Лучший игрок сезона — Дзюба! За него проголосовал даже Карпин

Выбирали не только мы – – в голосовании также участвовали действующие на момент окончания сезона главные тренеры всех клубов РПЛ и их капитаны. Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-лиги. Каждый назвал три игрока, расставив их по местам с 1 по 3, учитывая ранжировку баллов (3 – за первое место, 2 – за второе, 1 – за третье).
Голоса распределились следующий образом:
— большинство тренеров поставили на первое место Дзюбу – даже Валерий Карпин;
— среди капитанов с отрывом в одно очко также победил Дзюба;
— журналисты «Чемпионата» также почти единогласно отдали первое место форварду «Зенита».
При финальном подсчёте мы умножили баллы, выставленные тренерами и капитанами, на 0,4, а журналистами – на 0,2. Ну, а потом всё сложили и получили пятёрку лучших:
Голосование для читателей будет доступно в группе «Чемпионата» «Вконтакте». Тренеры, капитаны и журналисты уже сделали свой выбор, теперь ваша очередь определять лучшего игрока!
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