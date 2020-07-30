В центре обороны «Зенита» вот уже 18 лет одни легионеры. Русских не пробуют сознательно?

Иванович, Ракицкий, Осорио, Маммана, Мевля, Нету, Гарай, Ломбертс, Бруну Алвеш, Мейра, Крижанац, Пюйгренье, Шкртел, Хаген, Вьештица, Горак. Теперь вот Ловрен. В центре обороны у «Зенита» давно сплошные иностранцы. Где наши-то? Последними прочными игроками основы из игроков этого амплуа были Константин Лепёхин и Алексей Катульский в 2002 году. С того времени до основы доигрались лишь шестеро россиян. У которых в борьбе «на дистанции» с дорогостоящими и именитыми легионерами практически не было шансов.

Все началось с Вьештицы и Горака

Первый центральный защитник из дальнего зарубежья появился в «Зените» в декабре 2001 года – игрок югославской молодёжки Милан Вьештица был куплен всего за 125 тыс. евро у «Войводины». В центре обороны мог выйти и румын Даниэл Кирицэ, пришедший в середине сезона-2002 из «Шахтёра», но он чаще действовал справа.

Фото: fc-zenit.ru

Тон в обороне сине-бело-голубых всё ещё задавали россияне. Алексей Катульский в 2000-2001 годах дважды попадал в список «33 лучших футболистов страны» — сначала как либеро (свободный центральный защитник), а потом как стоппер (передний защитник). Константин Лепёхин играл в «Зените» ещё с 1996 года, когда команда вернулась в Высшую лигу. В составе дебютировал молодой центральный защитник Игорь Недорезов. Также на этой позиции мог сыграть Алексей Игонин, действовавший в полузащите.



В 2002-м Кирицэ сыграл за «Зенит» в чемпионате 9 матчей, Вьештица – 7. У Лепёхина было 26 игр, у Катульского – 16. Это был последний сезон «Зенита», когда центром его обороны заправляли российские игроки.



В декабре 2002 года команду, занявшую в чемпионате лишь 10-е место, примет первый тренер-легионер в истории «Зенита» — чех Властимил Петржела. И уже в первое трансферное окно состав питерцев пополнит центральный защитник пражской «Спарты» Мартин Горак (а также его партнёры и соотечественники – фланговые игроки Павел Мареш и Радек Ширл). И клуб откажется от услуг Лепёхина.

Фото: fc-zenit.ru

Статистика центральных защитников «Зенита» в серебряном чемпионате 2003 года: Вьештица – 28 матчей, Горак – 21, Катульский – 17 (он уже чаще играл в полузащите). Универсал Константин Лобов (мог выйти и в центре обороны, и на левом фланге) – 9 матчей, Недорезов – 1.



После этого новых имён из числа россиян в центре обороны не будет пять лет. Зато будут Шкртел и Хаген, Крижанац и Ломбертс, Губочан и даже «Мясник из Нанси» Пюйгренье.

Орлов: Петржеле — отдельное спасибо. При нём из «Зенита» ушёл «совок»

Эксперимент имени Широкова и рекордные 22 миллиона за Бруну Алвеша

Новый российский центральный защитник получит возможность сыграть за основу «Зенита» только в 2008 году. Команду уже будет тренировать Дик Адвокат и она впервые станет чемпионом России. Голландец решит попробовать в центре обороны Романа Широкова – атакующего полузащитника, пришедшему в команду из «Химок». К этому решению тренер придёт не от хорошей жизни – команде предстояло играть в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Вильярреала», а она осталась с одним центральным защитником – Крижанацем. Шкртел и Хаген уехали в Англию, Ломбертс был дисквалифицирован, а Губочан не заявлен на турнир.

Фото: РИА Новости

Широков выйдет в основе «Зенита», и питерцы дома выиграют — 1:0. Роман продолжит играть на этой позиции вплоть до финальной победы над «Рейнджерс». Эксперимент закончится только после неудачи в первом матче сборной России на Евро-2008, когда Хиддинк также поставит Широкова в центр обороны, но будущие чемпионы испанцы нас разорвут – 4:1. После этого Широков и в клубе, и в сборной вернётся в центр поля.

Как сейчас выглядят игроки «Зенита», выигравшие Кубок УЕФА в 2008 году Прошло 12 лет.

А «Зенит» продолжит покупать центральных защитников – легионеров. И после приобретения Фернандо Мейры установит трансферный рекорд – другой португалец Бруну Алвеш обойдётся клубу в 22 млн евро. Никто в России не тратил на стоппера такие деньги.



Следующего российского защитника в «Зените» придётся ждать ещё три года. 13 марта 2011-го в основном составе команды Лучано Спаллетти дебютирует 19-летний Игорь Чеминава – он выйдет в основе в матче 1-го тура чемпионата страны против «Терека». У «Зенита» будут проблемы с составом: Ломбертс и Губочан травмированы, Мейра – дисквалифицирован. Но даже при таком раскладе номинальный центрдеф Чеминава займет место левого защитника. В центре сыграют Алвеш и серб Александр Лукович.



Чеминава проведет за «Зенит» в РПЛ еще 3 матча (два раза выйдет на замену) и окончательно покинет команду в начале 2014-го, подписав контракт с эстонским клубом «Калев» из Силламяэ. Сейчас Чеминаве 29 лет, и его последним клубом значится «Юниор Севан» из первой лиги чемпионата Армении, с которым он расстался зимой 2019-го.

Спаллетти был «абсолютно уверен в отличном будущем Ходжаниязова»

При Спаллетти шанс получит еще один российский защитник – воспитанник тольяттинской Академии имени Коноплева Джамалдин Ходжаниязов, выигравший с юношеской сборной России чемпионат Европы — 2013. 17-летний Ходжаниязов дебютирует в основном составе «Зенита» 26 июля 2013 года в домашнем матче РПЛ против «Кубани», но тоже выйдет не на привычной позиции в центре обороны, а на левом фланге.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

После матча (новичок отыграет 55 минут и будет заменён на Аршавина) Спаллетти похвалит защитника: «Дебют Джамала можно оценить на отлично. Он допустил пару ошибок в самом начале, но они ничего не значат. Затем он очень здорово сыграл в ситуации, когда остался последним защитником, здорово действовал в отборе, отдал пару хороших обостряющих передач. Я очень рад за него. Мне кажется, что это очень сильный перспективный парень, абсолютно уверен в его отличном будущем».



Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха даст оценку перспективам Ходжаниязова в «Зените»: «Резонный вопрос: сможет ли он пробиться в основной состав, когда все защитники команды вернутся в строй? Джамал вряд ли выиграет конкуренцию слева у Доменико Кришито — всё-таки это игрок сборной Италии. Если же рассматривать Ходжаниязова в качестве центрального защитника, то всёё возможно».



В августе того же года Ходжаниязов дебютирует в еврокубках, полностью отыграв матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против датского «Норшелланда». Но эта игра станет для Джамалдина последней за «Зенит» — уже в январе 2014 года он на правах аренды перейдет в «Амкар». А в августе 2015-го расстанется с сине-бело-голубыми, подписав полноценный контракт с датским «Орхусом».



Сейчас Ходжаниязову 24 года, и он играет за азербайджанский «Сумгайыт».

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Зените» В Питере особый спрос на «людей Бердыева».

«Ваня не прошёл испытание деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал»

Пожалуй, больше всего шансов заиграть в «Зените» было у Ивана Новосельцева, который переедет в Санкт-Петербург из Ростова в августе 2016-го в качестве основного игрока национальной команды. Станислав Черчесов тогда скажет: «Оправдываю переход Новосельцева в «Зенит». Стабильный клуб, Луческу – топ-тренер».

Фото: РИА Новости

25-летний защитник сначала будет выходить на замену, но уже в октябре получит место в стартовом составе. И до конца года ещё четырежды появится в основе.

Но потом начнутся травмы. За весь 2017-й Новосельцев лишь раз выйдет на поле – в сентябре в кубковом дерби с питерским «Динамо», которое «Зенит» проиграет 2:3. Прощаясь с РПЛ, Мирча Луческу признается: «Клуб зачем-то купил Новосельцева, которого я не просил».



В январе 2018-го «Зенит» впервые отдаст Ивана в аренду – в «Арсенал». «Я наконец смогу получить игровую практику, которой у меня очень давно не было. Переход в «Арсенал» – это глоток свежего воздуха», — скажет футболист. Но сыграет за туляков всего 2 матча, и, в отличие от Дзюбы, вернуться в сборную не сможет.



Затем будут аренды в «Анжи» и в «Ростов». Прошлым летом Новосельцев подпишет полноценный контракт с «Сочи». Версия бывшей супруги игрока Екатерины Кейру – почему у Ивана не получилось заиграть на топ-уровне: «Ваня не прошёл испытание деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал».

Скроботов восстанавливается после «крестов», Прохин осваивается в основе

При Манчини, который сменит Луческу, в основе «Зенита» дебютирует Илья Скроботов. Четырежды весной 2018-го итальянец будет выпускать 17-летнего школьника в концовках матчей РПЛ (в сумме наберется 28 минут). В том числе, по словам самого тренера, чтобы показать руководству клуба – мне некем играть, нужны новички!

Фото: РИА Новости

В матче с «Динамо» Скроботов даже забьёт гол, принеся «Зениту» победу 2:1. После игры Манчини отдельно выскажется об игре Ильи: «Считаю, что я заслуживаю некоторой похвалы. Я раскрыл этого игрока, у него есть потенциал, чтобы быть основным защитником «Зенита» и сборной России. Он очень талантливый, но очень молодой, ему нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Если он будет хорошо работать, у него все будет хорошо. Тем более что он левша – это не часто встречается на этой позиции».

«После гола «Динамо» сел в метро и поехал домой» Он забил за «Зенит» в Премьер-Лиге раньше, чем окончил школу.

Но после ухода итальянца Скроботов лишь раз попадёт в заявку первой команды, играя только за «Зенит-2». Главный тренер второй зенитовской команды Владислав Радимов в прошлом году так объяснит замедлившийся прогресс игрока: «У него был период, когда он не совсем профессионально относился к спорту. Из-за этого пропускал многие матчи, даже не попадал в заявку. Но он правильно воспринял критику, что на поле ты выходишь, не потому что просто свой воспитанник, а потому что должен доказывать это».



К сожалению прошлым летом Скроботов получил тяжёлую травму, разрыв крестообразных связок колена, и только недавно вернулся к тренировкам.



Между тем в РПЛ дебютировал его партнёр по центру обороны «Зенита-2» — 19-летний Данила Прохин. Сергей Семак в трёх матчах на финише минувшего чемпионата (с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом») доверил ему место в составе. И не просто доверил – Прохин выходил в старте и проводил на поле все полтора часа. Действуя в паре то с Осорио, то с Ракицким.



Вот мнение о Прохине Радимова (Данила – капитан «Зенита-2»): «Он очень фактурный защитник, очень быстрый. Я думаю, что у него очень хорошее будущее».



А вот оценка Семака: «У Прохина есть все данные, чтобы вырасти в хорошего футболиста».



Сам Данила свои перспективы закрепиться в основе оценивает крайне лаконично и сдержанно: «Мне дают шанс – я им пользуюсь».



И это единственно верный подход в данной ситуации. Пока шансов против Ловрена и Ракицкого у Прохина объективно немного. Но хочется верить, что только пока.

Мнение специалиста

«Сейчас у Скроботова и Прохина практически нет шансов в «Зените»»



Алексей Игонин, играл за «Зенит» с 1995 по 2003 год:



— Стоит начать с того, что у нас вообще в стране с футболистами на этой позиции сложно. Не только в «Зените». Это в целом российская проблема. Вон из бедных Березуцких с Игнашевичем все что можно выжали. Причины такого дефицита? Одна из них – в свое время мы позже перешли на игру «четыре в линию», чем это сделала Европа. Кроме того, на Западе гораздо раньше нас поняли, что для работы с игроками каждого амплуа хорошо бы иметь отдельного тренера.

Нужно время. Сейчас академии работают, но в том же «Зените» очень много времени потеряли, когда пытались работать то по голландской системе, то еще по какой-то. Мы почему-то решили, что люди, которые сюда приедут, будут из кожи вон лезть, только бы сделать из нас футболистов. И, вроде бы, усилий было вложено много, а по факту – разве получилось? Теперь речь идет о том, чтобы создать микс из разных систем. И адаптировать его под наши условия, наш менталитет, наших игроков. Это подход более правильный.



Что касается первой команды. Я понимаю Семака, который сейчас четко говорит: «Я ставлю футболиста, который сильнее. И мне все равно – моложе он или старше, местный или не местный». Это в наше время при Юрии Андреевиче Морозове в «Зените» могли появиться такие игроки как Васянович, Недорезов… Сейчас никто ни с кем возиться не будет. Не будет рисковать. Тренер может вылететь с работы раньше, чем он кого-то перевоспитает или переделает.



Результат – во главе угла. Даже если у команды есть свои защитники — готовы ли они к достижению результатов в той же Лиге чемпионов?



— Получается — иностранцев пригласить проще, чем воспитать своих. Так?

— Не проще, а надёжнее. Учитывая, что линия обороны – это тот фундамент, от которого по классике выстраивается вся игра.



— Есть мнение, что из россиян усилить «Зенит», всерьёз конкурируя с легионерами, за последние годы мог только Сергей Игнашевич. Согласны?

— В России – да. А в Лиге чемпионов? Если клуб заявляет о своём желании играть в финале главного еврокубка, то я не уверен, что одного Игнашевича и его качеств для этого бы хватило.



— Но и в ЦСКА, и в «Спартаке» сейчас играют молодые российские защитники. Не от хорошей жизни?

— С одной стороны, да. А с другой — это как раз то, о чём я говорил. Это первые плоды тренерской работы конкретно с защитниками. Совсем другое качество игроков. И я вполне допускаю, что через несколько лет эти ребята могут выйти на уровень того же Игнашевича.

Тедеско надо сказать спасибо за Маслова и Гапонова. Но могут ли они решать большие задачи? Продолжать делать ставку на своих или звать Неделчару и Табидзе – что делать «Спартаку»?

— Вы тоже поиграли в «Зените» центрального защитника.

— Только один матч. В свой последний сезон — в 2003-м. Хотя ещё раньше Морозов пробовал меня на этой позиции. Ну как пробовал — взял и перевёл из середины поля. Он как раз перестраивал игру на «четыре в линию». И я на сборах несколько раз сыграл в центре обороны. Специалист с мировым именем, он что-то во мне увидел. Говорил: «Это твоя игра, твоё место!» Но сам я играть на этой позиции категорически не хотел. Мне казалось, что в защите для меня недостаточно нагрузки – в опорной зоне я могу принести команде больше пользы. Хотелось больше быть с мячом, больше отбора, ответственности. И в итоге я его упросил вернуть меня обратно.



К сожалению, то, что Морозов был прав, я понял слишком поздно. Тогда у меня было больше сил, чем футбольного понимания. Думаю, если бы я тогда перестроился, мог бы достигнуть в футболе большего. Потому что в последние сезоны, играя в обороне за «Сатурн», я прямо получал от этого удовольствие!



А за «Зенит» свой единственный матч на позиции центрального защитника я сыграл уже при Петржеле. Мне вынужденно пришлось занять это место — я переучивался и перестраивался буквально по ходу. А нюансов было слишком много. Дебют получился крайне неудачным – мы проиграли «Динамо» 1:7. Называется, попробовал (смеётся). После этого матча многие перестали играть за «Зенит».



— Последними основными центральными защитниками «Зенита» с российскими паспортами были Константин Лепёхин и Алексей Катульский.

— Понятно, что это был другой «Зенит». По-другому себя позиционирующий. Не уверен, что при нынешних амбициях и требованиях к уровню футбола они играли бы в команде. Просто не потянули бы. К сожалению, но это так.



А в то время, конечно, это были хорошие игроки. Если рассматривать их с точки зрения «цена – качества» — просто идеальные. Лепёхин пришёл летом 1996-го из майкопской «Дружбы» и сразу забил «Спартаку». Это был классный трансфер.



А Катульский вообще свой воспитанник. В которого вложили, наверное, только десять килограмм пельменей (смеётся). И получился футболист, который очень хотел играть за этот клуб и за этот город. Оставил в матчах за «Зенит» оба своих колена, но всё равно продолжал играть. Мог и центре обороны выйти, и в полузащите. И со штрафных забивал! Очень качественный футболист.



— Вьештица и Горак были сильнее россиян?

— Началась перестройка — пришли новые руководители, появились другие амбиции. А самое главное – другие деньги. Которые позволяли покупать новых футболистов.



По-моему, Вьештицу в том самом матче с «Динамо» поменяли — он очень плохо начал игру. И нельзя сказать, что он был очень сильным футболистом. Мне лично ставка на него была не очень понятна. Но пошла то ли мода такая, то ли ещё что-то. Стали приобретать игроков, которые считались более стабильными и обученными. Хотя, я соглашусь, в плане физических данных они в чем-то нас превосходили. Я вспоминаю свои первые матчи в Европе – ещё в Кубке Интертото – меня поразило насколько иностранные команды физически сильнее нас. Пришлось навёрстывать уже по ходу профессиональной карьеры, а это было уже поздновато. Хотя я старался.



Но в матче с «Динамо» Петржела увидел, что я не могу играть на этой позиции – просто не умею. Меня пришлось бы этому учить. А в команде уже были футболисты, которые, вроде как, могли играть. И были ближе к Европе. То есть понимали об этой игре больше, чем я.



При этом отношения между нами были прекрасными – атмосфера в команде была дружная и позитивная. Мы встречались и вне работы, ребята относительно хорошо знали русский язык. Никто не думал, что они приехали сюда забирать наш хлеб или еще что-то в этом роде. Всё было по-доброму. Такое романтическое время перемен.



— Лучший центральный защитник-легионер «Зенита» за 18 лет?

— Я отмечу Шкртела. Мне всегда импонировала его игра – силовая, бескомпромиссная. Это тот футбол, которому плюс-минус учили меня.

Фото: Dima Korotayev/Getty Images

— У россиян – от Недорезова до Новосельцова, которые при разных тренерах пробовались в «Зените» на этой позиции, — почему не получилось?

— Прежде всего не хватило уровня. Многие попадали в «Зенит» на своём пике, а дальше ничего предложить не могли. К сожалению, это был максимум, на который они были способны. Клуб выдавал игроку аванс, чтобы в компании более сильных партнеров он раскрылся и прибавил. Но этого не происходило. Пример – Новосельцев. Его пика для того, чтобы играть здесь, оказалось мало. Некуда было добавлять.



Я помню, как в «Зените» начинал Игорь Недорезов. Хорошие данные, спокойный, понимал игру… Но кто сейчас про него вспомнит?

— Скроботов и Прохин – их перспективы в «Зените».

— Будет очень сложно. Сейчас у них практически нет шансов. А какие могут быть шансы у парней, которые реально не сильнее игроков основы – чемпионов, мастеров европейского уровня?



Прохина я посмотрел в последних матчах. Много вопросов. В первой же игре допустил две грубые ошибки. При том что выходил на поле, когда «Зенит» уже оформил чемпионство. А когда шли матчи на результат – сидел в запасе. Не появлялся даже на 15-20 минут — тренеры не хотели рисковать. Увы, это о многом говорит.



Ждать какого-то шанса, чтобы заиграть, или уйти в аренду, – вот о чём сейчас парням нужно думать. Может быть, есть смысл попробовать себя в условной «Уфе» или в «Сочи». Доказать, что для начала они игроки уровня чемпионата России. А потом уже вернуться в «Зенит» и ещё добавить.

Как надо измениться «Зениту», чтобы быть состоятельным в Европе В первую очередь нужно усиление во всех линиях.

— Ваше мнение о Ловрене?

— Он моложе Ивановича и, как говорят, быстрее. А это очень важно. Ведь одна из основных проблем «Зенита», если мерить европейскими мерками – медленный центр обороны. Это зачастую вынуждает команду играть по определённой тактике. Иногда с тремя опорниками в центре поля. Надеюсь, что с приходом Ловрена хотя бы в отношении общекомандной скорости «Зенит» прибавит.