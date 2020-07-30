Евротаблица РПЛ. Как выглядела бы шестёрка лучших, играй топы только между собой

После завершения Кубка России мы узнали всех участников еврокубков от РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» выступят на групповом этапе Лиги чемпионов, «Краснодар» – в квалификации ЛЧ, а ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» (благодаря кубковой победе чемпиона) в Лиге Европы. Насколько готовы наши команды к тому, чтобы исправиться за коллективный позор 2019-го, когда ни один представитель РПЛ не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы? Ответить на этот вопрос будет проще ближе к старту евросезона. Однако определённую информацию дадут и результаты встреч участников еврокубков между собой.

Евротаблица РПЛ

Клуб Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи Очки «Зенит» 10 6 3 1 23-7 21 «Локомотив» 10 4 3 3 15-10 15 «Ростов» 10 4 2 4 18-20 14 «Динамо» 10 4 2 4 9-13 14 ЦСКА 10 2 3 5 10-17 9 «Краснодар» 10 0 7 3 12:17 7

«Коронавирусная» таблица РПЛ. «Зенит» и тут чемпион «Ростов» превратился из претендента на Лигу чемпионов в одного из аутсайдеров РПЛ.

Теперь подробнее об очных встречах топ-6 команд РПЛ.

«Зенит»

Петербуржцы результатами матчей с участниками еврокубках подтвердили свой чемпионский статус. «Зенит» дважды переиграл «Ростов» (6:1 и 2:1) и «Динамо» (2:0 и 3:0), отобрал четыре очка у «Краснодара» (1:1 и 4:2) и ЦСКА (1:1 и 4:0). Проблемы возникли только во встречах с «Локомотивом» (0:1 в гостях и 0:0 дома). Однако в Москве на исход повлияла ошибка судьи Михаила Вилкова, не назначившего пенальти за фол против Магомеда Оздоева, а в Петербурге команда Сергея Семака сыграла без травмированных Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна (иранец смог выйти на замену только в концовке).

Гилерме бросается в ноги Артёму Дзюбе Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Локомотив»

«Железнодорожники» в этом мини-турнире заняли второе место, как и во всём чемпионате. Как ни странно, с «Зенитом» (1:0 и 0:0) вице-чемпион сыграл удачнее всего. По три очка «Локомотив» завоевал в матчах с ЦСКА (0:1 и 2:1), «Ростовом» (1:2 и 3:1) и «Динамо» (2:1 и 1:2). Дважды разошёлся миром с «Краснодаром» (1:1 и 1:1). Команда Юрия Сёмина, а потом уже Марко Николича, не очень много забивала в играх с конкурентами, зато пропустила всего 10 мячей – более надёжной оборона была только у петербуржцев.

«Ростов»

Валерий Карпин создал яркую команду, которая не боялась никого, включая лидеров РПЛ. Если бы путёвки в еврокубки распределялись по итогам матчей топ-6 клубов чемпионата, то «Ростов» попал бы в квалификацию Лиги чемпионов! Смелый футбол обернулся двумя поражениями лишь в матчах с «Зенитом» (1:6 и 1:2). Остальным ростовчане не уступали. Взяли шесть очков у ЦСКА (3:1 и 3:2), по три у «Локомотива» (2:1 и 1:3) и «Динамо» (3:0 и 1:2), два у «Краснодара» (2:2 и 1:1). «Ростов» стал вторым после команды Семака по забитым голам, однако и пропустил больше всех.

Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей У нас почти всё по-другому: ЦСКА – второй, «Локо» не попал в ЛЧ, а «Оренбург» выше «Спартака».

«Динамо»

Динамовцы, судя по этой статистике, тоже вполне заслуженно попали в еврокубки, поскольку достойно смотрелись на фоне лидеров чемпионата. Не сумели отобрать очки только у «Зенита» (0:2 и 0:3). В то же время бело-голубые успешно сыграли с «Краснодаром» (1:1 и 2:0) и ЦСКА (1:0 и 0:0), обменялись победами с «Локомотивом» (1:2 и 2:1) и «Ростовом» (0:3 и 2:1). Правда, в атаке команде Кирилла Новикова нужно прибавлять: «Динамо» забило в очных встречах ведущих клубов РПЛ меньше всех – всего девять голов.

ЦСКА

Команде Виктора Гончаренко не слишком удались встречи с соперниками из топ-6 РПЛ. ЦСКА переиграл по разу только «Локомотив» (1:0 и 1:2) и «Краснодар» (3:2 и 1:1). У «Зенита» (1:1 и 0:4) и «Динамо» (0:1 и 0:0) красно-синие отобрали всего по очку, а «Ростову» вообще дважды проиграли (1:3 и 2:3). Если принимать эти матчи за европейский уровень, то вывод однозначный: «армейцам» требуется прибавлять, чтобы хорошо сыграть на групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА тоже мало забивает, возможно, это исправит новичок Адольфо Гайч.

Дзюба на минималках. Кто такой Адольфо Гайч, которого хочет подписать ЦСКА Его прозвище — Танк.

«Краснодар»

Самая потрясающая, если не сказать шокирующая статистика у «Краснодара»: представитель России в квалификации Лиги чемпионов не выиграл ни одного матча с конкурентами. Показатель команды Мурада Мусаева тревожит перед стартом еврокубков. Если с «Локомотивом (1:1 и 1:1) и «Ростовом» (2:2 и 1:1) «быки» сыграли на равных, то у «Зенита» (1:1 и 2:4), ЦСКА (2:3 и 1:1) и «Динамо» (1:1 и 0:2) смогли взять только по одному очку. Уровень игры и индивидуального мастерства футболистов позволял «Краснодару» расправлять с теми, кто очевидно слабее, а в более сложных матчах южане сдувались.