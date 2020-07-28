«Спартак» стабильно тратит на штрафы больше всех в РПЛ. Всё из-за скандирований и пиро

В минувшем сезоне КДК РФС суммарно оштрафовал клубы РПЛ на 21 780 000 рублей – такой крупной суммы не было с сезона-2015/2016 (21,4 млн рублей). Последние три года количество штрафов постепенно снижалось:
– сезон-2016/2017 – 18,5 млн рублей;
– сезон-2017/2018 – 15,1 млн рублей;
– сезон-2018/2019 – 15,6 млн рублей.
5 млн за нарушение медицинского регламента
В этом году статистику значительно подпортили штрафы за нарушение регламента РФС «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей» — по этой статье не оштрафовали только «Тамбов» и «Урал». Суммарно клубы заплатили 5 095 000 рублей за отсутствие масок, их неправильное ношение, плохую рассадку и прочие нарушенные правила безопасности.
Чемпион по штрафам
Снова «Спартак»! Как и в прошлом году, и в позапрошлом, и позапозапрошлом. В этом сезоне московский клуб потратил на штрафы 4,05 млн рублей, из них 1,25 млн – за скандирование (наказавали по итогам 17 туров) и 900 тыс. – за пиротехнику. Также «Спартак» поплатился за неподобающие действия зрителей (приченение вреда здоровью, ущерб имуществу, оскорбительные баннеры) на 925 тыс. и команды (перебор карточек) – на 300 тыс.
1,5 млн «Сочи»
Такую сумму пришлось заплатить сочинскому клубу из-за неявки на матч с «Тамбовом»: девять представителей команды заболели, поэтому «Сочи» в полном составе ушёл на карантин. За техническое поражение в матче с «Крыльями Советов», кстати, штраф выписывать не стали.
Дискриминация от «армейцев»
КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за расистские выкрики во время матча с «Зенитом» в адрес Малкома. Это единственный клуб, которого наказали по этой статье в этом сезоне.
Без мата и пиротехники
0 рублей за скандирование и использование пиротехники на матчах у двух клубов – «Краснодара» и «Тамбова».
Клуб Сергея Галицкого суммарно оштрафовали на 250 тыс., из которых 150 тыс. – за возобновление тренировочного процесса, а 120 тыс. – за необеспечение безопасности на стадионе.
«Тамбов» заплатил 370 тыс.: 100 тыс. – за задержку начала матча, ещё столько же – за перебор карточек, 120 тыс. – за необеспечение безопасности на стадионе, и 50 тыс. – за неявку на предматчевое совещание.
Самый «экономный» клуб
«Урал» получил в этом сезоне единственный штраф – за скандирование болельщиками нецензурных выражений.
Бонус: этика
Эти штрафы относятся к персональным, но мы не можем их не упомянуть. Василий Кикнадзе поплатился за средний палец, Валерий Карпин – за нанесение ущерба имиджу РПЛ, а Александр Медведев – за комментарий про «Спартак».
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