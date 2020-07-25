Потрясающая концовка в финале Кубка! «Зенит» чуть не упустил победу на последней секунде

До сегодняшнего дня было лишь три случая, когда команда ФНЛ доходила до финала Кубка России. В 2004 году «Ахмат» (тогда ещё «Терек») завоевал трофей, победив «Крылья Советов» – 1:0, в 2005-м «Химки» уступили ЦСКА, а в 2018-м курский «Авангард» проиграл «Тосно». В нынешнем сезоне «Химки» во второй раз удивили футбольную Россию.

Команда Сергея Юрана была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию и в финале. Но «Зенит» всё-таки выиграл, можно сказать, на классе. Чемпионы России оформили золотой дубль спустя 10 лет. В 2010 году Кубок России и РПЛ брал «Зенит» Лучано Спаллетти.

Вот главные события кубкового финала:

— На кубковый финал, как и на матчи чемпионата России, допустили 10% от максимально возможного количества болельщиков. Местная арена вмещает 35 696 зрителей, так что посетить встречу могли около 4000 человек. Две трети билетов распределили поровну между клубами, оставшуюся треть продавали в кассах. Билеты закончились за несколько часов до матча. Часть их попала в руки спекулянтов, дежуривших у стадиона перед игрой.

— «Зенит» сыграл сильнейшим на сегодняшний день составом, если оставить за скобками травмированного голкипера Андрея Лунёва. По сравнению с полуфиналом против «Спартака» в основе произошло только одно изменение – Магомед Оздоев вышел вместо Юрия Жиркова. В результате левый фланг обороны опять закрывал Дуглас Сантос.

Возможно, главная надежда «Химок» в финале с «Зенитом». ФНЛ Полярус уже покорил Украинец влюбляет в себя российских болельщиков.

— В первом тайме представитель ФНЛ почти не уступил чемпиону России ни по ударам (5:3 в пользу «Зенита», в створ – 1:0), ни по владению мячом (50% на 50%). С одной стороны, игроки команды Сергея Юрана глубоко и организованно оборонялись по схеме 5-4-1, хорошо передавая зенитовцев друг другу, а, с другой, довольно смело выбегали в контратаки. Курьёзный гол пятой точкой едва не забил Владимир Дядюн: опытный центрфорвард подловил Михаила Кержакова на ошибке, но голкиперу повезло, что мяч после рикошета от Дядюна не влетел в сетку.

— «Зенит» вроде бы подстроился под соперника, создав ромб в центре поля. По идее одним из оружий против массированной обороны должны были стать открывания Малкома за спины «опорникам» химчан. Однако бразилец до перерыва имел лишь один момент из этой зоны. Чемпиону катастрофически не хватало скоростей и нестандартных индивидуальных действий – темп игры стопроцентно устраивал команду Юрана. Это вряд ли вопрос недооценки, скорее зенитовцам недостает эмоций на финише сезона. В результате лучший шанс сине-бело-голубых тоже получился благодаря курьёзу: Артём Дзюба после кросса справа то ли грудью, то ли плечом принял мяч так, что тот попал в штангу.

— Первые полчаса игры прошли в тишине. Фанаты сине-бело-голубых молчали не просто так – их акция была посвящена памяти ушедшего из жизни товарища Алексея «Сапога» Утова, совершившего 403 выезда с «Зенитом». Кстати, и сама петербургская команда вышла на разминку с траурными повязками.

— Второй тайм «Зенит» начал очень мощно. Перестроился на классические 4-4-2 с Малкомом и Далером Кузяевым на флангах, к тому же по ситуации налево смещался Дзюба, искавший мяч и свободное пространство. У команды Семака появилась ширина атаки. За пять минут сине-бело-голубые создали больше моментов, чем за всю первую половину. Но невероятный кураж поймал голкипер Илья Лантратов. Как он вытащил удары Азмуна, Ракицкого и Дзюбы – фантастика!

— Во втором тайме у «Зенита» был большой перевес по ударам – 9:2 (в створ – 6:1). Чемпион продолжал создавать моменты, прежде всего, за счёт кроссов. Дзюба и Азмун выигрывали верх – Лантратов всё тащил. Дело шло к дополнительному времени, и тут ошибся Евгений Гапон. Необязательный фол защитника на Малкоме привёл к назначению пенальти, который реализовал Дзюба.

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— В компенсированное время у «Химок» был шанс спасти игру – последним ударом в матче Егор Данилкин попал в штангу! «Зенит» всё-таки выиграл этот неожиданно трудный для себя матч. Петербуржцы завоевали пятый Кубок в свой истории (четыре российских и один союзный). Возможно, этот трофей стал последним в «Зените» для Ивановича, Жиркова, Смольникова и Шатова. Сегодня Семак дал им всем сыграть.