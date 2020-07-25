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«Зенит» — «Химки», онлайн-трансляция 25 июля 2020, финал Кубка России

Финал Кубка России. «Зенит» — «Химки». LIVE!
Антон Третяк
Финал Кубка России. «Зенит» — «Химки». LIVE!
Все подробности матча.
Футбол / Кубок России 0

Финал Кубка России "Зенит" - "Химки"

Здравствуйте! Сегодня в Екатеринбурге финалом Кубка России завершится сезон. «Зенит» уже стал чемпионом страны и, разумеется, захочет оформить чемпионский дубль! А «Химки», которые вернулись в РПЛ, имеют шанс сыграть осенью в групповом этапе Лиги Европы. Это случится, если команда Сергея Юрана победит.

Но явный фаворит в матче, конечно, «Зенит».

«Убеждён, «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Понимаю, что рваться в Европу и получить кубок — престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и кубок, и чемпионство», считает известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

Составы на финал Кубка России
Live Антон Третяк

Фото: «Чемпионат»

Разминка проходит под концерт. «Химки» разминаются под песню «Крошка моя».

Петкун перед выступлением:
«Для „Химок“ это не просто важный трофей, а судьбоносный. Это как „Зениту“ выиграть Лигу чемпионов».

16:14 Антон Третяк

А вот, собственно, концерт. Участвуют: «Мурзилки LIVE», «Zivert», «Little Big», Сергей Жуков, «Дискотека Авария»,
«Танцы Минус», «Смысловые Галлюцинации».

Фото: «Чемпионат»

16:11 Антон Третяк

РФС к матчу придумал много всего интересного, вот здесь подробности.

В 16:00 началась программа с прямого включения 4-кратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, чемпиона мира по боксу Николая Валуева и капитана команды КВН «Уральские пельмени» Андрея Рожкова. Далее будет концерт.

16:06 Антон Третяк

Составы на финал Кубка России

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси.

Состав «Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

Запасные: Хомич, Кухарчук, Мишуков, Тихонов, Конате, Алиев, Евдокимов, Барков, Генералов, Мурнин, Маляров, Георгиевский.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.

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16:02 Антон Третяк

Фото: «Чемпионат»

А вот и люди. Много болельщиков «Зенита». По неофициальной информации от самих фанатов, их будет на матче больше тысячи.

Возле стадиона немало спекулянтов, но многие продают ниже номинала — на центр за 1500.

15:59 Антон Третяк

Текст Романа Вагина про вечного Юрия Жиркова.

Такая, блин, вечная молодость! Жирков и в 37 лет готов к ЛЧ. Но в «Зените» или в «Локо»?
А сегодня он может выиграть свой уже 16-й трофей в российской карьере.
15:41 Антон Третяк

А вот материал про одного из лучших игроков «Химок» в этом сезоне.

Возможно, главная надежда «Химок» в финале с «Зенитом». ФНЛ Полярус уже покорил
Украинец влюбляет в себя российских болельщиков.
15:39 Антон Третяк

Фото: «Чемпионат»

А ещё происходит что-то странное: Алексей Смертин на связи, при этом музыка играет.

15:39 Антон Третяк

Фото: «Чемпионат»

А вот болельщиков нет. Обратите внимание, что на арене всё сделано так, чтобы люди не садились близко друг к другу.

15:38 Антон Третяк

Фото: «Чемпионат»

«Зенит» тоже уже на месте.

15:37 Антон Третяк

Фото: «Чемпионат»

По территории стадиона ходят только люди с бейджами и стюарды. Болельщиков вообще не видно пока.

15:36 Антон Третяк

Наш корреспондент Полина Куимова уже на стадионе. Во что там происходит.

«Химки» приехали на матч.

Фото: «Чемпионат»

Александр Алаев наблюдает за ситуацией.

Фото: «Чемпионат»

15:34 Антон Третяк

Материал Михаила Гончарова про потенциального звёздного новичка «Зенита».

Ловрен – статусный, но ограниченный защитник. Он не выведет «Зенит» на европейский уровень
За внешней яркостью скрываются хронические недостатки.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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