Самая невероятная отставка лета. Луческу проработал в Киеве всего четыре дня!

Мирча Луческу уходит из киевского «Динамо»! 74-летний румынский специалист проработал на посту главного тренера украинской команды всего четыре дня. Это однозначно самая невероятная отставка лета 2020-го.

«Вы клоуны?» Киевские фанаты в гневе от назначения Луческу в «Динамо» Он 12 лет тренировал донецкий «Шахтёр».

Как Луческу пришёл в «Динамо»

Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Его назначение стало громом среди ясного неба для всех, кто более-менее внимательно следит за украинским футболом. Румынский тренер ассоциировался с «Шахтёром» – принципиальным соперником киевлян. Мирча тренировал команду из Донецка в течение 12 лет, с 2004-го по 2016-й годы, выиграв восемь чемпионатов Украины, шесть Кубков и семь Суперкубков страны. Хуже того, работая с «горняками», позволял себе некрасивые высказывания в адрес «Динамо».

Тем неожиданнее было решение президента киевского клуба Игоря Суркиса пригласить Луческу на смену отправленному в отставку Алексею Михайличенко. Когда новость о назначении румына была подтверждена официально, Суркис встретился с фанатами «Динамо» и ответил на раздающуюся в его адрес критику:



«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вложил (в оригинале использовано нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата») полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите кого хотите. Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное. Но мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену», – сказал, в частности, Суркис. В общем, вместо конструктивного диалога получился эмоциональный.

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Почему Луческу ушёл из «Динамо»

Тем не менее фанаты киевского «Динамо» сделали всё возможное, чтобы Луческу как можно скорее покинул клуб. Для начала они выступили с заявлением, пообещав акции протеста против Луческу:



«Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес «Динамо», – это плевок в глаза всем болельщикам, и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечёт за собой. На данный момент мы обращаемся ко всем работникам «Динамо», в которых осталась хоть капля самоуважения: всё, что вам остаётся в нынешней ситуации, – написать заявление об увольнении. Всех болельщиков «Динамо» просим следить за сообщениями – акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы, [отвалите] от «Динамо»!».



Первым делом фанаты киевлян завязали глаза на памятнике Валерию Лобановскому. Тем самым они намекнули на то, что легендарный тренер не хотел бы видеть происходящего в клубе. Кстати, экс-игрок «Динамо» Игорь Беланов сравнил назначение румына с предательством наследия Лобановского, а другая динамовская легенда Олег Блохин заявил, что ни при каких условиях не будет болеть за команду, пока её возглавляет Луческу.

Давление в СМИ и со стороны поклонников «Динамо» росло день ото дня. Мы уже как-то незаметно привыкли, что в подобных ситуациях руководители клубов словно не видят происходящего вокруг, но в Киеве нарыв лопнул. Судя по всему, Луческу сам попросил Суркиса об отставке.



«Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки болельщиков, в которых клуб так нуждается в такие моменты. Я хотел вернуться к соперничеству, которое было у нас несколько лет назад. Я хотел, чтобы болельщики на трибунах приходили в восторг. Украина этого заслуживает. Но я не могу принять то, что фанаты работают против собственного клуба», – привёл слова Луческу в «твиттере» журналист Эмануэль Рошу.

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Как Луческу работал от Украины до Украины

Сообщалось, что Луческу приглашал в свой штаб в «Динамо» экс-игрока «Шахтёра» Вячеслава Шевчука и бывшего тренера «горняков» Карло Николини. Однако оба отказались работать на принципиального соперника донецкого клуба. Они словно предчувствовали, что эта история не закончится ничем, кроме имиджевых потерь.



Говорят, Мирча обижен из-за того, как «Шахтёр» расстался с ним в 2016 году, поэтому назначение в «Динамо» было для румына шансом доказать, что на нём, как на топ-тренере, рано поставили крест. Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин, очевидно, поделился в интервью для Football.ua мнением президента донецкого клуба Рината Ахметова:



«Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошёл вверх, а Мирча остался на прежнем уровне. Поэтому президент ещё за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение было продуманным. Президент понимал, на что идёт. Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался. Я проработал в «Шахтёре» 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я в «Динамо». Например, Николини отказал Луческу и не вошёл в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам «Шахтёра».

Возможно, киевское «Динамо» действительно было последним шансом Луческу напомнить о себе. После ухода из «Шахтёра» румын тренировал без особых успехов. Сначала посредственный сезон в «Зените» (команда заняла третье место, не сумев завоевать путёвку в Лигу чемпионов), а потом откровенно плохая работа со сборной Турции. В 17 матчах под руководством Мирчи турки одержали лишь четыре победы при шести ничьих и семи поражениях. Турнирные задачи не были решены.

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Теперь Луческу снова «открыт для предложений». Куда занесёт его тренерская судьба? В любом случае круче сюжета уже не придумать. Суркису же придётся найти нового наставника, которого примут болельщики и специалисты. В числе кандидатов назывались главный тренер «Зари» Виктор Скрипник и хорошо нам известный серб Славолюб Муслин.