В Париже строят новый топ-клуб. Хозяевам «ПСЖ» можно начинать волноваться?

Королевство Бахрейна приобрело 20% акций футбольного клуба «Париж», выступающего в Лиге 2. Новые инвесторы планируют за три года выйти в Лигу 1, а со временем конкурировать с действующим чемпионом страны – «ПСЖ». В 2011 году главный клуб Парижа приобрела организация из Катара — Qatar Sports Investments. С тех пор «ПСЖ» стал семикратным чемпионом Франции и по пять раз выигрывал Кубок Франции и Кубок французской лиги. Но совсем скоро мы можем стать свидетелями не только парижского дерби, но и футбольного соперничества двух арабских стран – Катара и Бахрейна.

Новые акционеры хотят запустить рекламную кампанию

Французская газета L’Equipe пишет, что арабы заплатили за свою долю 5 млн евро и смогут её увеличить в том случае, если в течение трёх лет «Париж» окажется в Лиге 1. Контрольный пакет акций принадлежит Пьеру Ферраччи, который владеет 77%.

Правительственный инвестиционный фонд из Бахрейна начнёт вкладывать деньги в клуб уже с грядущего сезона. Клубный бюджет «Парижа» должен увеличиться аж на 30%. Также новые инвесторы планируют развивать одноименную женскую команду.

«Новый стратегический партнер приходит в «Париж», чтобы поддержать проект клуба, его развитие и его амбиции. Менеджеры и акционеры футбольного клуба «Париж» рады сообщить о прибытии нового владельца — Королевства Бахрейн», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

К тому же фонд «Explore Bahrain» (в переводе с английского «Открой Бахрейн». – Прим. «Чемпионата») станет главным титульным спонсором клуба. Таким образом, Бахрейн хочет повысить имидж и известность страны в мире.

За «Париж» играли Жереми Менез и отец Юри Джоркаеффа

До недавнего времени за столичный клуб выступал бывший футболист сборной Франции Жереми Менез. Он подписал контракт с «Парижем» в сентябре прошлого года в статусе свободного агента. За прошедший сезон Лиги 2 он провёл 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Таким образом, француз помог своей команде, которая заняла 17-е место в турнирной таблице, избежать вылета из второго дивизиона страны. Однако этим летом Менез решил расторгнуть контракт с «Парижем» и уже в начале июня подписал соглашение с итальянской «Реджиной», которая в следующем сезоне будет выступать в Серии B.

Фото: instagram.com/parisfc

«Париж» был основан в 1969 году, но уже через год слился с любительской командой из пригорода Сен-Жермен. Тогда и появился на свет действующий чемпион Франции – «ПСЖ». Но в 1972 году власти столицы захотели вернуть команде прежнее название. Произошёл раскол, из-за которого «ПСЖ» временно потерял профессиональный статус.

А вот ФК «Париж» остался в элите французского футбола и выступал в Лиге 1 ещё два сезона. Тогда же за столичный клуб играл отец известного французского футболиста Юри Джоркаеффа – Жан Джоркаефф. В 1974-м команда вылетела из первого дивизиона и больше никогда в него не возвращалась.

Теперь огромные денежные инвестиции из Бахрейна могут вернуть «Париж» в Лигу 1. Бахрейнцы точно не будут скупиться, поэтому совсем скоро во Франции может появиться ещё один клуб, готовый разбрасываться деньгами налево и направо.