Всё, что надо знать о летних трансферах в топ-5 лигах Европы и РПЛ

Из-за серьёзных изменений в календарях, вызванных эпидемией, в большинстве европейских чемпионатов сейчас межсезонье – пора не только отдыха, но и трансферов. Рассказываем, о сроках трансферных окон в топ-5 лигах Европы и РПЛ, а также о возможных сделках и переходах, которые уже состоялись.

РПЛ – сезон-2020/2021 начнётся 8 августа

Трансферное окно: 26 июля – 17 октября

Самые ожидаемые трансферы

Алексей Миранчук, «Локомотив» — «Милан»

Алексей Миранчук Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Куда только не отправляли летом Миранчука зарубежные СМИ – и в «Барселону», и в «Ювентус», и в «МЮ». Тем не менее среди всех слухов наиболее реальным кажется вариант с переходом Алексея в Милан. «Россонери» пытались заполучить хавбека ещё зимой, но тогда Сёмин забраковал его переход. Теперь в трансфере Миранчука заинтересован лично главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.



Александр Кокорин, «Сочи» — «Зенит»/ «Спартак»/ «Локомотив»

Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Сроки аренды Кокорина в «Сочи» и контракта с «Зенитом» истекают в конце июля, однако судьба форварда до сих пор неизвестна. Летом он может, как вернуться в питерский клуб, так и перейти в родной «Локомотив» или «Спартак». Кроме того, на Александра претендует «Сочи». Клуб готов предложить нападающему длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год.

Ещё возможные громкие сделки

Адольфо Гайч, «Сан-Лоренсо» — ЦСКА

Сердар Азмун, «Зенит» — «Наполи»

Главные трансферы, которые уже состоялись

Деян Ловрен, «Ливерпуль» — «Зенит» (12 млн евро)

Деян Ловрен Фото: Getty images

В России трансферное окно открылось лишь пару дней назад, но «Зенит» уже успел оформить громкую сделку. На смену ушедшему Браниславу Ивановичу питерцы взяли чемпиона АПЛ. С 31-летним защитником, который в прошлом сезоне провёл за «Ливерпуль» только 10 матчей в АПЛ, питерский клуб заключил трёхлетний контракт.

Игорь Смольников, «Зенит» — «Краснодар» (свободный агент)

Игорь Смольников (справа) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Зенит» не смог удержать засидевшегося на скамейке запасных Смольникова, чем с удовольствием воспользовался «Краснодар». «Быки» предложили защитнику контракт по схеме «2+1», пока питерцы настаивали на «1+1». Как утверждает агента игрока Александр Маньяков, Игорь едет на юг России с амбициозными планами – Смольников хочет постоянно играть и вернуться в сборную.

Ещё громкие переходы

Бранислав Иванович, «Зенит» — свободный агент

Бенедикт Хёведес, «Локомотив» — свободный агент

Кокорин, Миранчук и деньги. Только деньги. Одни лишь деньги. А футбол где? Остальное всё дребедень?

АПЛ – сезон-2020/2021 начнётся 12 сентября

Трансферное окно: 27 июля – 16 октября

Самые ожидаемые трансферы

Кай Хаверц, «Байер» — «Челси»

Кай Хаверц Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Хаверц и так был заветной целью едва ли не для всех топ-клубов Европы, а после невероятного отрезка на финише Бундеслиги гранды стали готовы с руками его отрывать. Пока точно не ясно, кто победит в борьбе за молодого немецкого таланта, но, похоже, огромные шансы на успех у «Челси». В недавнем интервью Лерой Зане подтвердил переход соотечественника в лондонский клуб.

Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Юнайтед»

Джейдон Санчо Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Нынешним летом может произойти возвращение Санчо в Манчестер. «Юнайтед» до сих пор не оставляет попыток подписать англичанина. Как утверждает Bild, манкунианцы предлагали € 98 млн за Джейдона, но получил очередной отказ – «Боруссия» не готова продавать игрока дешевле € 120 млн. Тем не менее у сторон ещё предостаточно времени, чтобы договориться.

Главные трансферы, которые уже состоялись

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг» — «Челси» (53 млн евро)

Тимо Вернер Фото: Getty images

Пока «Челси» — главный ньюсмейкер трансферного окна в Англии. Ещё до его открытия лондонцы перехватили у «Ливерпуля» Тимо Вернера. Фрэнк Лэмпард вместе с Петром Чехом великолепно провели переговоры и убедили форварда подписать пятилетний контракт.

«Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше Всё зависит от ближайшей недели.

Примера – сезон-2020/2021 начнётся 12 сентября

Трансферное окно: 4 августа – 5 октября

Самые ожидаемые трансферы

Неймар, «ПСЖ» — «Барселона»

Неймар Фото: Getty images

Главная трансферная сага Европы может завершиться нынешнем летом. Несмотря на то, что боссы «ПСЖ» до сих пор не получили предложения по Неймару от «Барселоны», бразилец по-прежнему настроен решительно и хочет, как можно скорее вернуться в Каталонию.



Лаутаро Мартинес, «Интер» — «Барселона»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу недавно отметил, что переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу зашли в тупик. Впрочем, исключать вариант с переездом аргентинца в Испанию пока не стоит. Форвард хочет перейти в «Барселону» и уже отклонил предложение «МЮ» ради каталонцев.

Главные трансферы, которые уже состоялись

Артур, «Барселона» — «Ювентус» (72 млн евро)

Миралем Пьянич, «Ювентус» — «Барселона» (60 млн евро)

Миралем Пьянич Фото: Getty images

Обмен Пьянича на Артура оказался долгим и неприятным для футболистов, но зато очень выгодным для клубов. «Барселона» сумела неплохо заработать, а «Ювентус» сменил возрастного полузащитника на 23-летнего перспективного хавбека. Теперь футболисты ещё должны заиграть в новых клубах, чтобы сделку без опасений можно было назвать успешной.

Обмен Пьянича на Артура — предательство традиций «Барселоны». Зато праздник в бухгалтерии Виноват Бартомеу. Опять.

Ещё громкие сделки

Ашраф Хакими, «Реал» – «Интер» (40 млн евро)

Серия А – сезон-2020/2021 начнётся, предположительно, 12 сентября (точная дата пока неизвестна)

Трансферное окно: 1 сентября – 5 октября

Самые ожидаемые трансферы

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»

Погба уже давно порывается уехать из Англии. Ради того, чтобы удержать звёздного полузащитника, «МЮ» готов увеличить ему зарплату до 333 тысяч евро. Впрочем, даже деньги могут не помочь «Юнайтед». Ведь в борьбе за француза им придётся конкурировать с «Ювентусом», который до сих пор жаждет возвращения Поля и остаётся для него домом, по мнению агента Мино Райолы.

«МЮ» снова стал командой, за которой приятно смотреть. Что Сульшер с ними сделал? Установили новый рекорд АПЛ.

Ещё возможные громкие сделки

Калиду Кулибали, «Наполи» — «Манчестер Юнайтед»

Раджа Найнгголан, «Интер» — «Рома»

Главные трансферы, которые уже состоялись

Сусо, «Милан» — «Севилья»

Арендованный у «Милана» вингер за полгода в «Севилье» не продемонстрировал ничего выдающегося. Тем не менее испанский клуб по условиям соглашения был обязан выкупить Сусо. «Севилья» заключила контракт с новичком на пять лет.

Бундеслига – сезон-2020/2021 начнётся 18 сентября

Трансферное окно: 1 июля – 5 октября

Самые ожидаемые трансферы

Джейдон Санчо, «Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Юнайтед»

Кай Хаверц, «Байер» — «Челси»

Главные трансферы, которые уже состоялись

Лерой Зане, «Манчестер Сити» — «Бавария» (45 млн евро)

«Бавария» хорошенько сэкономила на трансфере немца. Прошлым летом мюнхенцы планировали заплатить за вингера более € 100 млн, но из-за разрыва «крестов» вингера сделка сорвалась. Теперь же «Сити» согласился на предложение, которое было более, чем в два раза меньше предыдущего. С новым клубом Зане подписал пятилетний контракт.

10 футболистов, которые за последние пять лет подорожали сильнее всего Лидер топа вырос в цене более чем в 10 раз.

Лига 1 – сезон начнётся 23 августа

Внутреннее трансферное окно: 8 июня – 9 июля

Когда во Франции откроется трансферное окно без ограничений, пока неизвестно.

Самые ожидаемые трансферы

Мемфис Депай, «Лион» — «Милан» / «Эвертон»

Депай вызвал к себе повышенный интерес после отказа подписать новый контракт с «Лионом», который истекает в конце следующего сезона. Сейчас на него претендуют два клуба – «Милан» и «Эвертон». Голландец уже восстановился после разрыва «крестов», так что летом возможно сменит клуб.

Ещё возможные громкие сделки

Гонсало Игуаин, «Ювентус» — «Марсель»

Стефан Савич, «Атлетико» — «Монако»

Главные трансферы, которые уже состоялись

Мауро Икарди, «Интер» — «ПСЖ» (50 млн евро)

Опальный форвард сбежал от всеобщего порицания во Францию и не прогадал. В аренде в «ПСЖ» аргентинец здорово себя проявил, забив за сезон 20 мячей и отдав 4 голевые передачи. Неудивительно, что парижане решили оставить Икарди у себя. С нападающим французский клуб подписал четырёхлетний контракт.

Ещё громкие сделки

Тома Мёнье, «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд (свободный агент)