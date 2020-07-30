Евротаблица РПЛ. Как выглядела бы шестёрка лучших, играй топы только между собой

После завершения Кубка России мы узнали всех участников еврокубков от РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» выступят на групповом этапе Лиги чемпионов, «Краснодар» – в квалификации ЛЧ, а ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» (благодаря кубковой победе чемпиона) в Лиге Европы. Насколько готовы наши команды к тому, чтобы исправиться за коллективный позор 2019-го, когда ни один представитель РПЛ не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы? Ответить на этот вопрос будет проще ближе к старту евросезона. Однако определённую информацию дадут и результаты встреч участников еврокубков между собой.
Евротаблица РПЛ
|Клуб
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|«Зенит»
|10
|6
|3
|1
|23-7
|21
|«Локомотив»
|10
|4
|3
|3
|15-10
|15
|«Ростов»
|10
|4
|2
|4
|18-20
|14
|«Динамо»
|10
|4
|2
|4
|9-13
|14
|ЦСКА
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|«Краснодар»
|10
|0
|7
|3
|12:17
|7
Теперь подробнее об очных встречах топ-6 команд РПЛ.
«Зенит»
Петербуржцы результатами матчей с участниками еврокубках подтвердили свой чемпионский статус. «Зенит» дважды переиграл «Ростов» (6:1 и 2:1) и «Динамо» (2:0 и 3:0), отобрал четыре очка у «Краснодара» (1:1 и 4:2) и ЦСКА (1:1 и 4:0). Проблемы возникли только во встречах с «Локомотивом» (0:1 в гостях и 0:0 дома). Однако в Москве на исход повлияла ошибка судьи Михаила Вилкова, не назначившего пенальти за фол против Магомеда Оздоева, а в Петербурге команда Сергея Семака сыграла без травмированных Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна (иранец смог выйти на замену только в концовке).
Гилерме бросается в ноги Артёму Дзюбе
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
«Локомотив»
«Железнодорожники» в этом мини-турнире заняли второе место, как и во всём чемпионате. Как ни странно, с «Зенитом» (1:0 и 0:0) вице-чемпион сыграл удачнее всего. По три очка «Локомотив» завоевал в матчах с ЦСКА (0:1 и 2:1), «Ростовом» (1:2 и 3:1) и «Динамо» (2:1 и 1:2). Дважды разошёлся миром с «Краснодаром» (1:1 и 1:1). Команда Юрия Сёмина, а потом уже Марко Николича, не очень много забивала в играх с конкурентами, зато пропустила всего 10 мячей – более надёжной оборона была только у петербуржцев.
«Ростов»
Валерий Карпин создал яркую команду, которая не боялась никого, включая лидеров РПЛ. Если бы путёвки в еврокубки распределялись по итогам матчей топ-6 клубов чемпионата, то «Ростов» попал бы в квалификацию Лиги чемпионов! Смелый футбол обернулся двумя поражениями лишь в матчах с «Зенитом» (1:6 и 1:2). Остальным ростовчане не уступали. Взяли шесть очков у ЦСКА (3:1 и 3:2), по три у «Локомотива» (2:1 и 1:3) и «Динамо» (3:0 и 1:2), два у «Краснодара» (2:2 и 1:1). «Ростов» стал вторым после команды Семака по забитым голам, однако и пропустил больше всех.
«Динамо»
Динамовцы, судя по этой статистике, тоже вполне заслуженно попали в еврокубки, поскольку достойно смотрелись на фоне лидеров чемпионата. Не сумели отобрать очки только у «Зенита» (0:2 и 0:3). В то же время бело-голубые успешно сыграли с «Краснодаром» (1:1 и 2:0) и ЦСКА (1:0 и 0:0), обменялись победами с «Локомотивом» (1:2 и 2:1) и «Ростовом» (0:3 и 2:1). Правда, в атаке команде Кирилла Новикова нужно прибавлять: «Динамо» забило в очных встречах ведущих клубов РПЛ меньше всех – всего девять голов.
ЦСКА
Команде Виктора Гончаренко не слишком удались встречи с соперниками из топ-6 РПЛ. ЦСКА переиграл по разу только «Локомотив» (1:0 и 1:2) и «Краснодар» (3:2 и 1:1). У «Зенита» (1:1 и 0:4) и «Динамо» (0:1 и 0:0) красно-синие отобрали всего по очку, а «Ростову» вообще дважды проиграли (1:3 и 2:3). Если принимать эти матчи за европейский уровень, то вывод однозначный: «армейцам» требуется прибавлять, чтобы хорошо сыграть на групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА тоже мало забивает, возможно, это исправит новичок Адольфо Гайч.
«Краснодар»
Самая потрясающая, если не сказать шокирующая статистика у «Краснодара»: представитель России в квалификации Лиги чемпионов не выиграл ни одного матча с конкурентами. Показатель команды Мурада Мусаева тревожит перед стартом еврокубков. Если с «Локомотивом (1:1 и 1:1) и «Ростовом» (2:2 и 1:1) «быки» сыграли на равных, то у «Зенита» (1:1 и 2:4), ЦСКА (2:3 и 1:1) и «Динамо» (1:1 и 0:2) смогли взять только по одному очку. Уровень игры и индивидуального мастерства футболистов позволял «Краснодару» расправлять с теми, кто очевидно слабее, а в более сложных матчах южане сдувались.
- 30 июля 2020
-
08:49
-
08:34
-
06:54
-
06:18
-
03:33
-
03:11
-
02:48
-
02:04
-
01:26
-
01:03
-
00:43
-
00:23
-
00:01
- 29 июля 2020
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:34
-
23:20
-
23:03
-
22:41
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:50
-
21:34
-
21:27
-
21:11
-
21:09
-
21:03
-
20:49
-
20:43
-
20:42