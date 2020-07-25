Такая, блин, вечная молодость! Жирков и в 37 лет готов к ЛЧ. Но в «Зените» или в «Локо»?

Вратарь Илья Лантратов в 10 лет учился футболу в ДЮСШ белгородского «Салюта».



Вингер Артем Полярус в 13 лет играл в детско-юношеской футбольной лиге Украины за «Аметист» из Александрии.



Защитник Евгений Гапон в 14 переехал из Новосибирска в Москву – Константин Сарсания пригласил его в свою «Академику».



Нападающий Владимир Дядюн в 17 лет перебрался из Омска в Казань и начал выступать за дубль «Рубина».

В 2005 году, когда лидеры сегодняшних «Химок» только мечтали о большом футболе, Юрий Жирков выигрывал с ЦСКА исторический Кубок УЕФА, забивая в финале победный гол «Спортингу».

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

А через 11 дней после великой победы в Лиссабоне (кстати, знает ли наш футбол другой пример, чтобы человек в столь юном возрасте принес клубу сразу два титула за столь короткий срок?) он огорчит в финале Кубка России… «Химки». За которые тогда играли Тихонов, Ещенко, Калачёв, Олег Иванов…



После матча, в котором 21-летний полузащитник «армейцев» забьёт единственный мяч, Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу» сравнит трофеи: «Оба нелёгкие! Разве что у нашего ручки есть».

Юрий Жирков Фото: РИА Новости

А я вспомню, как общался с Юрой всего за 8 месяцев до этого, сидя на трибуне столичного стадиона «Октябрь», что на улице Живописной. Он как раз отбывал 5-матчевую дисквалификацию после живописного побоища в Раменском и помогал армейским дублерам.



Разговаривали около часа. Большое интервью с заголовком «Тамбовский волчонок» выйдет в «Московском комсомольце». Смотрел я тогда на будущую звезду российского футбола и удивлялся – как он, скромняга-парень, будет пробиваться в этом мажорном мире понтов и бабок? Тихий до робости, каждое слово из Жиркова приходилось тянуть клещами. Судите сами.



— С чего заруба в Раменском началась? Семака сбили, судья не отреагировал. Ну, я и завелся, подкатился под соперника. В драке страшно было? Не-е-е, нормально. Кто-то меня задел, я кого-то…



— Дебют в Лиге чемпионов? Это мурашки при звуках гимна. Всё это когда-то было мечтой. Обменялся ли с кем-нибудь из «Порту» футболками? Нет, успею ещё.



— Обжился в Москве? Нет ещё. Чего не хватает? Друзей мало. Клуб квартиру снимает – в районе «Беговой». Машина? У меня прав нет. Поэтому пока в основном передвигаюсь на клубном автобусе.



— Самая сильная сторона футболиста Жиркова? Даже и не знаю, что сказать. Над чем надо работать? Надо всем.



— У меня выбор был — 7-й номер в ЦСКА взять или 18-й. Я подумал: первый год в команде и сразу семёрку брать? Нескромно будет…



Рассказал Жирков и о том, как едва не поменял свой тамбовский «Спартак» на московский: «Они на сбор приглашали, но у меня с загранпаспортом проблемы возникли. Видимо, не судьба. Довелось ли с Романцевым пообщаться? Чуть-чуть на тренировках, в Москве...»



И как великий тренер мог просмотреть такого игрока! Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко вспоминал: «Единственный матч за нас Юра сыграл в манеже, уже и не помню, с кем. После игры Романцев высказал мнение: не подходит. Хотя мы могли получить его всего за 160 тысяч долларов». А ведь Жирков ещё и в дубле «Локомотива» у Сёмина-младшего тренировался – тоже не подошел.

Оценил талант юного провинциала лишь Артур Жорже. Португальцу, отработавшему с ЦСКА каких-то полгода, только за это нужно спасибо сказать — предпочел Юру свежекупленному аргентинцу Осмару Феррейре, за которого «армейцы» заплатили 2,5 млн евро, и южноамериканец вошел в топ-5 самых дорогих приобретений клуба. Не каждый российский специалист решится на такую рокировку, а тут тренер-легионер. Феррейра, проиграв конкуренцию Жиркову, по большому счёту нигде так и не заиграл. Перекусил его наш волчонок.



Потом будет сборная. В которой Гус Хиддинк сделает Юру крайним защитником. Сколько по этому поводу будет сломано копий: «Парень теряет в атакующей игре!». Но именно как крайний защитник после бронзового Евро-2008 Жирков попадёт в номинанты на «Золотой мяч», и пусть не наберёт в опросе ни одного очка, но за все 28 лет суверенного российского футбола только три наших игрока удостаивались такой чести от «Франс Футбола» — он, Кирьяков и Аршавин. И как крайний защитник перейдёт в «Челси» за рекордные для российского футболиста 21 млн евро (этот рекорд лишь два года назад побьёт другой «армеец» – Александр Головин).

Как сейчас выглядят герои Евро-2008 в составе сборной России Легендарному матчу Россия – Нидерланды – 12 лет!

Потом будет возвращение в РПЛ — «Анжи», «Динамо», «Зенит». После феерического ЧМ-2018 пошли разговоры — травма ахилла не даёт Жиркову играть, он готов заканчивать. Но, пропустив полгода, ветеран снова вышел вспахивать родную левую бровку.



Сейчас идут другие разговоры: Жирков и «Зенит» — будет ли продолжение? Контракт заканчивается – что дальше?



Моё мнение — он нужен «Зениту». Даже в свои 37, которые стукнут в августе. В Лиге чемпионов, как игрок обоймы, как «джокер», очень пригодится. Если в ком-то и можно сомневаться — потянет ли проверку на топ-уровне, не спасует ли (тот же Круговой вообще в еврокубках не играл) — только не в нём. Выйдет и не подведёт. На опыте и характере. Семаку такой человек точно нужен.



И сам он, если клуб проявит заинтересованность, будет рад остаться ещё на год. Уверен, зенитовский вариант для него сейчас в приоритете. Хотя под Лигу чемпионов, вроде бы, и «Локомотив» зовёт Жиркова, отвергнутого 17 лет назад.



Не хочется, чтобы разменивался и мельчал – «Тамбов», «Балтика»… Анюков последний сезон отыграл в «Крыльях» — занесёт ли его себе в актив? Сильно сомневаюсь.



А Жирков ещё и сборной на Евро-2021 может пригодиться. С одной стороны — это, конечно, нонсенс — когда человека в 37 лет заменить некем. С другой – лучшая оценка его мастерству.



В общем — спешите видеть! Сегодня в кубковом финале против «Химок» Жирков может выиграть свой уже 16 трофей в российской карьере (у рекордсмена Сергея Игнашевича – 21 титул). Из полевых футболистов сборной России, выходивших вместе с ним на матчи Евро-2008, не играет больше никто. А капитан бронзовой сборной Семак уже второй сезон тренирует Юру (теперь уже – Юрия Валентиновича) в «Зените».



Но Жирков всё бегает. Даже седого волка ноги кормят.



Да, возможно, это будет его последний финал. И в любом случае – через год-два – финиш не за горами. Боюсь, что с его уходом и во мне уйдёт что-то. Потому что 2004 год, стадион «Октябрь», улица Живописная… Потому что такая, блин, вечная молодость.