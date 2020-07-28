Дзюба так и не поиграл в Европе. Минус карьере или ерунда?

Дзюба – лучший футболист РПЛ. Даже противники этой сентенции должны согласиться с самой упрямой вещью в мире – статистикой. Лучший по голам (столько же у Азмуна), по передачам и соответственно – по системе «гол+пас».

Лучший – по опросу «Чемпионата».

Лучший игрок сезона — Дзюба! За него проголосовал даже Карпин Полные итоги голосования главных тренеров, капитанов клубов РПЛ и журналистов «Чемпионата».

В минувшем сезоне Дзюба впервые в карьере сделал золотой дубль. Теперь у него есть все российские титулы. И полторы сотни голов на счету.

Лидер «Зенита» на поле и в раздевалке, капитан сборной, кумир мальчишек по всей стране… Но в августе ему исполнится уже 32 года. Сколько ещё сезонов он сможет провести на таком же уровне и в таком статусе? А главное — какие цели остались непокорёнными?

Выйти с «Зенитом» в плей-офф Лиги чемпионов? Это будет непросто. Геннадий Орлов в нашем интервью вспомнил последнюю европейскую сессию «Зенита»: «Вроде шансы у команды есть, а мастерства не хватает. Даже лидерам. Того же Дзюбу, при всём к нему уважении, в матчах с «Лейпцигом» защитник Юпамекано просто «съел». Он Артёму дышать не дал!»

Стать лучшим снайпером в истории сборной России? Вот тут шансов побольше – всего 6 мячей от Кержакова.

В любом случае – топовых сезонов у него осталось не так много. И можно будет подводить итоги. Красной линией которых, уверен, станет разговор о главном пробеле в карьеры Дзюбы – он так и не поиграл в Европе. Почему?

Вот версия испанского журналиста Хосе Игнасио Ортеги: «Он намного более сильный игрок, чем о нём в Европе принято думать. Если говорить конкретно про Испанию, то там все сразу смотрят на рост: «Ой, два метра, это нам не нравится, это не для нас». Но я ещё во время чемпионата мира говорил коллегам-журналистам: «Ребята, вы не знаете Дзюбу. Да, он великан. Но ещё и техничный». И Дзюба это подтвердил. Считаю, он вполне мог бы играть за клуб-середняк Примеры. Почему нет?»

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Для отъезда у Дзюбы было, по сути, четыре подходящих момента – в 2008 году, когда он в 20 лет забил два гола «Тоттенхэму» на «Уайт Харт Лейн»; в 2012-м – когда положил фантастический мяч «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы; в 2015-м — когда с передач Халка забивал за «Зенит» и установил рекорд для российских футболистов, отличившись шесть раз на групповом этапе Лиги чемпионов; или уже по итогам всероссийской славы, накрывшей его после ЧМ-2018.

Сложно представить, что Дзюба мог быть кому-то интересен в Европе, играя в арендах за «Томь», «Ростов» и «Арсенал».

Мог ли он уехать в Европу из «Спартака»? Мнение Алексея Сафонова, первого агента Артёма: «Конкретных предложений не было. Хотя после того, как он в Англии «Тоттенхэму» два забил, в той же АПЛ, знаю, к нему многие присматривались.

Тут вопрос в другом – насколько он сам хотел уехать? Есть такие ребята, как Саша Рязанцев, который с 18 лет грезил Европой. Спал и видел себя там. Пусть и за меньшие деньги. Но не получилось.

У Дзюбы я такого фанатизма никогда не замечал. Уезжать надо было лет в 25-26. А сейчас его можно понять — двое детей, он на хорошем счету в «Зените». Многие моменты приходится взвешивать. И есть ли смысл срываться, искать от добра добро? Если бы хотел, думаю, с каким-нибудь середняком в Англии без проблем бы подписался. Но, значит, не было такого рвения. Кто его осудит? А в России он ещё сезонов пять отыграет. Это его выбор и его путь. Карьера Артёма и без того сложилась».

С этим трудно не согласиться. Но ведь известно, как он хотел уехать после ЧМ. И варианты были. Тот же «Тоттенхэм» уже при Моуринью. Не получилось. За что теперь Дзюба называет всех агентов злом.

Дзюба мог уехать в «Тоттенхэм». Что об этом известно Жозе Моуринью хотел видеть капитана сборной России в своей команде.

Будет ли он сам жалеть, что не уехал? Может, иногда. Но смысла в этом уже не будет никакого. Потому что как говорил его любимый Геральт из Ривии: «Я тоже не только добро творил в жизни. Но теперь, если придётся выбирать между одним злом и другим, я предпочту не выбирать вовсе».

И Дзюбе больше не нужно выбирать. Его последний выбор сделан – это новый контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». Остаётся только верить, что ту чеканную монету, которую чемпионы России заплатят своему Ведьмаку (3,6-3,7 млн евро в год с учётом бонусов), у него получится отработать сполна.