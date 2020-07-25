Финал Кубка России. «Зенит» — «Химки». LIVE!

Финал Кубка России "Зенит" - "Химки"

Здравствуйте! Сегодня в Екатеринбурге финалом Кубка России завершится сезон. «Зенит» уже стал чемпионом страны и, разумеется, захочет оформить чемпионский дубль! А «Химки», которые вернулись в РПЛ, имеют шанс сыграть осенью в групповом этапе Лиги Европы. Это случится, если команда Сергея Юрана победит.

Но явный фаворит в матче, конечно, «Зенит».

«Убеждён, «Зенит» выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Понимаю, что рваться в Европу и получить кубок — престижно для «Химок», но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. «Зенит» заслужил и кубок, и чемпионство», считает известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.