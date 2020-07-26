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10 крутых футболистов, которые дорого обошлись своим клубам в этом сезоне

Футболисты, которые дорого обошлись своим клубам
Дмитрий Росип
10 классных игроков, которые слишком дорого обошлись своим клубам в этом сезоне
От них хотят поскорее избавиться.
Футбол 0

Европейские топ-чемпионаты подходят к концу. При этом во многих ведущих клубах континента числятся футболисты, которые получают огромную зарплату, практически или совсем не играя. Они дорого обошлись своим командам, а теперь их хотят продать. Мы собрали десятку исполнителей, которые в уходящем сезоне по разным причинам играли очень мало, но всё равно прилично заработали.

Альфонс Ареола («ПСЖ», аренда в «Реале»)

Альфонс Ареола

Альфонс Ареола

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 245 тысяч евро.

Прошлым летом французский вратарь перешёл в мадридский «Реал» на правах аренды, став сменщиком Тибо Куртуа. В этом сезоне Ареола провёл девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. У Альфонса огромная зарплата для запасного голкипера. Он зарабатывает 2,7 млн евро в год, поэтому Зидан готов отправить футболиста обратно в Париж. Скорее всего, в следующем сезоне роль резервного вратаря займёт украинец Андрей Лунин, оклад которого в два раза меньше.

Седрик Суареш («Саутгемптон», аренда в «Арсенале»)

Седрик Соареш (справа)

Седрик Соареш (справа)

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 370 тысячи евро.

Лондонский «Арсенал» арендовал Седрика Суареша у «Саутгемптона» прошедшей зимой. Но португалец прибыл в расположение «канониров» с травмой связок колена, а уже после возвращения к тренировкам ему сломали нос. В этом сезоне он провёл за лондонцев пять матчей, в которых забил один гол в ворота «Норвича». Несмотря на травмы, Артета остался впечатлён игрой португальского защитника и хочет предложить ему долгосрочный контракт на постоянной основе.

Тило Керер («ПСЖ»)

Тило Керер

Тило Керер

Фото: Michael Steele/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 380 тысяч евро.

Летом 2018 года «ПСЖ» приобрёл Керера у «Шальке» за 37 млн евро. В первом сезоне футболист довольно часто играл в стартовом составе парижан, а вот в начале следующего получил травму колена, из-за которой выбыл из строя на шесть месяцев. С начала этого года немецкий защитник провёл 16 матчей во всех турнирах, отличившись лишь однажды. Наверное, если бы не досрочное завершение сезона в Лиге 1, то главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель выделил бы гораздо больше игрового времени Кереру во второй половине чемпионата.

Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»)

Фил Джонс (на переднем плане)

Фил Джонс (на переднем плане)

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 650 тысяч евро.

В этом сезоне англичанин окончательно выпал из стартового состава «Манчестер Юнайтед». Сульшер стал оставлять его на скамейке запасных, а иногда и вне заявки на матч. Он провёл всего лишь восемь игр во всех турнирах, в которых забил один гол в Кубке Англии в ворота «Транмир Роверс». В середине июля появилась информация, что Джонс может быть продан этим летом для того, чтобы «красные дьяволы» смогли получить дополнительные средства на покупку новых игроков. Сейчас трансферная стоимость футболиста варьируется в пределах семи миллионов евро.

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед», аренда в «Эстудиантес»)

Маркос Рохо

Маркос Рохо

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 550 тысяч евро.

В этом сезоне Рохо потерял доверие Сульшера. Норвежец часто оставлял аргентинского защитника вне заявки, а зимой отдал в аренду в родной «Эстудиантес». До перехода в клуб из Южной Америки Маркос провёл за «Манчестер Юнайтед» только девять матчей, в которых не отметился результативными действиями. За «Эстудиантес» Рохо сыграл один матч, в котором отдал голевую передачу. Потом у футболиста проявились проблемы с бедром, а чемпионат Аргентины был приостановлен из-за коронавируса. Агент игрока Джонатан Барнетт уже заявил, что с высокой степенью вероятности его клиент покинет “МЮ” этим летом.

Дэниел Дринкуотер («Челси», аренда в «Бёрнли» и «Астон Вилле»)

Дэниел Дринкуотер и Фрэнк Лэмпард

Дэниел Дринкуотер и Фрэнк Лэмпард

Фото: Darren Walsh/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 1,2 млн евро.

После чемпионского сезона в составе «Лестера» Дринкуотера выкупил «Челси», который отдал за футболиста больше, чем за Н'Голо Канте – 38 млн евро. Но Дэниел так и не сумел адаптироваться в клубе Романа Абрамовича. За три сезона он провёл за синих всего 23 матча и забил один гол. Первую половину этого сезона 30-летний футболист отыграл в “Бёрнли”, выйдя на поле только в двух матчах. С начала этого года Дринкуотер отправился в бирмингемскую «Астон Виллу», но и там не смог проявить себя должным образом, сыграв только в четырёх матчах АПЛ. Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на футболиста и намерен избавиться от него этим летом.

Юлиан Дракслер («ПСЖ»)

Юлиан Дракслер

Юлиан Дракслер

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 550 тысяч евро.

Дракслер считался одним из самых талантливых немецких футболистов. За ним охотились ведущие европейские клубы, но Юлиан выбрал «ПСЖ», который предложил ему зарплату в размере 10,2 млн евро в год. За два года выступлений в парижском клубе он провёл 93 матча, а в этом сезоне выпал из стартового состава команды Томаса Тухеля. На это повлияла травма колена, которую Дракслер получил в начале сезона. Он сыграл в 19 играх во всех турнирах и отдал семь голевых передач, так и не поразив ворота соперников.

Месут Озил («Арсенал»)

Месут Озил

Месут Озил

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 800 тысяч евро.

Немецкий полузащитник проводит один из худших сезонов в карьере: 23 матча во всех турнирах,1 гол, 3 голевые передачи. С момента возобновления чемпионата Англии в середине июня Озил не провёл ни одной игры из-за травмы спины. Один из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ не хочет уходить из «Арсенала», а намерен отработать свой контракт, который истекает следующим летом. По информации Bild, Озил уже отклонил предложение турецкого «Фенербахче», дав понять Артете, что хочет остаться в Лондоне.

Лука Йович («Реал»)

Лука Йович

Лука Йович

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 1 млн евро.

Ещё один футболист, от которого ждали более эффективной игры в этом сезоне. «Реал» приобрёл Йовича прошлым летом за 53 млн фунтов. В Мадриде надеялись, что серб сразу же начнёт проявлять свои лучшие качества, но Карим Бензема уверенно выиграл конкуренцию у серба. 22-летний Йович провёл в этом сезоне 17 матчей в Ла Лиге, забил два гола и отдал одну голевую передачу. По информации испанской газеты Marca, мадридцы уже готовы продать Йовича.

Гарет Бэйл («Реал»)

Гарет Бэйл (справа)

Гарет Бэйл (справа)

Фото: Diego Souto/Getty Images

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 1,4 млн евро.

На Бэйла обрушились с критикой не только испанские журналисты, но и болельщики «Реала», с которыми валлиец испортил отношения. В этом сезоне 31-летний футболист совсем неэффективен: за 20 матчей во всех турнирах забил три гола и отдал две голевые передачи. Мадридцы и рады бы продать валлийца, но сам Гарет хочет доработать контракт до конца. Это подтвердил и агент игрока Джонатан Барнетт, который заявил, что его клиент так же хорош, как и все футболисты «Реала». Если Бэйл доработает свой контракт до конца, сливочные за два года лишатся ещё 60 млн евро.

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