«Игроки „Химок“ признали, что пенальти был». Что говорят о самом спорном моменте финала

«Зенит» оформил золотой дубль – последний раз подобное случалось 10 лет назад. Тогда, кстати, петербуржцы тоже забили один гол и тоже с пенальти, обыграв «Сибирь» в Ростове-на-дону.

Сегодняшний пенальти некоторых насторожил. Арбитр Игорь Федотов, регулярно разбирающий судейские моменты на «Чемпионате», сказал, что пенальти не было – мол, судья Москалёв свистнул не сразу, а лишь после того, как ему будто кто-то подсказал. Главный тренер «Химок» Сергей Юран даже сослался на слова Федотова, когда отвечал на вопрос по пенальти:



– Я в интернете прочитал мнение судьи Федотова, который сказал, что там была симуляция, и пенальти не было. Я думаю, наверно, судья разбирается. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть ВАР. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения.

Артём Дзюба, реализовавший 11-метровый, признался, что им сегодня немного повезло:



– Фол был необязательный: Малком уходил в сторону. Защитник сам расстроился.



Сергей Семак лишь сказал, что претензий от соперника по поставленному пенальти он не слышал:



– Судейская тема меня не интересует. Нам надо было забивать с игры. А пенальти я посмотрю. Но есть арбитры, которые принимают решения. И никаких претензий со стороны соперника я не слышал об этом пенальти.

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Что ещё говорили после матча

Юран заверил журналистов: подвиг никто не совершал, в команде нормальное настроение; все молодцы, но вратарь – 50% команды.



– Не считаю, что сегодня мы не совершили подвиг, — сказал он. — Против нас же не инопланетяне играли, чтобы мы подвиги совершали. Вся команда — молодцы. Вратарь сделал своё дело, не просто так же говорят, что голкипер — 50% команды. Но выделять я никого не хочу.



Семак отвечал на вопросы журналистов намного дольше.



Подвёл итоги матча: «Первые пять минут мы сыграли неплохо – создали пару моментов в самом начале игры. А потом невидимая легкость сыграла с нами плохую шутку: игра стала очень медленной, движения были слабыми, особенно в атакующей линии и линии обороны. Это состояние мне не понравилось. Второй тайм провели очень неплохо, создавали хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Прибавили почти во всех компонентах, переходах, и почти ничего не позволяли сопернику. Концовка, когда «Химки» могли сравнять счет, заставила нас понервничать. Но это футбол. Даже у команды, которая глубоко обороняется, есть шанс забить гол. В любом случае, ребята молодцы. Понимаю, что на сегодняшний день кто-то из них выхолощен, кто-то физически выглядит подуставшим. Но добились они нужного и важного результата. Поздравляю команду и болельщиков, мы закончили чемпионат на хорошей ноте.



Нужно отдать должное «Химкам», которые сражались, терпели и ждали своего шанса. На мой взгляд, сегодня получился интересный финал».

Рассказал, в чём «Зениту» нужно прибавить, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ: «Во всем, потому что это другой уровень. Наши команды очень-очень редко выходят из группы в следующую стадию Лиги чемпионов. На данный момент, это показатель уровня футбола в нашей стране. Пока, значит, наши клубы не достойны, чтобы бороться на равных с клубами, претендующими на выход из группы. Результат абсолютно прост и понятен, на мой взгляд. А прибавлять нужно в каждом компоненте: одно дело – внутренний чемпионат, другое – Лига чемпионов. Там играть гораздо сложнее».



Объяснил замену Малкома: «Она связана с повреждением, поэтому выпустили свежего игрока. Но, надеюсь, что оно несерьезное».



Ничего не сказал про будущее Ивановича: «Пока не могу сказать был ли это его последний матч за «Зенит». Через несколько дней будет какая-то официальная информация».

«Зенит» оформил золотой дубль! И сломал Кубок во время празднования. Как это было Все подробности матча.

Гендиректор «Зенита» сказал, что «Химки» достойно держались

– Такой момент на последней секунде, — прокомментировал Александр Медведев «Чемпионату». – Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Кержакову. А так, кубок — есть кубок. «Химки» заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь отлично сыграл. Надеюсь, у «Химок» большое будущее в РПЛ. Можно ли оценить наш сезон на 5+? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон.

А гендиректор «Химок» — что пенальти не было

– Ребята молодцы, показали очень хороший футбол, — сказал Василий Иванов «Чемпионату». — В середине второго тайма, возможно, чуть испугались. Но великолепно провели концовку, могли сравнять, но не повезло. Проигрывать всегда обидно, но команда ещё раз доказала, что достойна играть в РПЛ. Ребята играли с «Зенитом» почти на равных. Они молодцы. А по поводу пенальти — футболисты сразу после матча в раздевалке сказали, что его не было.

Судья Николаев считает, что пенальти был чистый

— Если бы все пенальти, который были назначены, были такими очевидными, VAR бы нам не требовался, сказал — Алексей Николаев «Чемпионату». — Психологически финал был непростой, но с точки зрения самого судейства Москалёв очень уверенно провёл матч. Игра была не самая сложная с точки зрения судейства. По пенальти вопросов не было даже на футбольном поле. Это очевидный фол. Гапон, грубо говоря, заехал по ноге. Малком защищает мяч корпусом, защитник бьёт по ногам. Это пенальти.

А ещё Дюков похвалил «Химки»

– Получился отличный матч, «Химки» оказали достойное сопротивление, — сказал президент РФС после матча. – Были близки к тому, чтобы перевести матч в дополнительное время. А там кто знает, как бы всё сложилось. Хочется отметить «Химки». Они весь Кубок России демонстрировали очень достойный футбол, одержали несколько ярких побед. Сейчас они уже являются участником РПЛ, всем клубам чемпионата против них будет непросто.