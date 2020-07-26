«Шеффилд» — главное открытие АПЛ. Ещё 3 года назад он играл в 3-м английском дивизионе

Прошлой осенью британские букмекеры считали главным претендентом на вылет «Норвич». А за ним шла группа остальных. Среди этих остальных были «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Уотфорд» и «Шеффилд». От умения предсказывать будущее напрямую зависит их благосостояние, поэтому грубые ошибки букмекеров случаются редко. Все помнят «Лестер»-2016, который должен был вылететь, но на этом, собственно, и всё.



Ошибка, которую допустили с «Шеффилдом», выглядит менее сенсационной. «Шеффилд» по итогам сезона не попал даже в зону еврокубков. Но дело в том, что для этой команды итоговое место в высшей половине турнирной таблицы – уже чудо. Достаточно немного погрузиться в команду, чтобы оценить, какой прыжок выше головы ей удался.

«Шеффилд» — аутсайдер Чемпионшипа

Автор чуда, Крис Уайлдер, возглавил команду летом 2016 года. «Шеффилд» закончил сезон на 11-м месте в Лиге 1 – третьем английском дивизионе. Середняк третьей лиги продал всех игроков, на которых был хоть какой-то спрос: Че Адамса, Доминика Калверта-Льюина и Аарона Рэмсдейла (сейчас все трое в АПЛ). И закупился на 800 тыс. евро. В основном клуб искал игроков, которых можно взять бесплатно: так пришли Джон Флек из «Ковентри» и Джек О’Коннелл из «Брентфорда». Запомните эти два имени, а ещё Криса Бэшема и Билли Шарпа: они уже были в команде, когда её возглавил Уайлдер. И они до сих пор ключевые игроки основы.



«Шеффилд» катком прошёлся по третьему дивизиону (набрал 100 очков), а потом не вылетел из Чемпионшипа в первый год. Хотя опять практически не усилился: на новичков клуб потратил пять млн евро, что по меркам Чемпионшипа крайне мало. По стоимости состава по версии Transfermarkt «Шеффилд» занимал 23-е место (всего команд в турнире 24). То есть был явным претендентом на вылет. Но качества новых игроков – Джорджа Болдока, Джона Ландстрема, Энды Стивенса нельзя было исчерпывающей измерить отданной за них суммой. Важнее была способность встроиться в систему Уайлдера. В том, что очевидный аутсайдер закрепился в Чемпионшипе, была именно его заслуга. Но Уайлдер пошёл дальше и на следующий год вывел команду в АПЛ.

Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Что особенного делает Крис Уайлдер

За 10 лет самостоятельной карьеры он ни разу не поднимался выше третьего дивизиона, поэтому казался человеком из ниоткуда. Но и в третьем дивизионе можно иметь систему. У Уайлдера она есть. Он строит игру от схемы, в которой у каждого игрока есть чёткая роль.



В 3-5-2 Уайлдера сюрпризы начинаются уже в защите. Центральный защитник – страхующий, а те, кто слева и справа от него поднимаются в линию полузащиты. Умение протащить мяч и хороший длинный пас – обязательны. Иногда одному из тройки приходится тащить мяч почти до чужой штрафной – в таком случае другой опускается в линию со страхующим.

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Перед защитниками располагается не опорник-собака, а опорник-плеймейкер. Мастер длинных переводов и разрезающих передач. По бокам от него – два агрессивных бокс-ту-бокса, которые регулярно подключаются в атаку и могут не только создавать второй темп, но и открываться на одной линии с форвардами. От всех игроков требуется в первую очередь выносливость, во вторую – цепкость в единоборствах, и только потом техника и скорость рывка. Главное, что они открываются в правильных зонах. Исключение – фулбеки. Болдок и особенно Стивенс выделяются дриблингом и скоростью рывка.



Благодаря настолько продуманному владению и смелой игре центральных защитников и полузащитников, «Шеффилд» мощно продвигает мяч и преодолевает прессинг даже без звёзд в составе. Но если его не удаётся преодолеть – есть план-Б. Команда начинает играть забросами на форварда. Для этой цели у Уайлдера всегда на поле высокий форвард, который качественно играет спиной к воротам. Сейчас это Дэвид МакГолдрик: он до 35-го тура не мог забить, зато выигрывает 3,6 верховых единоборства за игру, это седьмой результат среди всех центрфорвардов АПЛ, которые регулярно играют в основе. За забросы в «Шеффилде» отвечают центральные защитники (обычно это О’Коннелл или Иган) и разыгрывающий опорник (Норвуд).

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«Шеффилд» очень много атакует через фланги: только 20% касаний приходятся на центральную ось поля. Смысл в том, чтобы создать на фланге численное большинство – тогда получается лучше подготовить подачу в штрафную. Для этого в розыгрыше на флангах участвуют фулбеки, центральные полузащитники и даже соответствующий крайний центральный защитник из тройки (да, они поднимаются настолько высоко). «Шеффилд» на первом месте в АПЛ по лонгболлам (74 за матч) и минимально уступает первому место по количеству подач – но среди почти не бывает бессмысленных. Каждая подача готовится комбинацией на фланге с использованием большого числе игроков.

Без мяча «Шеффилд» играет компактным центральным блоком. Фулбеки и центральные полузащитники постоянно выдёргиваются из линии, чтобы прессингом вынудить соперника играть назад. Это типичный способ защищаться, но и тут у тренера есть свои авторские дополнения. Главное из них – агрессивный контрпрессинг. При потере «Шеффилд» не откатывается сразу, а пытается вернуть мяч, либо вынудить соперника сделать неподготовленный вынос. Крайне важна быстрая реакция на отскоки, но у Уайлдера играют не звёзды, а футболисты, которые постоянной концентрацией и беготнёй компенсируют нехватку мастерства, так что в переходах владения «Шеффилд» чувствует себя комфортно.



Естественно, у тренера с такой детальной системой стандарты тоже продуманы. «Шеффилд» — один из немногих клубов АПЛ, который отрабатывает на тренировках ауты (в Чемпионшипе они, наверное, были единственной такой командой). В основе всегда играют два игрока для подач со стандартов – правша (Норвуд) и левша (Флек).



В совокупности система помогает команде, собранной из средних футболистов, чувствовать себя уверенно в любой фазе игры, потому что они практически всегда знают, что делать.

Крис Уайлдер и Билли Шарп с трофеем Лиги 1 Фото: Warren Little/Getty Images

Насколько крут результат «Шеффилда»

Всего одна картинка поможет понять, как невероятно то, чего «Шеффилд» добился в АПЛ.

Это скриншот заголовка статьи, которая вышла на английском портале Football365. Примерный перевод: «Шеффилд». Как, ***, это возможно?!». Так вот, статья датирована октябрём 2018 года. Она посвящена тому, что команда Уайлдера возглавила турнирную таблицу Чемпионшипа. Ещё раз: «Шеффилд» вызвал настолько резкое удивление уже тем, что просто претендовал на попадание в АПЛ. А сейчас команда закончила сезон в верхней половине турнирной таблицы. И имеет все основания жаловаться на невезение. Потому что до пандемии «Шеффилд» шёл шестым и реально претендовал на Лигу чемпионов.

Летом 2019 года «Шеффилд» потратил 50 млн евро. Ещё 20 млн зимой заплатили «Генку» за Сандера Берге. Это много, но для сравнения: «Астон Вилла», у которой изначально был более качественный состав, потратила 160 млн евро. Флек, О’Коннелл и Бэшем игроки старта, Шарп – игрок ротации и первый кандидат на усиление игры со скамейки – все они играли за команду и в третьей лиге. Норвуд, Стивенс, МакГолдрик, Иган, Болдок, Ландстрем, вратарь Дин Хендерсон – все они были основными в Чемпионшипе и остались основными в АПЛ. В сумме, это 80% основы. Регулярно выходят только три игрока, которых не было в прошлом сезоне: Ли Муссе, Оливер МакБёрни и, в меньшей степени, Бен Осборн.

Всё могло быть ещё лучше

9-го марта, когда АПЛ ушла на карантин, было сыграно 27 туров. «Шеффилд» отставал от четвёртого места на три очка и набирал в среднем полтора очка за матч. В обычном сезоне этого было бы достаточно, чтобы претендовать на Лигу Европы, но с учётом кризиса «МЮ», «Тоттенхэма» и «Арсенала» с таким темпом можно было попасть даже в Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» был «мёртвым» — это не моё мнение, а объяснение Жозе Моуринью: «У нас половина травмированных, но и те, кто здоров, не могут играть. Игроки мёртвые». «МЮ» без Погба и Рашфорда только учился играть против аутсайдеров. «Арсенал» ещё не пришёл в себя после смены тренера. А «Шеффилд» был неприятным соперников для всех и за счёт дисциплины и движения отбирал очки не только у середняков, но и топов. Победил «Арсенал», взял ничью с «Тоттенхэмом», «Челси» и «МЮ».

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Три месяца без футбола полностью изменили картину. В-первых, фавориты пришли в себя. У «Тоттенхэма» восстановились от травм Кейн и Сон, а у «МЮ» — Рашфорд и Погба. Во-вторых, команды вроде «Шефилда» — которые выигрывают не за счёт класса, а за счёт игровой дисциплины и реализации тренерских идей – сильнее других зависят от пиков и спадов формы. Они закладывают на предсезонке план, которому следуют весь сезон, чтобы избежать спадов. Короткая скамейка усугубляет проблему: играют всегда одни и те же, так что оставить игрока в запасе из-за плохого функционального состояния не получится. После трёхмесячной паузы «Шеффилд» оказался не готов.



Показателен разгром всухую от «Ньюкасла»: это был первый матч в сезоне, когда «Ньюкасл» кого-то разгромил. После рестарта игроки «Шеффилда» набирали форму уже по ходу матчей, и нехватка класса сказалась. Команда после паузы набирает в среднем одно очко за игру – это показатель аутсайдера. Но, кроме того, им ещё и не повезло. В первом матче после рестарта (с «Астон Виллой») у «Шеффилда» украли гол. Мяч залетел в ворота, но автоматическая система не среагировала.

Это была ошибка, и компания Hawkeye извинилась перед клубом. Но это не так важно, как последствия ошибки: с этими двумя очками даже проваливший концовку «Шеффилд» перед последним туром продолжал бы претендовать не еврокубки.



По итогам сезона «Шеффилд» может быть недоволен. Но перед началом сезона о месте в верхней половине турнирной таблицы можно было только мечтать.