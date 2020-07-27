Как сейчас выглядят звёзды незабываемого «Аякса» 1990-х годов? Фото с разницей в 25-30 лет

Голландский футбол в 1990-е годы переживал очередной период расцвета. На смену поколениям Круиффа и ван Бастена пришли не менее талантливые парни, которые добились успеха на международной арене. На ЧМ-1998 оранжевые остановились в шаге от финала, уступив Бразилии в серии пенальти. Была ещё бронза Евро-1992, но круче всех пошумел «Аякс». Амстердамский клуб выиграл Кубок УЕФА-1992, а чуть позже и Лигу чемпионов (1995). В 1996 году «Аякс» снова вышел в финал Лиги чемпионов, но уступил «Ювентусу» по пенальти. Рассказываем, где сейчас игроки той великой плеяды.

Как сейчас выглядят звёзды «Ювентуса» 1990-х годов? Фото с разницей в 25-30 лет Многие начали тренерскую карьеру.

Как сейчас выглядят звёзды «Марселя» 1990-х. Фото с разницей в 25-30 лет В конце прошлого века «Олимпик» был крут: достигал финала Кубка чемпионов, выигрывал Лигу чемпионов.

Эдвин ван дер Сар

Фото: Laurens Lindhout/Getty Images

За плечами Эдвина более 300 матчей за «Аякс» и 14 завоёванных трофеев. Позже ван дер Сар выступал за «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». С 1995 по 2008 годы Эдвин защищал ворота сборной Нидерландов (130 матчей – второй показатель в истории в составе национальной команды). Карьера ван дер Сара продолжалась до 40 лет. Сейчас Эдвин трудится в «Аяксе» в должности генерального директора клуба.

Как сейчас выглядят звёзды «МЮ» 1990-х? Фото с разницей в 25-30 лет Бекхэм и другие выпускники «Класса-92» отлично сохранились.

Данни Блинд

Фото: Simpson/Laurens Lindhout/Getty Images

Блинд-старший занимает первое место по количеству матчей, проведённых за «Аякс» (485). Долгое время Данни выводил команду на поле с капитанской повязкой. По окончании карьеры Блинд стал тренером: работал как главным, так и ассистентом в «Аяксе» и сборной Нидерландов. Сейчас Данни входит в состав наблюдательского совета амстердамского клуба. Они с сыном Дейли снова одноклубники: Блинд-младший вернулся в Амстердам после четырёх лет в Манчестере.

Франк де Бур

Фото: Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Вслед за Блиндом в списке рекордсменов клуба идёт Франк де Бур (428 матчей). Вместе с «Аяксом» он выиграл и Кубок УЕФА-1992, и Лигу чемпионов-1995. В 1998 году Франк отправился в «Барселону», где провёл пять сезонов. Завершал карьеру голландский защитник в Катаре, после чего вернулся в «Аякс», но уже в качестве тренера. Сначала де Бур работал с молодёжью, а с 2010 по 2016 год руководил первой командой. Также Франк помогал Берту ван Марвейку в сборной Нидерландов, возглавлял «Интер» и «Кристал Пэлас». Буквально на днях он покинул пост главного тренера клуба MLS «Атланта Юнайтед».

Как сейчас выглядят звёзды «Барселоны» 1990-х. Фото с разницей в 25-30 лет Раздобрели, полысели… но не все!

Рональд де Бур

Фото: Images/David Ramos/Getty Images

Большую часть карьеры Рональд провёл бок-о-бок со своим братом-близнецом Франком. Правда, их амплуа сильно отличались: если Франк играл в защите, то Рональд – ближе к атаке. Сейчас Рональд также работает тренером, помогая Джону Хейтинге в молодёжной команде «Аякса».

Франк Райкард

Фото: Images via Getty Images

После пяти успешных сезонов в «Милане» Райкард вернулся в «Аякс». По иронии судьбы, именно эти два клуба и встретились между собой в финале Лиги чемпионов 1995 года. Франк принял непосредственное участие в победе над бывшим клубом: на 85-й минуте он отдал результативную передачу Клюйверту, который и забил победный мяч в ворота «россонери». Райкард начал руководящую практику, отлично поработал в «Барселоне», но в 2014 году заявил, что больше не хочет тренировать. «Я благодарен тому, чего добился в футболе, но предпочел бы заняться другими вещами. Например, поработать комментатором или экспертом», – заявил Франк.

Как сейчас выглядят звёзды «Милана» 1990-х? Фото с разницей в 25-30 лет Кое-кто даже вернулся в клуб на руководящую должность.

Эдгар Давидс

Фото: Clive Brunskill/VI Images via Getty Images

Давидс наиболее известен выступлениями за «Ювентус», но начинал он карьеру как раз в «Аяксе». Эдгар провёл за амстердамский клуб 182 матча, забил 34 гола. Ещё будучи игроком, Давидс начал тренировать: в 2012-2013 годах он был играющим наставником «Барнета» (пятый дивизион Англии). Сейчас Эдгар активно развивает свой бренд «Monta Juniors», который специализируется на спортивной одежде для детей.

Яри Литманен

Фото: VI Images/Erwin Spek/Getty Images

Финский хавбек занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Аякса» (133 гола). Выше только Хунтелар (151) и ван Бастен (148). Яри также выступал за «Барселону» и «Ливерпуль», но особых успехов там не добился. Несмотря на все уговоры, тренером Литманен так и не стал. Данни Блинд звал бывшего одноклубника в молодёжку «Аякса», но тот ответил отказом. Сейчас Яри трудится на финском телевидении в качестве эксперта.

Деннис Бергкамп

Фото: VI Images via Getty Images

Бергкамп – воспитанник «Аякса». Из-за высокой конкуренции в линии атаки он не сразу закрепился в основе родного клуба. В сезоне-1991/1992 Деннис забил 29 голов в 43 матчах, помог «Аяксу» выиграть Кубок УЕФА. Позже Бергкамп выступал за «Интер», но наибольших успехов добился в «Арсенале». За 11 лет в лондонском клубе Деннис стал любимцем местной публики, а также выиграл три чемпионских титула АПЛ. По окончании карьеры Бергкамп вернулся в «Аякс» – возился с молодёжью, помогал ван Бастену, де Буру и Бошу в первой команде. С 2019 года Деннис трудится в клубе «Алмере Сити» (второй дивизион Нидерландов).

Этим шедевром гордился даже обыгранный защитник! Гол Бергкампа — лучший в истории АПЛ Внутри — видео потрясающего финта и гола. И реакция на него.

Патрик Клюйверт

Фото: VI Images via Getty Images

В конце 1990-х Клюйверт считался одним из лучших нападающих в мире. Забив победный мяч в финале Лиги чемпионов сезона-1994/1995, Патрик занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч». В порядке он был и в «Барселоне» – 257 матчей, 122 гола, 59 результативных передач. Карьеру голландского форварда омрачили травмы, из-за которых он не смог проявить себя в «Ньюкасле», «Валенсии» и «ПСВ». В 2010 году Патрик начал тренерскую карьеру, но позже переключился на работу функционера. Сейчас Клюйверт является директором клубной академии «Барселоны».

Кларенс Зеедорф

Фото: Paul Marriott/Pete Norton/Getty Images

Уже в 18 лет Зеедорф дорос до основы «Аякса». Транзитом через «Сампдорию» Кларенс перешёл в «Реал», где развился в футболиста топ-уровня. Зеедорф на данный момент является единственным игроком, которому удалось выиграть Лигу чемпионов с тремя разными клубами – «Аяксом» (1995), «Реалом» (1998) и «Миланом» (2003, 2007).

Как сейчас выглядят звёзды «Реала» 1990-х. Фото с разницей в 25-30 лет Почти никто из них не стал тренером.

В качестве тренера Кларенс пока менее успешен: его уволили из «Милана», да и периоды в «Депортиво» и китайском клубе «Шэньчжэнь» были не многим более удачными для него. Летом 2019 года Зеедорф вместе с давним товарищем Клюйвертом покинул сборную Камеруна и с тех пор сидит без работы.