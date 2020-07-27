Тедеско попал на 600 тысяч. Подсчитали все штрафы тренеров РПЛ за сезон

Сезон-2019/2020 в России завершён. Он длился больше года. Но не только поэтому мы запомним его надолго. Впервые в нашем чемпионате заработала система VAR. Ожесточённые споры вызывала работа судей. Игры отменялись из-за эпидемии коронавируса.

Главные события сезона-2019/2020 в РПЛ: судейские скандалы, протесты и отставки Хорошо, что он наконец закончился!

Год получился полным эмоций, поэтому мы решили подсчитать штрафы тренеров РПЛ за сезон. Их было аномально много.

«Тамбов»

Самый распространённый штраф в лиге — за выход за пределы технической зоны. В «Тамбове» в течение сезона поработали три тренера: начал чемпионат Григорян, после его ухода исполняющим обязанности был назначен Сергей Первушин, а заканчивал сезон Тимур Шипшев. Из этой троицы только Григоряна, и лишь один раз, наказали за выход за пределы технической зоны.

Александр Григорян (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Штрафы Григоряна — 10 тыс. рублей.

«Уфа»

Евсеев в этом сезоне получил лишь один штраф – те же 10 тыс. за выход за пределы технической зоны в матче Кубка России против ЦСКА.



Штрафы Евсеева — 10 тыс. рублей.

«Оренбург»

Федотов в этом сезоне был дважды наказан рублём за аналогичное нарушение.



Штрафы Федотова — 20 тыс. рублей.

«Ахмат»

Шалимов избежал взысканий, в отличие от Рахимова. Рашид Маматкулович четыре раза в этом сезоне (согласно протоколу) покидал пределы технической зоны.



Штрафы Рахимова — 60 тыс. рублей.

«Крылья Советов»

Божович не только штрафовался, но и получал дисквалификацию. За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессию в адрес официального лица клуба в игре против «Оренбурга» его «забанили» на пять матчей (три реально + два условно), а также оштрафовали на 100 тыс. рублей. Помимо этого, бывший тренер «Крыльев Советов» недосчитался ещё 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны (аналогичному наказанию однажды подвергся Талалаев).



Штрафы Божовича и Талалаева — 120 тыс. рублей и три матча дисквалификации.

Ирония лета в РПЛ: Талалаев ушёл из «Химок» в «Крылья», чтобы снова оказаться в ФНЛ Подмосковный клуб всё-таки будет играть в Премьер-Лиге.

«Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дважды нарушал границы технической зоны (минус 20 тыс. рублей).



После матча 6-го тура с «Ахматом» Семак получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча (назвал судей «козлами») — один матч реально плюс один условно и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Артём Дзюба и Сергей Семак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Штрафы Семака — 120 тыс. рублей и один матч дисквалификации.

«Динамо»

Хохлов, в отличие от Новикова, за время работы в этом сезоне финансовых взысканий избежал. А вот нового главного тренера москвичей оштрафовали за выход за пределы технической зоны в матчах против «Краснодара» (10 тыс. руб.) и ЦСКА (20 тыс. руб.), а также выписали штраф на сумму 100 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.



Штрафы Новикова — 130 тыс. рублей.

«Ростов»

Валерий Карпин в этом сезоне четырежды наказывался за нарушение границ технической зоны. Главного тренера «Ростова» штрафовали после матчей против «Спартака», «Локомотива», «Ахмата» и «Крыльев Советов» (10+20+ 30+30 тысяч рублей штрафов). Также Карпин лишился 100 тыс. рублей за некорректное высказывание в СМИ, в котором процитировал Бышовца.



Штрафы Карпина — 190 тыс. рублей.

Карпин «плюёт в колодец», но это ничего не изменит Неутешительные выводы главного выступления тура.

«Локомотив»

Сёмин — эмоциональный человек, за пределы технической зоны главный тренер «Локо» выходил семь раз: дважды в матчах против «Ростова» и по разу против «Рубина», «Тамбова», «Динамо», «Зенита», «Арсенала». Николич из-за аналогичных нарушений потерял 30 тыс. рублей.



Штрафы Сёмина и Николича — 210 тыс. рублей.

«Краснодар»

Матвеев и Мусаев в этом сезоне дисквалификаций благополучно избежали, но накопили штрафов на приличную сумму. Мусаеву выходы за пределы технической зоны стоили 140 тыс. рублей суммарно, Матвееву — 20 тыс. Кроме того, Мусаев заплатил 100 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.



Штрафы Матвеева и Мусаева— 260 тыс. рублей.

ЦСКА

Виктор Гончаренко — один из лидеров по штрафам. Главный тренер «армейцев» покидал пределы технической зоны шесть раз (на 130 тыс. рублей в сумме).



После матча 16-го тура с «Сочи» главный тренер ЦСКА получил двухматчевую дисквалификацию (один матч реально + один условно) и штраф в размере 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча с использованием ненормативной лексики.

Виктор Гончаренко Фото: РИА Новости

За рецидив в матче с «Краснодаром» Гончаренко удостоился трёхматчевой дисквалификации (два реально + один условно) и штрафа в размере 10 тыс. рублей.



Также главный тренер «армейцев» получил 100 тыс. рублей штрафа за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.



Штрафы Гончаренко — 340 тыс. рублей и три реальных матча дисквалификации.

«Спартак»

В «Спартаке» на штрафы нарывались все тренеры. Кононов был оштрафован в этом сезоне на 110 тыс. рублей: за выход за пределы технической зоны (10 тыс. руб.), неучастие в послематчевой пресс-конференции и пресс-интервью (50 тыс. + 50 тыс.). Кузнецов и Хинкель наказаны на 10 тыс. рублей каждый за выход за пределы технической зоны, Тедеско — на 30 тыс. рублей. Кроме того, немец выплатил РПЛ 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи и появление на поле в матче с «Оренбургом».



Самое крупное наказание главный тренер «Спартака» понёс в матче с «Локомотивом» — дисквалификация на три матча и штраф 500 тыс. рублей.



Штрафы Кононова, Кузнецова, Хинкеля, Тедеско (три матча дисквалификации) — 710 тыс. рублей.

Тедеско всё-таки Джокер. Но тренер-«псих», возможно, уйдёт из «Спартака» героем Когда удаление в матче с «Локо» могло бы быть идеальным завершением московского периода.

«Рубин»

Удивительно видеть в топе штрафников интеллигента Слуцкого, но счёт РПЛ Леонид Викторович пополнял в этом сезоне исправно. 60 тыс. рублей тренер лишился за выходы за пределы технической зоны в матчах с «Уралом», «Локомотивом», «Уфой». Трижды Слуцкого штрафовали за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей (на 100, 150 и 200 тысяч рублей соответственно).

Дмитрий Тарасов и Леонид Слуцкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается Шаронова, то бывший тренер казанского клуба в пятом туре в матче против «Краснодара» за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера был оштрафован на 200 тыс. рублей. Также за выход за пределы технической зоны старший тренер «Рубина» был оштрафован на 50 тыс. рублей. Докампо за аналогичное нарушение «попал» на 30 тыс. рублей.



Штрафы Шаронова, Докампо и Слуцкого — 790 тыс. рублей.

*Тренеры «Арсенала», «Урала» и «Сочи» в этом сезоне не штрафовались.



Сумма всех штрафов тренеров составила 2,97 млн рублей.