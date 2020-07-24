ЦСКА и тут без Лиги чемпионов, а «Ахмат» — в ФНЛ.

Как закончился бы чемпионат России, если бы не VAR. «Спартак» — в зоне еврокубков!

Самый необычный сезон в истории чемпионатов России завершён. О пандемии коронавирусной инфекции, отправившей наш футбол на внеплановый отпуск, мы будем вспоминать долгие годы. Но по-настоящему больной темой для РПЛ стала система видеопомощи арбитрам, именуемая VAR. Казалось бы, новомодная технология должна была помочь отечественным судьям безошибочно справляться со своей работой, но вопросов к арбитрам стало только больше. Настолько больше, что «Спартак» написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи, в котором красно-белые просят специалиста объяснить неочевидные, как им кажется, решения не в пользу “народной команды”.

А что, если бы мы продолжали играть без VAR? Представить сложно, но вполне возможно. «Чемпионат» попытался разобраться и составил итоговую таблицу чемпионата России без учёта “подсказок” VAR. Коллега Богдан Горбунов составил справедливую таблицу РПЛ, в которой учитывались все судейские ошибки.

Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей У нас почти всё по-другому: ЦСКА – второй, «Локо» не попал в ЛЧ, а «Оренбург» выше «Спартака».

Мы позаимствуем у него несколько пунктов для оценки эпизодов, а именно:



— неназначенный пенальти приравнивался к голу, потому что средний процент реализации одиннадцатиметровых в нашем чемпионате – более 70%,



— ошибки, связанные с карточками, не считались, потому что невозможно объективно рассудить, как точно повлияло бы удаление или отмена удаления на игру.



Самый главный критерий: мы учитываем первоначальные судейские решения. Если арбитр засчитал забитый мяч до того, как в эпизод вмешался VAR — это гол. Если рефери поставил пенальти, а после просмотра отменил — это забитый мяч (смотрите первый пункт).

1-й тур

ЦСКА — «Локомотив» — 1:0. Если бы в матче не было VAR – 0:0.

Изменения: ЦСКА: -2 очка, «Локомотив» +1 очко. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Локомотива».



Судья: Владислав Безбородов.

Пенальти в ворота «Локомотива» был назначен лишь лишь после просмотра VAR. В динамике эпизода Безбородов на “точку” не указал.

7-й тур

«Урал» — «Сочи» — 3:1. Если бы в матче не было VAR – 2:1.

Изменения: «Урал» лишился одного забитого мяча. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Сочи».



Судья: Сергей Карасёв.

В штрафной гостей рухнул один из игроков «Урала». Главный арбитр нарушения не увидел. Вскоре VAR дал сигнал, после чего Карасёв отправился к монитору. Пенальти всё же был назначен.

8-й тур

«Спартак» — «Зенит» — 0:1. Если бы в матче не было VAR – 1:1.

Изменения: «Спартак»: +1 очко, «Зенит»: -2 очка. После просмотра VAR: отменён гол «Спартака».



Судья: Виталий Мешков.

Зелимхан Бакаев открыл счёт на 32-й минуте. Пока спартаковцы праздновали успех, в игру вмешался VAR. Бакаев подыграл себе рукой — взятие ворот отменено.

9-й тур

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 4:2. Если бы в матче не было VAR – 3:2.

Изменения: «Краснодар» лишился забитого мяча. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Крылья Советов».



Судья: Сергей Карасёв.

Магомед-Шапи Сулейманов исполнил стандарт, после которого мяч задел одного из игроков в стенке. VAR рекомендовал посмотреть эпизод на предмет возможной игры рукой. Карасёву хватило нескольких повторов — это пенальти.

«Динамо» — «Уфа» — 0:0. Если бы в матче не было VAR – 1:0.

Изменения: «Динамо»: +2 очка, «Уфа»: -1 очко. После просмотра VAR: отменён пенальти в ворота «Уфы».



Судья: Виталий Мешков.

Уже на 5-й минуте встречи рефери назначил пенальти в ворота гостей. Оперативно вмешался VAR. Мешков лично отправился смотреть повтор, а затем поставил свободный в другую сторону.

10-й тур

«Зенит» — «Рубин» — 5:0. Если бы в матче не было VAR – 6:0.

Изменения: «Зенит» записывает в актив на один гол больше. После просмотра VAR: отменён гол «Зенита».



Судья: Сергей Карасёв.

На 90-й минуте Дзюба забил шестой безответный мяч в ворота гостей. VAR сигнализировал о нарушении. Карасёв, доверившись помощникам, отменил гол питерцев. Только посмотрите на лицо Дзюбы в этот момент.

Артём Дзюба Фото: скрин с эфира «Матч Премьер»

ЦСКА — «Краснодар» — 3:2. Если бы в матче не было VAR – 2:2.

Изменения: ЦСКА: -2 очка, «Краснодар»: +1 очко. После просмотра VAR: пенальти в ворота «Краснодара».



Судья: Владислав Безбородов.

После удара Влашича мяч задел защитника и улетел за лицевую. Хорват бросился доказывать Безбородову, что была игра рукой. Повтор доказал правоту полузащитника “армейцев”. Это одиннадцатиметровый.

11-й тур

«Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Если бы в матче не было VAR – 2:1.

Изменения: «Локомотив» и «Зенит» записывают в свой актив по одному голу. После просмотра VAR: в первом случае — отменён гол «Локомотива», во втором — «Зенита».



Судья: Михаил Вилков.

Фёдор Смолов открыл счёт в игре. Радость хозяев угасла, как только Вилков пошёл смотреть повтор. Жоау Мариу нарушил правила — гола нет. На последних секундах навал на ворота «железнодорожников» принёс плоды — Роберт Мак сравнял счёт. Вилков снова пошёл смотреть повтор: Алексей Сутормин подыграл рукой, поэтому забитый мяч отменён.

13-й тур

«Арсенал» — «Сочи» — 1:1. Если бы в матче не было VAR – 0:1.

Изменения: «Арсенал»: -1 очко, «Сочи»: +2 очка. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Сочи».



Судья: Виталий Мешков.

Ломовицкий ворвался в штрафную сочинцев и, кажется, упал не без посторонней помощи. Мешков не поверил. Но позже вмешался VAR. После просмотра эпизода был назначен одиннадцатиметровый в ворота гостей.

17-й тур

«Динамо» — «Ростов» — 2:1. Если бы в матче не было VAR – 1:1.

Изменения: «Динамо»: -2 очка, «Ростов»: +1 очко. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Ростова».



Судья: Василий Казарцев.

Максимилиан Филипп упал в чужой штрафной. Казарцев не поверил и лишь развёл руками. Видеопомощник подсказал, эпизод всё же нужно посмотреть. Норманн не очень аккуратно сыграл в штрафной и задел немца. Казарцев, посмотрев повтор, решительно указал на “точку”.

20-й тур

«Краснодар» — «Уфа» — 2:0. Если бы в матче не было VAR – 1:0.

Изменения: «Краснодар» лишился забитого мяча. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Уфы».



Судья: Станислав Васильев.

Кайо оказался расторопнее остальных в чужой штрафной, после его удара мяч задел защитника и улетел на угловой. В этот момент VAR “намекнул” на возможное назначение пенальти. Васильев отправился смотреть кино: мяч задел руку Йокича — пенальти.

21-й тур

«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1. Если бы в матче не было VAR – 1:1.

Изменения: «Рубин»: + 1 очко, «Крылья Советов»: — 2 очка. После просмотра VAR: отменён гол «Рубина»



Судья: Владимир Москалёв.

Пабло Сантос откликнулся на классную подачу Йевтича и головой отправил мяч в ворота. Москалёв уже указывал на центр поля, когда VAR дал о себе знать. Кварацхелия был в офсайде — взятие ворот засчитано не было.

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:0. Если бы в матче не было VAR – 2:0.

Изменения: «Локомотив» забил на один мяч больше. После просмотра VAR: отменён гол «Локомотива».



Судья: Кирилл Левников

Крыховяк буквально занёс мяч в ворота. Помощники на VAR довольно быстро подсказали главному арбитру: поляк подыграл себе рукой. Левников гол отменил.

«Динамо» — «Тамбов» — 1:0. Если бы в матче не было VAR – 2:0.

Изменения: «Динамо» забило на гол больше. После просмотра VAR: отменён гол «Динамо».



Судья: Василий Казарцев.

Рауш нашёл в штрафной Комличенко, после чего нападающий забил дебютный мяч за «Динамо». Казарцев, посовещавшись с коллегами на VAR, отменил гол из-за офсайда.

«Ростов» — ЦСКА — 3:2. Если бы в матче не было VAR – 2:2.

Изменения: «Ростов»: -2 очка, ЦСКА: +1 очко. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота ЦСКА



Судья: Владислав Безбородов.

Ивелин Попов оказался на газоне после столкновения с Карповым. В динамике Безбородов нарушения не увидел. Но после просмотра VAR на “точку” всё же указал.

22-й тур

«Ахмат» — «Динамо» М — 2:3. Если бы в матче не было VAR – 2:2.

Изменения: «Ахмат»: +1 очко, «Динамо»: -2 очка. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Ахмата».



Судья: Виталий Мешков.

После удара Нойштедтера мяч, кажется, попал в руку одного из игроков «Ахмата». Мешков эпизод проигнорироал. На помощь пришёл VAR: после просмотра арбитр указал на 11 метров.

23-й тур

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:4. Если бы в матче не было VAR – 2:3.

Изменения: «Ахмат» лишился одного забитого мяча. После просмотра VAR: гол «Ахмата» засчитан



Судья: Алексей Еськов

Денис Глушаков вывел «Ахмат» вперёд, но линейный поднял флаг и зафиксировал положение “вне игры”. Бывший капитан «Спартака» уже было расстроился, но VAR рекомендовал судьям посмотреть эпизод. Помощники Еськова довольно быстро приняли решение, а главному оставалось лишь указать на центр.

«Арсенал» — «Спартак» — 2:3. Если бы в матче не было VAR – 1:3.

Изменения: «Арсенал» лишился одного забитого мяча. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Спартака»



Судья: Евгений Турбин.

После подачи в штрафную гостей рухнул на газон Григалава. Главный арбитр нарушения не увидел. Зато сигнализировал VAR: Турбин довольно долго смотрел повтор и всё же указал на “точку”.

«Уфа» — «Тамбов» — 2:1. Если бы в матче не было VAR – 1:1.

Изменения: «Уфа»: -2 очка, «Тамбов»: +1 очко. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Тамбова».



Судья: Виталий Мешков.

Кротова буквально срубили в чужой штрафной. Мешков оставил момент без внимания. Только после просмотра VAR главный арбитр назначил пенальти.



«Локомотив» — «Оренбург» — 1:0. Если бы в матче не было VAR – 2:0.

Изменения: «Локомотив» забил на один гол больше. После просмотра VAR: отменён пенальти в ворота «Оренбурга».



Судья: Станислав Васильев.

После падения Крыховяка Васильев уверенно указал на одиннадцатиметровую отметку. Вмешалась система VAR: после просмотра кино главный арбитр своё решение отменил.

24-й тур

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. Если бы в матче не было VAR – 3:2.

Изменения: «Зенит» лишился одного забитого мяча; «Крылья Советов» лишились одного забитого мяча. После просмотра VAR: отменён гол «Зенита»; отменён гол «Крыльев».



Судья: Павел Кукуян.

Малком обводящим ударом отправил мяч в сетку. После просмотра VAR стало известно, что в момент передачи в офсайде оказался Дзюба. Взятие ворот отменено. Под занавес встречи Деян Радоньич счёт сравнял. Но видеопомощник снова напомнил о себе. Долго обсуждали судьи эпизод, после чего забитый мяч гостей отменили. Спорное решение.



«Спартак» — «Уфа» — 0:0. Если бы в матче не было VAR – 1:0.

Изменения: «Спартак»: +2 очка, «Уфа»: -1 очко. После просмотра VAR: отменён гол «Спартака».



Судья: Владислав Безбородов.

Зобнин нашёл в штрафной Соболева, нападающий «Спартака» обработал мяч и неотразимо пробил по воротам. Футболисты «Спартака» успели отпраздновать и в полном составе вернуться на свою половину, когда Безбородов пошёл смотреть VAR. Оказывается, Жиго залез в офсайд — гол отменён.

«Урал» — «Тамбов» — 2:1. Если бы в матче не было VAR – 1:1.

Изменения: «Урал»: -2 очка, «Тамбов»: +1 очко. После просмотра VAR: пенальти в ворота «Тамбова».



Судья: Алексей Матюнин.

В штрафной «Тамбова» мяч угодил в руку Килину. Матюнин упустил момент и никак не среагировал. Как это часто бывает, на помощь приходит VAR. Главный арбитр встречи пошёл смотреть повтор сам, после чего указал на “точку”.

25-й тур

«Ростов» — «Краснодар» — 1:1. Если бы в матче не было VAR – 0:1.

Изменения: «Ростов»: -1 очко, «Краснодар»: +2 очка. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Краснодара».



Судья: Виталий Мешков.

Уже в добавленное время мяч после удара Осипенко задел руку Кайо. Кажется, касания запрещенной части тела никто не заметил. Игроки хозяев даже не спорили и не выпрашивали пенальти. VAR вмешался и рекомендовал посмотреть эпизод. Мешков долго общался с помощниками, затем отправился к монитору. Действительно, мяч попал в руку — это пенальти.

26-й тур

«Локомотив» — «Сочи» — 0:0. Если бы в матче не было VAR – 1:0.

Изменения: «Локомотив»: +2 очка, «Сочи»: -1 очко. После просмотра VAR: отменён гол «Локомотива»



Судья: Алексей Матюнин.

Антон Миранчук накрутил защитников и идеальной передачей вывел Эдера к воротам, португальцу нужно было просто попасть в створ. Попал, даже забил, но гол отменили. Офсайд.

27-й тур

«Тамбов» — «Ахмат» — 1:2. Если бы в матче не было VAR – 1:1.

Изменения: «Тамбов»: +1 очко, «Ахмат»: -2 очка. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Тамбова».



Судья: Сергей Иванов.

После очередной подачи в штрафной рухнул игрок «Ахмата». Арбитр нарушения не видел, хотя по ногам Харин получил. Иванов пошёл смотреть VAR, после чего назначил одиннадцатиметровый удар.



«Оренбург» — ЦСКА — 0:4. Если бы в матче не было VAR – 0:5.

Изменения: ЦСКА забивает на гол больше. После просмотра VAR: отменён пенальти в ворота «Оренбурга».



Судья: Алексей Сухой.

Марио Фернандес поддержал атаку и решился на удар с линии штрафной. Показалось, что мяч угодил в руку защитнику. Такого же мнения был судья, который указал на “точку”. Но после просмотра VAR Сухой своё решение отменил — нет пенальти.

28-й тур

ЦСКА — «Рубин» — 1:1. Если бы в матче не было VAR – 1:0.

Изменения: ЦСКА: +2 очка, «Рубин»: -1 очко После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота ЦСКА.



Судья: Алексей Матюнин.

Кварацхелию в штрафной хозяев срубил Иван Обляков. Арбитру показалось, что грузин симулировал, поэтому Хвича увидел перед собой жёлтую карточку. На самом деле пенальти был. В этом убедился Матюнин, посмотрев VAR. Рефери уверенно показал на “точку”.



«Динамо» — «Крылья Советов» — 2:0. Если бы в матче не было VAR – 1:0.

Изменения: «Динамо» лишилось одного забитого мяча. После просмотра VAR: назначен пенальти в ворота «Крыльев».



Судья: Сергей Карасёв.

Евгений Фролов сбил Филиппа в собственной штрафной. Карасёв нарушения не зафиксировал. Вмешалась система VAR: арбитру хватило несколько повторов, чтобы признать ошибку и назначить одиннадцатиметровый удар.

29-й тур

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:0. Если бы в матче не было VAR – 1:0.

Изменения: «Крылья Советов»: +3 очка, «Краснодар»: -3 очка. После просмотра ВАР: отменён гол хозяев.



Судья: Владимир Москалёв.

Глушенков умчался на рандеву с вратарём и без особых проблем переиграл соперника. VAR предложил посмотреть эпизод на возможное положение “вне игры”. Очень спорный момент. Москалёв пошёл смотреть сам, а через мгновенье отменил взятие ворот.



«Урал» — «Арсенал» — 1:3. Если бы в матче не было VAR – 3:3.

Изменения: «Урал»: +1 очко, «Арсенал»: -2 очка. После просмотра VAR: отменён пенальти в ворота «Арсенала»; отменён гол в ворота «Арсенала».



Судья: Николай Волошин.

Калинин врывался в штрафную гостей и, кажется, Кангва нарушал правила. Арбитр незамедлительно указал на “точку”. Лишь после просмотра эпизода стало ясно, что Кангва был первым на мяче — нет пенальти. «Урал» сравнял счёт за 10 минут до конца встречи, но снова в игру вмешался VAR. Один из игроков хозяев подыграл рукой — взятие ворот отменено.



«Спартак» — «Ахмат» — 3:0. Если бы в матче не было VAR – 5:0.

Изменения: «Спартак» забил на два гола больше. После просмотра VAR: отменён пенальти в ворота «Ахмата», отменён гол «Спартака».



Судья: Алексей Сухой.

Айртон начал падать до штрафной, но арбитр указал на “точку”. После просмотра VAR Сухой отменил своё решение. Понсе здорово открылся на дальней штанге, после скидки партнёра ему оставалось лишь подставить голову. Но Жиго залез в офсайд — взятие ворот отменено.



«Локомотив» — ЦСКА — 2:1. Если бы в матче не было VAR – 0:1.

Изменения: «Локомотив»: -3 очка, ЦСКА: +3 очка. После просмотра VAR: назначено два пенальти в ворота ЦСКА.



Судья: Евгений Турбин.

Дивеев срубил в собственной штрафной Эдера. Главный арбитр не заметил нарушения правил. VAR сигнализировал о возможном пенальти. Турбин лично отправился смотреть эпизод — пенальти. На последних минутах Набабкин решил сыграть в волейбол. Из Кирилла наверняка вышел бы классный связующий, но… Турбин снова проморгал эпизод, и вновь VAR исправил оплошность рефери.

30-й тур

«Краснодар» — «Ахмат» — 4:0. Если бы в матче не было VAR – 4:1.

Изменения: «Ахмат» забивает на гол больше. После просмотра VAR: отменён гол «Ахмата».



Судья: Владислав Безбородов.

Роши с 30 метров прицельным ударом отправил мяч точно в девятку. Гол получился на загляденье. Сработала система VAR, судьи проверили эпизод на возможное положение вне игры. В офсайде оказался Бериша — взятие ворот не засчитано.

… Как бы парадоксально это ни звучало, но “безВАРовая” таблица во многом схожа с официальной. Конечно, не без изменений, но они минимальны. Если честно, ждали других результатов.



Подведём итоги:

— количество очков «Локомотива» и «Краснодара» не изменилось. Они будут выступать в Лиге чемпионов;

— ЦСКА снова остался в шаге от Лиги чемпионов. «Армейцы» сравнялись по очкам с «Краснодаром», но из-за ничейного результата в домашнем матче вынуждены довольствоваться лишь Лигой Европы;

— «Спартак» занял шестое место. Если вслед за чемпионатом «Зенит» завоюет и Кубок России, спартаковцы начали бы еврокубковый путь со второго квалификационного раунда Лиги Европы;

— «Крылья Советов» смогли спастись, напрямую вылетает грозненский «Ахмат».