Кокорин, Миранчук и деньги. Только деньги. Одни лишь деньги. А футбол где?

Читаю новости трансферного рынка и слышу только шелест купюр.



Пожелания Алексея Миранчука по контрактным условиям в Италии — четырёхлетнее соглашение с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы. К игроку есть интерес со стороны «Милана», «Лацио» и «Аталанты».

Александр Кокорин хочет заработать 10 млн евро за три сезона. Варианты – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо». Европейские варианты уже не рассматриваются.



Не где и как они хотели бы играть. Не как будут вписываться в новую команду. Не какие трофейные задачи ставят, рассчитывая на покорение новых высот.



А только – деньги, деньги, деньги.

Источник: спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Неужели бедствуют, голодают, мало заработали? Давно ведь не юнцы, с именами. И, вроде бы, не рвачи. Кажется, можно уже о чём-то другом подумать – хотя бы для разнообразия. О мечтах и целях, о карьере и её развитии. Но подаётся и читается всё это так, что играть они хотят только там, где им больше заплатят. То есть сначала «за сколько», а потом уже «играть».



Не они такие, жизнь такая? Возможно. Но — «Милан», Ибрагимович, Серия А… За такой шанс многие бы полжизни отдали. Но почему-то, когда речь заходит о возможном переезде российского игрока в Европу, автоматом пристёгивайся союз «если», который в данном случается играет совсем другую – антисоюзную роль. Он поедет, если… И далее — шелест купюр.



Поэтому и нет нас там: Головин да Черышев — два человека на все топ-5. Вон и Смолов вернулся. О котором президент «Сельты» сказал: «У Смолова есть будущее в испанском футболе, но подписать его сложно».



А почему? Правильно — деньги, деньги, деньги.



С испанским коллегой — журналистом издания EFE Хосе Игнасио Ортегой — мы недавно обсуждали этот момент. Вот его мнение о Кокорине: «Кокорину нужно уходить из российской лиги. Он хоть сейчас может играть в Испании. Да в любом сильном чемпионате! Но зарплата – 3 миллиона… Боже мой! Такую зарплату ему в Испании никто платить не сможет. Половину — максимум! Думаю, он уедет, только если сам скажет: «Ребята, я забываю про деньги, дайте мне играть в Европе».

А вот о Миранчуке: «Я думаю, что ему нужно уезжать сейчас, этим летом. Явно пришло время играть против более сильных команд и защитников в более требовательном чемпионате. Чтобы доказать, что он может выступать на более высоком уровне. На что готов пойти «Локомотив», чтобы сделка состоялась, хочет ли сам Алексей уезжать… Разговоры о том, что он, может быть, останется на ещё один сезон. А потом ещё на один, и ещё… А потом ему исполнится 30 лет! И будет уже поздно».

«Если «Барселона» или «Реал» заинтересуются Кокориным, то будут учитывать его срок» Испанский журналист Васало – о звёздах российского футбола: инфантильность Смолова, ошибка Аршавина, идеальный клуб для Миранчука.

Да, Миранчукам осенью 25. Кокорину уже 29. Скоро действительно может быть поздно. Просто потому, что там они больше будут не нужны. И все разговоры о том, что кто-то когда-то мечтал играть в Европе, лишь разговорами и останутся.



Иногда нужно принимать решение, а не плыть по течению (если, конечно, желание есть что-то менять). Делать выбор. Чем-то жертвовать. И да — любить футбол. Который там и здесь – это всё-таки две большие разницы.



Тому же Смолову хотя бы будет что вспомнить на старости лет – голы «Реалу» и «Барселоне». А когда и рыбку съесть, и ладно уж, так и быть, мячик погонять – это слишком жирно получается. Да и не получается вовсе.



Парни, даёшь футбол!