём Тимофеев, 26 лет

опорный полузащитник

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Весь прошедший сезон Артём отыграл за «Крылья Советов». В Самаре опорник окреп и превратился в одного из основных футболистов команды – во втором круге чемпионата Тимофеев пропустил лишь три матча в РПЛ. В играх за «Крылья» он демонстрировал хорошую работоспособность, достойный объём единоборств в центре поля и цепкость в обороне. Кроме того, Артём даже отметился одной голевой передачей. Однако из-за высокой конкуренции в московском клубе и невнятной игры полузащитника в атаке закрепиться в центре поля «Спартака» после возвращения он вряд ли сможет.

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Максим Глушенков, 20 лет

правый вингер

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Первую часть сезона Глушенков провёл в «Спартаке-2». Но зато зимой полузащитник так здорово отыграл на коммерческом турнире в Катаре за главную команду, что появились разговоры о привлечении Максима к основе – при Тедеско он бы точно попадал в заявку. Тем не менее Глушенков заявил, что лучшие играть в РПЛ постоянно, чем выходить в «Спартаке» на замену, поэтому его отправили в аренду в «Крылья Советов». В Самаре Максим круто начал, а летом вообще стал одним из главных открытий посткоронавирусной РПЛ. За 7 матчей после возвращения чемпионата он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Александр Ташаев, 26 лет

правый вингер

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В «Спартаке» Александр окончательно зачах и перестал попадать в стартовый состав (в прошедшем сезоне он провёл за клуб только 75 минут), поэтому в сентябре Ташаев решил отправиться в аренду в «Рубин». Поначалу полузащитник регулярно играл при Шаронове, но затем выпал из обоймы из-за повреждений. Восстановиться к концу сезона он так и не смог. Александр не провёл ни одной игры под руководством Слуцкого и вернулся в «Спартак» с неутешительной статистикой – 7 матчей в РПЛ, 0 результативных действий, 3 жёлтые карточки.

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Александр Ломовицкий, 22 года

правый вингер

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В сезоне-2018/2019 Александр не смог застолбить место в основе «Спартака» и уже летом 2019 года отправился набираться опыта в Тулу. В «Арсенале» Ломовицкий здорово начал. Он закрепился в основном составе, забил шикарный дебютный мяч в РПЛ – «Оренбургу», а затем уверенно реализовал пенальти в игре с «Сочи». Однако после того как Игорь Черевченко перешёл со схемы 4-2-3-1 на 3-4-3, Александр потерял стабильное место на поле и был вынужден до конца сезона довольствоваться выходами на замену. Естественно, на его результатах такие перемены сказались отрицательно. Больше за «Арсенал» он ни разу не забил.

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