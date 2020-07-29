«Борнмут» хочет подать в суд на Hawk-Eye. Они обвиняют систему в вылете из АПЛ

Английский «Борнмут», который по итогам сезона вылетел из АПЛ, вспомнил любопытный эпизод в матче 28-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффилдом». На 42-й минуте после штрафного удара полузащитника «клинков» Оливера Норвуда мяч словил голкипер бирмингемцев Эрьян Нюланд. На повторе чётко видно, что норвежский вратарь зафиксировал мяч за линией ворот, прижав его к штанге. Однако система определения гола Hawk-Eye не сработала, и встреча так и завершилась нулевой ничьей.

Теперь, по информации Sky Sports, совет директоров «Борнмута» хочет подать в суд на компанию, так как считает, что эта ошибка повлияла на их вылет из АПЛ. «Вишни» не будут требовать восстановления клуба в АПЛ или признания матча на «Вилла Парк» недействительным, а просто хотят получить денежную компенсацию.

Hawk-Eye принесли свои извинения сразу после матча

Компания признала, что мяч полностью пересёк линию ворот и должен был быть засчитан. Об этом в перерыве сказали арбитру матча Майклу Оливеру, который не получил никакого сигнала, чтобы засчитать гол «Шеффилда».

«Во время первого тайма матча «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» произошёл инцидент, когда мяч пересёк линию ворот вратаря «Астон Виллы» Эрьяна Нюланда. Официальные лица матча не получили сигнал ни на часах, ни в наушниках. Семь камер, расположенных на трибунах вокруг ворот, были значительно закрыты вратарем, защитником и штангой ворот. Таких ситуаций никогда не наблюдалось раньше в более чем 9000 матчах, в которых действовала система определения гола Hawk-Eye.

Система была протестирована и доказала свою работоспособность до начала матча. Она оставалась функциональной на протяжении всего времени. Hawk-Eye приносит свои извинения АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» и всем, кто пострадал от этого инцидента», — говорилось в заявлении компании.

С заявлением также выступил орган, отвечающий за официальных лиц в английском футболе — Professional Game Match Officials Limited. Они объяснили, почему судьи, отвечающие за систему VAR, проигнорировали этот эпизод.

«В соответствии с протоколом IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. – Прим. «Чемпионата») VAR может проверять такие ситуации, но система не вмешалась в этот эпизод из-за того, что официальные представители матча на поле не получили сигнала», — заявили представители организации.

Что говорят адвокаты и спортивные юристы?

Адвокат Томас Хортон объяснил, как «Борнмут» может претендовать на компенсацию за сбой в системе Hawk-Eye.

«Есть аргумент, чтобы сказать, что Hawk-Eye обязан и «Борнмуту», и другим клубам АПЛ. Они потеряли доходы из-за того, что не заняли более высокие места в лиге. Это то, что произошло однажды за более чем 9 тыс. матчей, поэтому редкость такого случая невероятна. Я думаю, что иск «Борнмута» должен быть принят в суде», — сказал адвокат в интервью Sky Sports.

Мы же обратились к спортивному юристу Михаилу Прокопцу, который подтвердил тот факт, у суда есть перспективы.

«Если говорить глобально, то такие вещи не должны происходить в самом статусном чемпионате по футболу в мире. Я говорю об ошибках, которые влияют на распределение итоговых мест в турнирной таблице. Мы обычно за это ругаем наш чемпионат, но такое, как оказалось, происходит и в лучших лигах мира. Что касается юридической стороны, безусловно, учитывая, что компания, отвечающая за систему Hawk-Eye, признала свою вину, перспективы есть. Но нужно понимать, что она признала вину в эпизоде с голом, а не в вылете «Борнмута». Если клуб пойдёт в суд, «Борнмут» должен будет доказать факт возникновения ущерба, что достаточно просто. А во-вторых, нужно доказать причинно-следственную связь между этой ошибкой и их вылетом. Суд может сказать: «А есть уверенность в том, что «Астон Вилла» не забила бы потом ответный?». Нет чёткой причинно-следственной связи. В любом случае, перспективы у суда есть. Конечно, если «Борнмуту» удастся доказать причинно-следственную связь, размер и факт ущерба. Обратите внимание, что Hawk-Eye признала вину за конкретную ошибку и принесла извинения не «Борнмуту», а только «Шеффилду», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В ближайшие дни совет директоров «Борнмута» должен провести встречу с юристами, на которой будет принято окончательное решение по поводу суда. У «вишенок» есть хорошие шансы выиграть это дело и заполучить неплохую денежную компенсацию.