«Им нравится позориться». «Локомотив» vs Геркус: продолжение

Краткая предыстория движения дела «Локомотив» vs Геркус.



– 28 января этого года «Локо» подал иск в Арбитражный суд Москвы к Геркусу на 144,8 млн рублей.

– 30 января судья (на тот момент — Ольга Жежелевская) из-за отсутствия ряда документов оставила дело без движения.

– В середине февраля «Локо» донёс все документы, процесс запустили на следующий же день, назначив предварительное заседание на 24 марта.

– 23 марта вышло заявление о болезни Жежелевской и смене судьи – им стал Василий Лаптев.

– Заседание перенесли на 16 апреля, но коронавирус и карантин поспособствовали очередному переносу – на 22 мая.

– Там тоже не срослось, и перенесли слушания на 26 июня.

– На июньское заседание юрист «Локомотива» Александр Андреев принёс чемодан документов, который весил 30 кг.

– Спустя 15 минут после начала судья Лаптев снова перенёс заседание на июль из-за большого количества предоставленных данных.

«Локомотив»: Геркус незаконно выписал себе премию в размере 22 млн рублей

Илья Геркус Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спустя месяц стороны изучили документы, которыми обменялись в прошлый раз, и встретились в том же месте. Правда, с задержкой на целый час: первые заседания сдвинулись, а после каждого ещё нужно провести полную дезинфекцию.



Геркус был в сопровождении трёх адвокатов, один из них спросил у своего подопечного:



– Как ваше настроение?

– Боевое! – бодро ответил Илья Леонидович.



Представитель «Локо», как и в прошлый раз, пришёл в одиночестве – даже без чемодана.

Сначала выступил Андреев, перечислив основные претензии клуба к Геркусу.



– Есть спор, касающийся нескольких договоров на период руководства Ильи Геркуса, – заявил Андреев. – Во-первых, по мнению клуба, он необоснованно выписал себе премию на сумму в 22,14 млн рублей. Во-вторых, заключил три договора, которые нанесли ущерб клубу: с ИП «Римский», ИП «Иголкин» и ООО «Бизнес-консалт». «Локомотив» считает, что договоры были заключены незаконно. А деньги, перечисленные по ним, нанесли ущерб клубу. В-третьих, есть претензии по поводу премиальных выплат работникам в 2017-2018 годах. Клуб считает, что они были выплачены незаконно и также нанесли ущерб клубу.

Вот почему «Локомотив» требует с экс-гендиректора 144,5 млн! Он выплатил себе премию Не обидел и других топ-менеджеров клуба.

Сторона ответчика: Геркус не выписывал себе премий на Новый год

Далее слово взяли защитники бывшего генерального директора.



– Это дело привлекло внимание общественности и прессы по причине того, что это первое громкое дело в нашем футболе, когда клуб пытается взыскать ущерб с руководителя. И это человек, который не оставил клуб в руинах, а выиграл абсолютно всё, что мог, достиг высот, при нём улучшились финансовые показатели.



Илья покинул клуб на пике, и дело, которое мы сейчас разбираем, это последствия его конфликта с нынешним руководством, не связанные с его деятельностью.



Хотели бы обратить внимание, что премии распространяются и на генерального директора. Это говорится в трудовом договоре. Мы утверждаем, что все полученные премии были обоснованы спортивным результатом: за чемпионство, кубок, попадание в Лигу чемпионов. Ни одной премии Илья не выписал себе, допустим, к Новому году.

Наш коллега говорит, что директор не имел отношения к спортивным результатам. Он там бумажки подписывает, а вот футболисты выходят на поле. Это узкое мышление.

Кто пригласил тренера? Генеральный директор. Кто пригласил спортивного директора? Генеральный директор. Голодные футболисты не играют. Если бы генеральный директор не обеспечивал всё нужное для спортсменов, они бы не достигли тех результатов, которых достигли.



Важный момент: истец никогда не оспаривал ни одну из премий, на которую он ссылается. Если бы все сотрудники получали премию, а генеральный директор — нет, то это было бы дискриминацией.

Геркус рассказал о суде с «Локомотивом». Показал своё смс Кикнадзе и ответил на претензии Беспрецедентный иск в истории российского футбола.

Затем в суде выступили два свидетеля со стороны ответчика (Геркуса).



Первым давал показания финансовый директор «Локо» Александр Ковалышка, который работал в клубе с октября 2016-го по октябрь 2018 года.



Вот что он рассказал:



– в его обязанности входила подготовка бюджета, отчётности и анализ;

– подготовка бюджета была стандартной;

– в клубе была практика квартальных и трудовых премий. После окончания квартала или года департамент по работе с персоналом высылал каждому руководителю перечень сотрудников и сумму базовой премии, размер которой можно было уменьшить;

– совет директоров не узнавал про детали выплат.



Следом отчиталась Мария Грачёва, директор по персоналу «Локо» с августа 2016-го по декабрь 2018 года. Во время её выступления представители Геркуса пытались что-то ей шёпотом подсказывать, но после замечания судьи перестали.

Она, в частности, рассказала, что:



– премии зависели от результата работы, которые определялись на еженедельных совещаниях, которые вёл Илья Леонидович с директорами департаментов;

– приказ о назначении премий подписывал Геркус;

– Илья Леонидович тоже был в списке, как и остальные сотрудники, всё было в рамках общих правил.

Судья: Вернуть документы представителю «Локомотива» ввиду нечитабельности

В свою очередь представитель Геркуса заявил, что они потратили много времени на изучение документов, которые невозможно прочитать: «Значительная часть предоставленных документов изложены в нечитаемом виде, с изъятой из них частью информации о работниках. В связи с этим невозможно восстановить их подлинность. В материалах есть документы, не обладающие реквизитами, отсутствуют даты, подписи. Есть документы на английском языке, но при этом не предоставлен их нотариальный перевод. Все тома, кроме первого, представлены в ненадлежащем виде. Мы потратили большое количество времени только на то, чтобы понять, что там написано. Более того, сторона истца не предоставила подлинники».



– Мы не готовы сегодня предоставить оригиналы, – заявил представитель «Локо». – Будем готовы к следующему заседанию.



– Зачем убирать какие-то моменты? – спросил у Андреева судья.

– Это вопрос не ко мне, а к клубу. Они считают, что это конфиденциальная часть.



– Предоставление информации о части работников? – уточнил судья.



– Это решает клуб, товарищ судья.

После чего суд постановил: «Возвратить предоставленные документы заявителю по причинам отсутствует оригиналов. Суд не может их принять в связи с нечитабельностью. Часть сведений закрыта. Отсутствует нотариальный перевод документов на иностранном языке».



– Какой ксерокс есть, такой есть, – буркнул представитель «Локо».



Заседание перенесли на 10 сентября.

Геркус: Безобразный образ предоставления доказательств и смехотворные требования

– Сегодня мы увидели нынешний стиль «Локомотива», — констатировал Илья Леонидович. – Люди плохо себе представляют, что происходило. Такие сумбурные обвинения. Мы заявили большую часть нашей позиции, немного приберегли для заключительного этапа. Мне кажется, сегодня можно было вынести решение в мою пользу, но судья дал им последнюю возможность донести документы, чтобы они потом не ссылались, на то, что такой возможности не было.



Судья согласился, что был безобразный образ предоставления доказательств, просто набор бумаги в качестве обоснования их смехотворных требований. Часть из них невозможно прочитать. Суд дал им последний шанс соблюсти формальности. Уровень подготовки клуба вы видели, они проводят какие-то совещания, что-то решают, предоставляют документы, не относящиеся к делу, путаются в выплате премий, ссылаются на документ, который, как мы доказали, не является профессиональным мнением, как аудиторское заключение. При этом они игнорируют настоящую выписку заключения. У них абстрактная неприязнь, которая вот так оформлена. «Локомотив» таким же образом решает все остальные вопросы.

– С вами связывался кто-то из клуба?

– Нет, но я с удовольствием пойду с ними на контакт, мои двери открыты и телефон всегда включён. Им нравится позориться таким образом, доставляя радость прессе, высвечивая себя в таком негативном свете. Для меня это больно, потому что футбольные клубы так поступать не должны. Если ты что-то делаешь, делай профессионально. Если идёшь судиться, будь уверен хотя бы в своих показаниях.