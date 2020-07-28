Он и вправду будет круче Головина? Кто такой Илья Берковский, которого купило «Торпедо»

Большинство любителей футбола, читающих этот текст, наверняка вообще не слышали фамилию Берковского до нынешнего лета. И это абсолютно логично: парень играл в ПФЛ в скромной, никак не освещаемой в СМИ и скудной на таланты зоне «Восток». Скудной не потому, что ярких футболистов там почти не появляется, а потому, что их оттуда очень быстро забирают. А сами игроки с удовольствием уезжают, чтобы не застрять в болоте – даже если зовут в такую же вторую лигу, но в более конкурентные «Центр» или «Запад».

Зато в узких кругах Берковский был очень известен. Мы нисколько не преувеличим, если с уверенностью скажем: в последний год Илья был самым ярким игроком «Востока», он смотрелся даже интереснее, чем партнёр по «Иртышу», 25-летний форвард Андрей Разборов, который за два неполных сезона умудрился настрелять 26 голов в 30 матчах. Разборова с такой выдающейся статистикой не спешили отрывать с руками и ногами клубы ФНЛ, поскольку его характеристики (уникальная среди них одна – голевое чутьё) не так просто было визуально перенести на более высокий уровень. Совершенно никаких гарантий.



Вот и получилось, что Разборова забрал «Факел», последняя команда ФНЛ минувшего сезона. А за Берковским развернулась охота. К нему приценивались несколько клубов РПЛ, его желали очень многие в ФНЛ (про ПФЛ умолчим, там вообще не отказался бы никто), а летом выяснилось, что права на талантливого 20-летнего полузащитника за 10 млн рублей (по другой версии – за 12) выкупило агентство, принадлежащее влиятельному Герману Ткаченко. Это тоже говорило о многом. Абы кого такие компании, как правило, не приобретают.



Потом Берковский оказался в «Торпедо». Сначала – на просмотре, но, полагаю, просмотр спортивных характеристик носил формальный характер, всем и так всё было ясно. Гораздо дольше клуб согласовывал финансовые условия выкупа. Договориться удалось лишь спустя целый месяц.



Почему Илья не оказался в клубе статусом повыше из РПЛ? Первая причина: ему туда попросту рановато, делать сразу два шага наверх (а учитывая слабость зоны «Восток» — все три шага) проблематично, важнее провести цельный год в ФНЛ, получать стабильную, а не периодическую практику. Во-вторых, главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича и Германа Ткаченко связывают дружба и долгие годы сотрудничества. В-третьих, Берковский идеально вписывается в нынешнюю стратегию чёрно-белых. Если в прошлом сезоне они делали ставку на опытных футболистов, то сейчас, после смены власти, хотят зарабатывать на трансферах. Поэтому еженедельно просматривают по несколько молодых игроков из ПФЛ. Кажется, за время сборов их прошло через «Торпедо» уже более десятка.

Почему Берковского сравнивают с Головиным?

Цитату «Он будет круче Головина!» придумало не «Торпедо», она разошлась в народе после июньского интервью президента «Иртыша» Сергея Новикова. «Миллион предложений по нему», — утверждал Новиков в разговоре со sportbox.ru. – Каждый день отбиваемся! Его просит половина клубов РПЛ!»

Илья Берковский, «Торпедо»



Дата рождения: 15 марта 2000.



Рост: 172.



Амплуа: правый полузащитник, центральный полузащитник, нападающий.



Выступал за: «Иртыш» (сезоны 2017/2018, 37 матчей, 8 голов и 4 передачи).



Стоимость по версии transfermarkt.de: 225 тыс. евро.

Берковский действительно яркий. Его основная позиция в «Иртыше» — правый полузащитник. Главное, что завораживает, — абсолютно комбинационная натура, любовь в коротким комбинациям, инициативность. Многие фланговые атакующие футболисты в современном футболе играют от эпизода к эпизоду. Получили мяч – взорвались, попытались придумать что-то интересное, затем взяли паузу. Берковский же постоянно в игре. Номинально играя на фланге, он очень много смещается в центр, в среднем выполняет за матч 35,77 передач (79,5%) точности. Такие цифры характеризуют высокую вовлечённость футболиста.



Второй пункт, которым выделяется Берковский на фоне партнёров и второй лиги в целом, — быстрое мышление, приплюсованное к быстрым ногам. В большинстве эпизодов у него ещё до приёма мяча есть вариант для продолжения атаки, поэтому он может отыгрываться с партнёром без траты драгоценных секунд. А когда отыгрался – сразу же на инстинкте бежит другую зону, чтобы продолжить участвовать в атаке.



Это тот самый набор данных, который обычно свойственен даже не фланговым игрокам, а представителям центральной зоны. Берковского тоже часто тянет в середину, поближе к мячу, в том числе поэтому тренерский штаб «Иртыша» периодически выпускал его в роли «восьмёрки», а в позапрошлом сезоне – и разыгрывающим опорником. Для каждой из этих позиций у Ильи есть необходимые качества.



Ассистентский потенциал Берковского в «Иртыше» виделся даже более высоким, чем снайперский. Илья выполнял в среднем 3,42 передачи в штрафную за 90 минут (56% точных) и 1,64 паса под удар. Причём он умеет выполнять обострения любого типа: прострелы с флангов, передачи в ногу на ход партнёру в коротких комбинациях, забросы из глубины. Тонкость пока средняя, есть проблема с тем, что порой Илья пытается изобрести что-то совсем сложное – и закономерно не исполняет задумку.



А летом в «Торпедо» Берковский вдруг засверкал ещё ярче как бомбардир: в шести контрольных матчах забил пять голов. Один из них – роскошным ударом со штрафного. Кстати, Игнашевич пока не до конца разобрался, в каком амплуа Берковский ему нравится больше. Илья уже поиграл и на родном правом фланге, и оттянутым форвардом, и в передней линии. И он на сто процентов рассматривается в основу – выходил в первом составе почти во всех матчах.

Физические данные – отличные. Дриблинг надо улучшать

У Берковского отличная скорость. Если в старте, на первых 5-10 метрах, он не всегда имеет преимущество над соперниками, то на дистанции, когда разгоняется, бежит просто здорово. Я встретил множество эпизодов, когда Илья отыгрывал у соперников большое отставание и успевал к мячу первым.

ВИДЕО

Координация, быстрота ног – с этим всё тоже неплохо. А вот навыки в дриблинге уникальными ни для РПЛ, ни для ФНЛ пока не являются. Берковский при обводках недостаточно уверенно контролирует мяч, не чувствует расстояние до соперников, совершает недостаточно резкие движения корпусом при пробросе мяча, поэтому общая успешность средняя. В целом по карьере – 4,51 попытки (45,8%), в текущем сезоне чуть лучше – 5,21 (55,3%), но визуально всё равно ему есть над чем работать.

Что ещё общего у Головина и Берковского?

Они оба не играют на чистых мячах. У Берковского есть инстинкт: сразу после потерь (а их встречается достаточно – такова манера, парень пытается придумывать сложные решения) он вступает в отбор. Илья ищет борьбу на поле, наравне со всеми участвует в обороне, поэтому у него приличный количественный показатель: 26,44 единоборства за игру (45,1%) успешных. Доля дриблинга в этих дуэлях – не такая уж большая.



Ещё Головин и Берковский схожи по интенсивности движения, по универсальности. Но сравнивать Илью с Головиным (даже с молодым, образца первого года в основе ЦСКА), конечно же, бессмысленно. Нынешний полузащитник «Монако» лучше был подготовлен технически, у него была лучше взрывная скорость с мячом и при дриблинге он гораздо эффективнее контролировал мяч на скорости. Да и в целом по атакующим характеристикам в балансе развит лучше. Поэтому и играл в ЦСКА и сборной России в таком же возрасте.

К сравнению Берковского с Головиным сегодня точно не стоит относиться серьёзно. Пресс-служба «Торпедо» — красавцы, одним вызывающим хештегом, заимствованным из чужой цитаты, привлекли повышенное внимание к трансферу, заставили говорить о нём, спорить, кого-то — возмущаться, а нас – написать этот текст.



Сам Илья же должен понять, что ему нужно находиться на земле и пока стоит равняться не на Головина, а хотя бы на Галояна – тоже очень яркого атакующего полузащитника, покинувшего «Торпедо» пару месяцев назад.



Уровень ПФЛ Берковский перерос однозначно. Уровень ФНЛ нужно подтверждать. А в будущем он вполне может заиграть и в РПЛ. С его скоростными данными, интенсивностью, быстрым мышлением и комбинационным складом путь наверх может оказаться стремительным.



Ещё больше представлений новичков российских клубов и аналитики – в телеграм-канале Михаила Гончарова.