Как сейчас выглядят звёзды «Марселя» 1990-х. Фото с разницей в 25-30 лет

Продолжая рассказ о лучших людях сильнейших клубов конца прошлого века, нельзя не вспомнить о «Марселе». В 1993 году «Олимпик» выиграл Лигу чемпионов, а двумя годами ранее лишь по пенальти уступил «Црвене Звезде» в финале Кубка чемпионов. Кроме того, в 1990-х «Марсель» дважды становился чемпионом Франции (1991, 1992).

Период расцвета завершился коррупционным скандалом, из-за которого в 1994 году клуб отправили во второй дивизион и лишили чемпионства. Президент «Марселя» Бернар Тапи был уличён в организации договорных матчей. Команду покинули многие лидеры и молодые таланты, ставшие впоследствии звёздами, но уже в других клубах. Рассказываем, кто состоял в золотом составе «ОМ» и что с ними стало по окончании карьеры.

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Базиль Боли

Базиль Боли Фото: Getty Images

Основной защитник «Марселя» тех лет. Боли занимает 25-е место в истории клуба по количеству проведённых матчей (158). Именно Базиль забил победный гол в ворота «Милана» в финале Лиги чемпионов сезона-1992/1993. Закончив футбольную карьеру, Боли ушёл в политику – входил в партию «Союз за народное движение», лидером которой является Николя Саркози. Сейчас Базиль трудится в «Марселе», занимая пост спортивного координатора.

Жан-Пьер Папен

Жан-Пьер Папен Фото: Getty Images

В 1991 году Папен удостоился «Золотого мяча», даже несмотря на то что «Марсель» уступил «Црвене Звезде» в финале Кубка чемпионов. Француз является лучшим бомбардиром в истории клуба (175 голов). Форвард покинул «Марсель» за два года до коррупционного скандала, перейдя в «Милан». Трансфер обошёлся «россонери» в 10 млн фунтов, что являлось рекордной суммой тех лет. Кстати, в финале Лиги чемпионов 1993 года «Марсель» обыграл именно «Милан» с Папеном в составе. По окончании карьеры Жан-Пьер стал тренером, сейчас он возглавляет клуб «Шартр» из четвёртого дивизиона Франции.

Как сейчас выглядят звёзды «Милана» 1990-х? Фото с разницей в 25-30 лет Кое-кто даже вернулся в клуб на руководящую должность.

Мануэль Аморо

Мануэль Аморос Фото: Getty Images

Большую часть карьеры Мануэль выступал за «Монако», но в «Марселе» он выиграл больше титулов. Кроме того, Аморо долгое время принадлежал рекорд по количеству матчей, проведённых за сборную Франции (82). Мануэль работал тренером, возглавлял сборные Кувейта, Коморских островов и Бенина. Теперь он баллотируется в депутаты по одному из муниципальных округов Марселя.

Руди Фёллер Фото: Getty Images

Легендарный немец оказался в «Марселе» в 32 года. В первом сезоне Руди провёл 44 матча, забил 22 гола и сделал 7 результативных передач. Правда, второй год пребывания во Франции оказался неудачным – всего 6 мячей в 25 играх. Заканчивал карьеру именитый форвард в «Байере», где и работает по сей день. В разное время Фёллер возглавлял сборную Германии, «Байер» и «Рому», но куда эффективнее он в качестве спортивного директора.

Абеди Пеле

Абеди Пеле Фото: Getty Images

Ганец был важнейшим игроком «Марселя» начала 1990-х, трижды его признавали лучшим игроком Африки. Кроме того, Абеди входит в список «ФИФА 100». По окончании карьеры Пеле стал спортивным чиновником: долгое время работал в Футбольной ассоциации Ганы, а сейчас является президентом клуба «Нанья». За «Марсель» играли также его сыновья – Джордан и Андре Айю.

Дидье Дешам Фото: Getty Images

Дешам оказался в «Марселе» ещё в 1989 году, но не смог сразу закрепиться в основе. Дидье уходил в «Бордо», но уже через год вернулся в «Олимпик», где стал лидером, а позже и капитаном. Наибольших успехов Дешам добился, выступая за «Ювентус»: три скудетто (1995, 1997, 1998), победа в Лиге чемпионов (1996) и множество других трофеев. Позже Дидье вернулся в «Марсель», но уже в качестве главного тренера. С 2012 года Дешам возглавляет сборную Франции, причём очень успешно: под его руководством «трёхцветные» вышли в финал Евро-2016, а в 2018 году стали чемпионами мира.

Как сейчас выглядят звёзды «Ювентуса» 1990-х годов? Фото с разницей в 25-30 лет Многие начали тренерскую карьеру.

Марсель Десайи

Марсель Десайи Фото: Getty Images/instagram.com/marceldesaillyofficial

Всего полтора года Десайи провёл в «Марселе», но успел запомниться своей яркой игрой. В ноябре 1993 года защитник оказался в «Милане», с которым в первый же сезон выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Добился успеха Десайи и в «Челси» – победа в Суперкубке УЕФА (1998) и Кубке Англии (2000). Марсель также стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции. Сейчас Десайи занимается благотворительностью, работает на телевидении в качестве эксперта.

Ален Богоссян

Ален Богоссян Фото: Getty Images/instagram.com/boghossianalain14

Богоссян – воспитанник «Марселя». За первую команду Ален провёл всего 28 матчей, забил в них 2 мяча. С 1994 по 2002 год Богоссян выступал за итальянские клубы («Наполи», «Сампдория», «Парма»). Ален так и не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за травм, довольно рано закончив карьеру – в 33 года. Позже Богоссян стал тренером, а точнее — ассистентом. Он входил в тренерские штабы Доменека и Блана, когда те возглавляли сборную Франции. В 2012 году Ален перешёл на должность технического директора.

Фабьен Бартез Фото: Getty Images

Бартез остался в «Марселе», даже когда клуб сослали во второй дивизион. Из-за долгов «ОМ» пришлось два года ждать возвращения элиту. Фабьен продержался лишь сезон – летом 1995 года он перешёл в «Монако». Затем были «Манчестер Юнайтед» и возвращение в «Марсель». Бартез закончил карьеру в 2006 году, но ненадолго вернулся и провёл остаток сезона-2006/2007 в «Нанте». Новой страстью Фабьена стал автоспорт: экс-вратарь участвовал во многих соревнованиях, в том числе и «24 часах Ле-Мана».