Лучший вратарь сезона в РПЛ. Итоговый рейтинг

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 30-го тура РПЛ. Последние матчи чемпионата повлияли на расклад в итоговой таблице лучших вратарей сезона Премьер-Лиги.
Слово Владимиру.
— Перед заключительным туром в нашем рейтинге лидировали три вратаря, а ещё один имел шансы на победу. Я ожидал большего, надеясь, что 30-й тур подарит нам в хорошем смысле ожесточённую борьбу за первое место. Но лидерам не удалось себя проявить. Сафонов в перенесенном матче против «Динамо» получил красную карточку и вообще пропустил последний тур. Вырваться вперед могли Дюпин или Максименко, если бы в очном противостоянии кто-то из них смог отразить пенальти — шансов у них было гораздо больше, чем у Акинфеева. Игорю достался не самый сильный соперник в лице «Тамбова», но он в этом матче спокойно сделал свою работу и сыграл на ноль.
5. Игорь Акинфеев, ЦСКА
Один из критериев нашего рейтинга — «сухой» матч. В матче против «Тамбова» у Игоря было немного шансов проявить себя, но в каждом эпизоде у своих ворот он действовал уверенно.
Акинфеев занял пятое место в этом туре и победил в рейтинге и по совокупной оценке его игры в сезоне. Он надёжно и стабильно провёл весь чемпионат. У молодых голкиперов Сафонова и Максименко были яркие сейвы, но они допускали ошибки, которые напрямую влияли на результат. Это и не позволило им обыграть Акинфеева вдолгую.
4. Александр Максименко, «Спартак»
Матч «Рубина» и «Спартака» в Казани мог повлиять на итоговые результаты рейтинга, но вратари обеих команд не воспользовались этой возможностью. Я не сторонник оценивать действия голкиперов при 11-метровых ударах, но, как я уже говорил, отражённый пенальти помог бы Максименко или Дюпину взять первое место. Если говорить о вратаре «Спартака», то динамичный и опасный эпизод с его участием произошёл на 58-й минуте. Кварацхелия сместился в центр, отдал пас на ход Игнатьеву, который пробил в дальний угол. Максименко правильно занял позицию, хорошо выбросил руки и спас свою команду. Случилось это при счёте 1:1, что добавляет сейву важности.
3. Михаил Левашов, «Арсенал»
Здесь я выбирал между Черновым из «Уфы» и Левашовым из «Арсенала». В очной встрече оба сыграли «на ноль». Выбор пал на Михаила, потому что он действовал увереннее. Во время игры шёл дождь, а в такую погоду вратарям сложнее фиксировать мяч. Левашов в каждом эпизоде старался именно забрать мяч в руки, а не отбить его. Уверенность голкипера проявилась и на 48-й минуте, когда после проникающего паса Алиев наносил удар в ближний угол. Михаил занял правильную позицию, закрыл ближний угол с возможностью переместиться в дальний. Отмечу, что степень сложности моментов была не такой высокой, поэтому Левашов занял только третью строчку.
2. Андрей Климович, «Оренбург»
В матче против «Динамо» в действиях Андрея чувствовалась неуверенность, но эпизоды, в которых он выручал, были сложными. Для «Оренбурга» игра ничего не значила, но Климович сыграл «на ноль» и помог своей команде победить московский клуб в концовке сезона. Самый важный момент произошёл на 59-й минуте, когда после прострела Скопинцева удар наносил Школик. Мяч летел плотно, с достаточно близкого расстояния и под опорную ногу. Климович резко среагировал, успел сложиться и отбил мяч перед собой, а дальше вратаря подстраховали защитники.
1. Антон Коченков, «Локомотив»
Антон провёл качественный матч на выезде против «Урала». Хозяева имели много хороших моментов, но Коченков успешно справлялся со всеми. Например, на 64-й минуте Егорычев бил в дальний угол — Антон не видел момент удара, но занял правильную позицию на ближней штанге, перекрыв весь створ ворот. Также отмечу момент на 96-й минуте, когда Погребняк бил головой под перекладину. Напряжение в концовке матча всегда выше обычного: вратарь соперника идёт в штрафную, у проигрывающей команды огромное желание сравнять счёт. Здесь Коченков спокойно переправил мяч на угловой, не допустив ошибок. Антон на протяжении всей игры сохранял концентрацию, чётко действовал в каждом моменте, чем помог «Локомотиву» увезти три очка из Екатеринбурга. Сегодня он — лидер нашей пятёрки.
Итоги сезона
Лучшим вратарём сезона по версии Владимира Габулова признан Игорь Акинфеев. Второе место поделили Матвей Сафонов из «Краснодара» и Юрий Дюпин из «Рубина». Третье место занял голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.
— Первое место Акинфеева в нашем рейтинге выглядит абсолютно логичным и объяснимым, — резюмирует Габулов. — Если читатели критически отнесутся к выбору победителя, им стоит проанализировать каждый тур и действия голкипера ЦСКА. На протяжении всего сезона Игорь выручал команду тогда, когда вратарь обязан спасать. Приносил очки своими результативными сейвами, пусть и не так часто. Благодаря опыту и классу Игорь допускал меньше ошибок, чем другие голкиперы.
Хочу поблагодарить читателей «Чемпионата» за внимание к моей рубрике. Спасибо вратарям, которые показывали зрелищную, яркую и надёжную игру на протяжении всего сезона. Также поздравляю Игоря Акинфеева, который заслуженно стал победителем рейтинга.
Молодым вратарям — ещё больше желания, не останавливаться в своём прогрессе. Этот сезон показал, что они могут играть ярко, но нужно усердно работать над стабильностью и уверенностью. Думаю, со временем некоторые из них смогут претендовать на место в составе сборной России.
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