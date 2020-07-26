Топ силовых форвардов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ

Продолжаем исследовать футбольный рынок в поисках качественных форвардов. В первой части этого цикла материалов — подборка быстрых нападающих для клубов РПЛ.

Топ форвардов-столбов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

Во второй части мы искали форварда-столба.

Топ форвардов-столбов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

Теперь будем искать силовых форвардов а-ля Фарфан, Думбия, Ньясс, Халк. Ключевые преимущества таких форвардов в «дриблинге корпусом», давлении на защиту, игре на опережение и сильном точном ударе.

Думбия оцифровать не получится, потому что в период его “красно-синего рассвета” такие сервисы, как Instat и WYScout, еще не были развиты.



Займёмся вычислением базовой полезности остальных, чтобы понять кого именно искать на рынке и по каким параметрам.



Начнём с Фарфана и его космоса в чемпионском сезоне-17/18.

Вспомним великолепные 23 гола + 22 ассиста Халка в сезоне 15/16.

А благодаря этому зверскому отрезку Ньясса, он был продан в “Эвертон” за рекордные для “Локомотива” по сей день 18 миллионов евро. Как видите, некоторые показатели сенегальца на коротком отрезке даже выше, чем у Живанилдо. Да и вообще, в тот период Умар находился на уровне топ-20 нападающих Европы. Абсолютно естественно, что такой уровень держать долго он не смог. Большая удача, что был продан на пике, в отличие от того же Чалова.

Давайте попытаемся вербализовать цифры, которые мы видим. Чем же хороши Фарфан, Халк и Ньясс на пике своих возможностей:

Забивают примерно столько, сколько от них ожидается (xG / голы приблизительно единица)

40+ процентов своих плотных ударов направляют в створ

Часто открываются в выгодных позициях (показатель касаний в штрафной 3 и больше)

Это и есть их базовая полезность. Все остальные характеристики определяют стиль игроков. Фарфан лишний раз не идет в дриблинг, у Халка — это сильное качество. Халк и Ньясс много конструируют атаки, Джефф в этом замечен меньше.



Критерии определены, запускаем поиск в WYScout и начинаем исследование.



Работа проходит в несколько стадий:



Сначала проводится расширенный поиск футболистов, которые в лигах с адекватным уровнем сопротивления, выдают на длительном отрезке статистику, похожую на рассмотренных успешных игроков РПЛ.



В этот список добавляются футболисты, с ярко выраженной одной сильной стороной из списка базовой полезности и некоторыми не столь развитыми навыками.



Например, если игрок собирает 0,6 xG за матч (вместо 0,4 базовых), но при этом в створ попадает в 35% случаев, это допущение прощается. На этом этапе формируется longlist.



Все ключевые действия игроков из longlist’a в последние полгода “отсматриваются”, идет проверка футбольных качеств “глазами”.



В результате получаем middlelist. Анализируется карьерная статистика каждого из кандидатов, изучаются особенности игры текущей команды и роли игрока в ней, происходит экономическая оценка трансферов.



Остаются только игроки, попадающие в shortlist, и это еще не конец работы.



Необходимо описать каждого из них, сильные и слабые стороны.



Лишь после этого исследование можно считать законченным.



Сегодняшний шорт-лист таков.

Тосин Айегун (22 года, Нигерия, “Цюрих” Швейцария)

Тосин Айегун Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Тосин пребывает на траектории взлета своей футбольной карьеры. Два года назад он выступал за “Вентспилс” и там показав класс надолго не задержался. ФК “Цюрих” забрал его перед сезоном 19/20 и не прогадал.

Молодого нигерийца отличает уверенный и эффективный дриблинг (7 обводок за матч с 60% проходимости). Стоит отметить, что его обводки чаще всего стартуют с места, что очень важно в противостоянии с клубами нижней части турнирной таблицы. Другие базовые атакующие навыки также на уровне.



Тосин изначально фланговый игрок и любит в начале атаки пробежаться по флангу. В связи с этим может выполнять важную функцию. Брать мяч в первой трети поля и тащить его к линии чужой штрафной. Как у всех “маленьких африканцев” кардиовыносливость у него бешеная.

Видеонарезка выступлений игрока за “Цюрих”.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 675 000 евро



Окончание контракта: 30.06.2023



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 2 млн евро.



Клубы РПЛ, которые усилит и подойдет по стилю: “Локомотив”, “Динамо”, “Краснодар”, “Уфа”, “Арсенал”.



Перспектива: игрок на перепродажу через 1-2 сезона. Будет востребован в Англии, Франции, Италии.

Терим Моффи (21 год, Нигерия, “Кортрейк” Бельгия)

Терим Моффи Фото: Vincent Van Doornick/Getty Images

Карьера Терима во многом повторяет карьеру Айегуна. Только ее развитие быстрее. В начале года он играл в Прибалтике в “Ритеряй” (Литва) и показал совсем уж космическую статистику, которая впечатлила “Кортрейк” из Бельгии.



Ждать долго своего часа Терим не стал, и с места в карьер стал показывать свои лучшие качества уже в клубе уровнем выше.

В отличие от предыдущего нигерийца, Терим чистый центрфорвард и играет во многом “на инстинктах”: наносит 2,94 удара за матч с точностью в 55%. Прессинговать любит и умеет. На чужой половине поля, благодаря этим качествам завладевает мячом 3,5 раза за матч…



Сомнения вызывает на данный момент короткий отрезок игрока в конкурентной лиге. Возможно, стоит подождать и последить за ним подольше.



Видеонарезка успешных действий Терима в Бельгии.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 1,3 млн евро



Окончание контракта: 30.06.2023



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 3 млн евро.



Клубы РПЛ, которые усилит и подойдет по стилю: “Локомотив”, “Динамо”, “Спартак”, “ЦСКА”, “Рубин”, “Уфа”.



Перспектива: приезжает и в течение полугода занимает место в стартовом составе. Делает разницу в большинстве матчей чемпионата России. Существенный “перерост” нашего чемпионата крайне маловероятен.

Марко Ливайя (26 лет, Хорватия, “АЕК”, Греция)

Марко Ливайя (слева) Фото: Julian Finney/Getty Images

Предыдущий визит Ливайя в Россию, а именно в Казань, лавров не принес и закончился достаточно бесславно. Но с тех пор Марко закрепился в крепком “АЕК” Массимо Карреры и показывает зрелый конструктивный футбол.



Лидер атаки афинян радует болельщиков атакующим арсеналом всех калибров. У него отличный кросс с обеих ног, высокое качество мелкого и среднего паса и стабильность в завершении — партнеры также доверяют ему стандарты и 11-метровые.

Наиболее применимая позиция для Марко — второй форвард. Там он может проявить свои лучшие качества. Прорваться сквозь последний эшелон обороны соперника и реализовать 1 в 1 или выкатить на пустые.

Все это позволяет предполагать, что второе пришествие Марко в РПЛ может стать намного громче, чем первое и заставить тренера сборной Хорватии всерьез на него рассчитывать.



Другой вопрос: пойдет ли Марко той тропой, что однажды уже завела его в карьерный тупик?



Видеонарезка того, что показал Ливайя в Афинах.

Экономика сделки

Оценка transfermarkt: 3,5 млн евро



Контракт истекает 30.06.2021



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 4,5 млн евро.



У игрока остался год контракта с клубом. Чаще всего сделки в таком случае производятся по цене не существенно отличающейся от оценки markt’a.



Клубы, которым подойдет по стилю и усилит: “Спартак”, “Динамо”, “Краснодар”, “Локомотив”, “Ахмат”.



Перспектива: топ-5 нашего чемпионата по системе “гол+пас”. Вероятен исходящий трансфер при успехах в играх за сборную на большом турнире…

Фабио Вирджинио де Лима (27 лет, Бразилия, “Аль Васл”, ОАЭ)

У чемпионской команды всегда есть стержень — пять ключевых игроков, которые составляют её позвоночник: вратарь — центральный защитник — опорник — атакующий полузащитник — форвард. Если в команде есть эта пятерка, она сможет бороться за чемпионство. Фабио в этой конструкции — это Фернандеш (Данни, Домингес, Даниэль Карвалью, Глушаков, нужное подчеркнуть).

Не стоит серьезно относиться к чистым статистическим показателям чемпионата ОАЭ. Игровой стиль местных команд предполагает преобладание количества атакующих действий над защитными.



Статистику этого игрока нельзя оценивать в отрыве от всего чемпионата, поэтому сравним его с другими центр-форвардами лиги. По большинству показателей он далеко впереди и возглавляет рейтинг центрфорвардов, который таинственным образом рассчитывает WYScout Index.

Несмотря на позицию центрфорварда, которая часто предполагает некоторую отстраненность от команды большую часть матча, Фабио — тот, кто строит всю игру своей банды.



Невероятный дриблер (9,8 обводок за игру с проходимостью 60%). Настоящий тащер (4,8 забега с мячом за 90 минут). Бесподобный конструктор (6,3 передачи в финальную треть с феноменальной точностью в 80%; в нашем чемпионате у многих нападающих такая точность у передач назад). И качественный снайпер (4,95 удара за матч с 40% точностью).



Имеет космический для нападающего объем ТТД 81 за матч. Для сравнения почти все сравниваемые с ним игроки набирают 60-65. И в то же время при своей активности игрок отличается образцовой дисциплиной — ни одной желтой, не говоря уж о красной, карточки за сезон.



Скиллы Фабио в нарезке годичной давности смотрите тут.



Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 2 млн евро



Окончание контракта: 30.06.2020



Да, по данным transfermarkt этот парень отыграл в Эмиратах 5 лет и становится свободным агентом. Впрочем, немцы редко, но ошибаются.



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 3 миллиона за трансфер или 2 миллиона подписного бонуса.



Клубы, которым подойдет по стилю: “Локомотив”, “Краснодар”, “Спартак”, “Динамо”, “Рубин”, “Ростов”, “Ахмат”.



Перспектива: приедет и отработает на высоком уровне один взрослый контракт. После этого как Фернандеш попросит второй, и тут придется сильно задуматься.

Луис Суарес Чаррис (22 года, Колумбия, “Реал Сарагоса”, Испания, Сегунда)

Луис Суарес Чаррис Фото: Getty Images

По состоянию на сегодня — самый готовый молодой игрок из этого списка. Его стиль игры предполагает высочайший прессинг и частое лишение мяча защитников и нередко вратарей (2 отбора и 1,5 перехвата за матч на половине поля соперника).



Представьте, что Вы на природе случайно пролили маринад от шашлыка на мяч и после этого начинаете им играть в футбол. А с вами на природе ваша любимая собака. Не болонка и не ротвейлер, какой-нибудь джек-рассел. С этого момента от мяча он не отлипнет. Будет либо мешаться в ногах, либо перехватывать передачу и убегать с мячом подальше от вас.



Таким джек-расселом и выступает Луис Суарес Колумбийский.

Дриблингом Чаррис не злоупотребляет: но те обводки, что совершает, проходят качественно (5,3 попытки с успехом в 53% случаев). Все остальные атакующие навыки тоже на уровне.



Последний яркий год в «Сарагосе» и слезы вратарей соперников.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 3,5 млн евро



Окончание контракта: 30.06.2022



Максимальная сумма, за которую стоит приобретать: 10 млн евро, возможно часть денег от следующей продажи.



Это первый игрок из этого списка, за которого стоит существенно переплатить, относительно оценки немцев. “Уотфорд” с большой вероятностью вылетит из АПЛ.



“Сарагоса” может не выйти в Примеру. Претендентов будет достаточно и переплачивать придется и за трансфер, и зарплату. Но каждый евро переплаты стоит того. В еврокубках, где наши команды не выдерживая ритм 2 игр в неделю, часто жмутся к своим воротам, Луис — тот самый игрок, который не даст команде соперника спокойно конструировать свои атаки.



Клубы, которым подойдет по стилю и усилит: “Локомотив”, “Динамо”, “Спартак”, “Зенит”, “Краснодар”.



Перспектива: занимает место в основе любого клуба. Вероятен стремительный рост цены при успешном выступлении в Лиге Чемпионов и/или сборной Колумбии.



На этом обзор зарубежного рынка нападающих, которых возможно привезти в Россию окончен. В будущих исследованиях будем искать вингеров.