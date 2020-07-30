Кокорин токсичен. «Спартак» токсичен. Но минус на минус должен дать плюс

По факту круто и очень-очень интересно.



Во-первых, тот самый щелчок по носу «Зениту», о котором говорил Газизов и слово своё сдержал (думаю, мало кто мог предположить, что он случится так быстро – первый и жирный плюс новому гендиректору «Спартака»). Получился такой «Дзюба наоборот» – и почти радищевское путешествие из Санкт-Петербурга в Москву.

Во-вторых, супервызов для самого Кокорина. Доказывай! Как тот же Дзюба доказывает сейчас на «Крестовском». Имеешь зуб на «Зенит»? Не потерял амбиций сыграть в Европе? Вперёд!



Хотя я бы не стал так категорично говорить о том, что вокруг Кокорина автоматически будет строиться игрока «Спартака» в атаке. Первое время (учитывая резонанс от трансфера и уровень зарплаты) – конечно. И его связка с Соболевым действительно выглядит многообещающе. Но не думаю, что те же Понсе и Ларссон так просто сдадут свои позиции. Вот и Широков того же мнения: «Вряд ли Понсе с Джорданом будут сидеть и смотреть, как хороши на поле Соболев с Кокориным».



Как Тедеско будет всю эту компанию на поле совмещать-умещать? Тот самый случай, про который говорят: приятная головная боль для тренера.



Есть опасения насчёт удивительной способности Кокорина попадать в скандальные истории, иногда даже с уголовным преследованием. А «Спартак» в последние годы скандалами и токсичностью перегружен. Как бы здесь не нашла коса на камень. Хотя минус на минус — это ведь, по идее, плюс. Правда, в нашем футболе даже самая простая арифметика работает далеко на всегда, а то и наоборот. И все эти крокодиловые маски и новые «ролл-ройсы» без результата в виде качественной игры, голов и передач спартаковская торсида Кокорину точно не простит.

Кокорин сфотографировался в маске из крокодиловой кожи. Она стоит почти 30 тыс. рублей

Думаю, многие из вас знают эту историю – как Кокорин в детстве приезжал в «Спартак» на просмотр. И что из этого вышло. «Я приехал на просмотр, и мне элементарно не дали белую футболку, чтобы поучаствовать в игре. Сказали: пока не купишь, на поле не выйдешь. Ну, отец побежал, нашёл где-то майку невероятного размера. В итоге я в ней всё-таки вышел, как Филиппок. Всё стало ясно. Приезжаешь из места в 700 км от Москвы, а к тебе такое отношение. Ни в коем случае не утверждаю, что я был весь такой великий, но можно было поступить по-человечески и нормально в деле посмотреть», — рассказывал Кокорин в интервью «Спорт-экспрессу».

Он и сейчас, в свои уже 29, не великий, зато теперь ему в «Спартаке» и денег отвалили по-человечески, и все мы на него наконец нормально в деле посмотрим. Круг замкнулся. Каким будет результат? Пока болельщикам хочется верить, что мечта и цель Федуна — золотой «Спартак»-2022 — с приходом Кокорина стала чуть ближе.



А с «Зенитом» «Спартак», согласно календарю, сыграет в 10-м туре – в Москве 3 октября. Спартаковец Кокорин против друга Дзюбы. Let's get ready to rumble!