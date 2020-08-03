Почему «Милан» провалил половину сезона, а Конте не поборолся за скудетто. Итоги Италии

Мир меняется. Меняется климат, меняются государственные границы, вспыхивают и проходят пандемии. И только «Ювентус» по-прежнему выигрывает чемпионат Италии. Насколько это было неизбежно и какие имелись альтернативы – разбираем.
«Ювентус»: а стоило ли вообще приглашать Сарри?
Можно ли выиграть чемпионство девятый раз подряд и при этом быть под постоянной критикой? Конечно, если речь о «Ювентусе». Клуб победил, но избалованные трофеями болельщики обращают внимание на детали. Так мало очков «Ювентус» не набирал с 2012 года, когда Конте с ходу занял первое место в вакуумном чемпионате.
«Ювентус» мало забивал – особенно в свете ожиданий от саррибола – при этом даже не став лучшим по пропущенным голам. Не бил рекорды (кроме рекордов за удары мячом в руку соперника в его штрафной), не радовал затяжными сериями побед, разгромами и зрелищной игрой, но и не был машиной по набору очков. «Ювентус» — удобная мишень для критики. Их недостатки слишком на виду, особенно если сравнить с ожиданиями среди болельщиков. Возможно, именно в этом проблема: ожидания были слишком завышенными.
В недавней статье подробно разбиралось, что перед началом сезона были серьёзные причины опасаться за сохранение туринцами титула. И они отчасти оправдались: если бы конкуренты не провалились после рестарта, для Сарри всё могло закончиться хуже.
Но у сложного чемпионства «Ювентуса» есть и другая сторона. Состав перестроился с прагматичного футбола Аллегри на требовательный и гораздо более ресурсозатратный футбол Сарри. Роналду и Дибала наладили взаимопонимание и стали связкой. Де Лигт адаптировался к тактической итальянской лиге – даже без помощи Кьеллини, который был травмирован весь сезон. На всё это потребовалось время, всё давалось с трудом – но в процессе «Юве» сохранил титул.
Сарри не превратил «Ювентус» в машину – но и в «Наполи» получилось не сразу. Любой тренер-концептуалист делает состав свом постепенно: что Сарри, что Почеттино, что Клопп — каждый выводит команду на пик через пару лет. Дальше должно стать проще, потому что самая сложная часть революции, слом прежней игровой модели, уже позади.
«Интер»: Конте должен быть разочарован командой
Глядя, как «Ювентус» отдаёт очки «Удинезе» и «Кальяри», где-то в Милане грустил один Конте. Перед началом сезона он не говорил слово «скудетто», зато говорил «мы должны мечтать о чём-то великом». Не получилось. В этом сезоне титул действительно, если можно так выразиться, плохо лежал – можно было и подобрать. Но «Интер» не сумел. Не из-за качества игры. По игре это была типичная команда Конте: лучшая защита в чемпионате, периоды качественного прессинга и хорошего розыгрыша мяча, но всё-таки атаке не хватало изобретательности. Таким был «Ювентус» Конте, таким же был чемпионский «Челси».
При таком стиле игры огромную значимость имеет умение эффективно наказывать соперников за ошибки и реализовывать полумоменты. «Интеру» Конте в первый сезон сумел привить только свой игровой стиль, но не свой менталитет. Ничьи с «Пармой», «Ромой», «Фиорентино» и домашнее поражение от «Болоньи» — абсолютно не по игре, просто миланцы не использовали кучу моментов, что для команд Конте нехарактерно.
По факту сезон трудно назвать неудачей. «Интер» забил в полтора раза больше, чем год назад и гарантировал место в Лиге чемпионов на пять туров до финиша, а не на последних минутах последнего тура, как в прошлом мае. Наверное, нельзя всерьёз упрекать в отсутствии скудетто команду, которая уже девять не занимала место выше четвёртого. С другой стороны, к Конте тоже есть вопросы.
Главный вопрос – трудности адаптации Эриксена. С его приходом «Интер» получил возможность стать намного вариативнее в атаке. Нечто похожее случилось зимой с «МЮ»: в команду с качественной защитой перешёл Фернандеш – и «МЮ» преобразился. С «Интером» ничего подобного но произошло. Конте говорил, что Эриксену не хватает интенсивности, а выпускал в основе только периодически. Сезон датчанин заканчивал в статусе дублёра Валеро. Неожиданный поворот.
«Аталанта»: открытие года в Италии и Европе
По итогам прошлого сезона Гасперини вытянул провинциальную команду из Бергамо на третье место. Это была сенсация, но за команду стало тревожно. Предстоял дебют в Лиге чемпионов, а энергичный футбол и короткая «скамейка» плохо сочетаются с игрой на два фронта.
Вместо того чтобы провалиться, «Аталанта» выступила ещё мощнее. Набрала на 10 очков больше, чем год назад, и вышла из группы в Лиге чемпионов. Это похоже на чудо: состав не стал глубже, команда потратила на новичков в два раза меньше, чем заработала на продажах, лидеры – Иличич и Гомес – уже немолоды и стали ещё на год старше, но «Аталанта» стала сильнее. Как это возможно?
Сказывается последовательность, с которой Гасперини развивает команду. У него сложный футбол: персональный прессинг требует постоянно принимать решения за доли секунды, а в позиционных атаках нужно постоянное умное движение, чтобы создавать численное большинство на флангах для подготовки подач. С каждым годом футболисты всё лучше понимают, что от них требуется в каждой ситуации, и допускают всё меньше ошибок.
Текущий сезон стал пиковым для нескольких игроков сразу. Де Рон и Гозенс были основными и раньше, но вышли на новый уровень эффективности. Гозенс набил 17 результативных действий в чемпионате – столько же, сколько Александер-Арнольд за «Ливерпуль». Де Рон и Фройлер, напротив, статистически уступают себе прошлогодним – но это только потому, что они лучше читают игру и реже вынуждены отбирать мяч. Сапата забил меньше, чем в прошлом сезоне, но исключительно из-за травмы: год назад у него на гол уходило 126 минут, а сейчас – 108, то есть по факту стал ещё результативнее. А когда Дуван получил травму, в центре атаки великолепно раскрылся Муриэль. Муриэль по сути единственный новичок, купленный не взамен ушедшего игрока, а в дополнение, для глубины состава. И он забил 18 голов при 10 выходах в старте.
Заиграли Малиновский и Пашалич – игроки, которым не хватило бы техники, чтобы справляться с ролью атакующего полузащитника в большинстве других сильных команд. Оба полезны в системе Гасперини, в которой интенсивность движения и постоянное заполнение нужных зон важнее техники.
Можно отметить чуть ли не половину состава (а Голлини? а Паломино?), но главные герои «Аталанты» — это Гомес и Иличич. Гомес потрясающе провёл прошлый сезон, вышел на топовый уровень результативности (7+11), но в этом оказался даже лучше (7+16). Монстр расчётливых решений: идёт в дриблинг, бьёт издали, находит коридоры для рывков в штрафную, но не перебарщивает ни с одним приёмом, всегда выбирая самый эффективный. Он был хорош и на левом полуфланге атаки, но уже год играет на позиции плеймейкера – и стал ещё полезнее. Гомес прессингует опорного полузащитника соперника, а после перехватов может вывести партнёра на удар первым же пасом.
Иличич прогрессировал даже сильнее. Он способен разворачиваться под прессингом, поэтому часто получает мяч спиной к воротам – и либо ждёт партнёром, либо сразу ищет способы обострения, несмотря на неудобное положение. И он так же, как Гомес, может врываться в штрафную на скорости. Как и в случае с Гомесом, наибольшие трудности вызвал его менталитет: оба обладали мышлением типичным провинциальных звёзд и на тренировках в основном отдыхали. Но Гасперини это изменил. Год назад Гомес сказал, что на тренировках игроки «Аталанты» пашут так, что матчи кажутся отдыхом.
«Аталанта» проводит исторический сезон и не смазала концовку – несмотря на то что ещё в середине июля Гасперини сказал, что все мысли команды уже направлены на Лигу чемпионов и «ПСЖ».
«Лацио»: ещё один тренерский успех
Успехи невероятной «Аталанты» отодвинули команду Индзаги на второй план. Это логично, но всё равно немного несправедливо: путь, который проделал «Лацио» за последние годы, почти так же впечатляет.
Индзаги – тренер с необычными идеями. Имея в распоряжении неровный состав, он подстроил игру под качества нескольких лидеров. «Лацио» создаёт пространство, используя не ширину поля, а глубину. Поэтому Иммобиле – форвард без скорости и техники, зато с голевым чутьём – постоянно получает свободу, даже против команд, которые пытаются обороняться компактно. А Альберто – вингер, который не закрепился в «Ливерпуле», — раскрылся в «Лацио» в роли старомодной «десятки» и эффективно играет через центр.
Почти весь сезон «Лацио» не отпускал «Ювентус» далеко и продолжал претендовать на скудетто хотя бы в теории. Но в концовке подвела короткая обойма. Индзаги заканчивал чемпионат без основного защитника Раду, основного опорника Лейвы и обоих латералей, Марушича и Лулича. Серия ужасных результатов (подряд: разгром от «Милана», поражения от «Лечче» и «Сассуоло», ничья с «Удинезе») по сути убила чемпионскую интригу. Но «Лацио» всё равно будет играть в Лиге чемпионов. Впервые за 12 лет. Так что работу Индзаги всё равно оценивать только как отличную.
Неудачи «Ромы» и «Наполи»
Тренер «Ромы» Фонсека очень старается делать вид, что всё в порядке: «В команде 15 новых игроков, пришли новый спортивный и генеральный директор. Я – новый тренер. Так что команда строится с нуля. Я доволен нашим прогрессом».
Фонсека прав: владелец «Ромы» американец Палотта действительно перетасовал всю команду начиная от менеджмента и заканчивая раздевалкой. Но как минимум смена состава не может быть оправданием: именно в таком режиме «Рома» и живёт последние несколько лет. Более того, именно прошлым летом клуб чуть ли не впервые при Палотте сумел сохранить почти всех лидеров. Продали только Маноласа в «Наполи», но взамен получили сразу двух защитников: Смоллинга (который в Италии заиграл) и Манчини (который был основным у Гасперини). Заиграл и Мхитарян, на привычно высоком уровне провёл сезон Джеко. «Рома» могла рассчитывать на большее, но по факту претендовала на Лигу чемпионов только в первом круге. Во втором начался спад, который тянулся до конца чемпионата. Добавьте уход одного своего воспитанника Флоренци и странные эксперименты с позициями игроков. От «Ромы» можно было ждать большего.
Анчелотти уволили из «Наполи» на фоне конфликта игроков с Де Лаурентисом, когда команда занимала седьмое место в чемпионате. Вместо Анчелотти пришёл Гаттузо, который начал просто феерически: четыре поражения в пяти матчах, конфликт с лидерами, команда заперта на базе.
Жёсткие меры Гаттузо в итоге дали результат, но подниматься пришлось уже не с седьмого места, а с 11-го. Потом команда набрала отличный ход (одно поражение в 13 матчах во всех турнирах, ничьи с «Барселоной» и «Интером», победы над «Ювентусом» и «Лацио»), сохранила его после рестарта сезона, но всё равно закончила только седьмой.
Если оценивать ход «Наполи» на дистанции – это провал для вице-чемпиона. Но «Наполи» всё перевернул благодаря победе в кубке. Отчасти с трофеем повезло: в полуфинале «Наполи» сохранил ничью с «Интером» только благодаря сейвам Оспины и прошёл дальше по разнице мячей. Зато в финале снова удалось обыграть «Ювентус». По пенальти, но до пенальти лучшей командой был «Наполи».
А сейчас противоречивый сезон может стать историческим. «Барселона» — фаворит пары, но, учитывая объём внутренних проблем каталонцев, а также умение «Наполи» закрываться против больших клубов, шанс на сенсацию есть.
Абсурдный сезон «Милана»
Жизнь «Милана» в последний год напоминает дешёвый латиноамериканский сериал. С бесконечной драмой и интригами.
Летом в «Милане» власть получили Мальдини и Бобан. Они позвали тренировать Джампаоло, которого в Италии сравнивают с Сарри. После провального старта быстро позвали Пиоли – провинциального тренера, который зарекомендовал себя как неплохой кризис-менеджер. Зимой исполнительный директор вёл переговоры с Рангником за спиной Бобана – тот покинул клуб в ярости, сравнив «Милан» с Северной Кореей.
Весной речь шла о том, что Рангник будет не только спортивным директором, но и тренером «Милана». Открыто высказался против даже Мальдини – он сказал, что не думает, что Рангник подходит «Милану». Златан тоже был готов остаться только в случае, если останутся Пиоли и Мальдини. На фоне последних неплохих результатов после возобновления сезона Газидис отказался от Рангника и продлил контракт с Пиоли.
Всё происходящее исчерпывающе описал Златан: «Кто будет тренером «Милана»? Не знаю. Каждый день происходит столько всего, что я не знаю, чему верить».
Несмотря на приятную концовку с победой над «Ювентусом», в целом сезон явно неудачный. А Пиоли не выглядит фигурой, вокруг которой можно строить сильную команду. Рангник был гарантией более современного проекта. Но Мальдини и Газидис довели конфликт до точки, где компромисс невозможен, а все решения принимаются в последний момент.
Единственный хороший момент во всём этом: видимо остаётся Мальдини, а он, несмотря на противоречивые тренерские назначения, очень хорошо укомплектовал команду. Ребич, Златан, Эрнандес и Беннасер сделали «Милан» сильнее, а обошлись недорого.
Что ещё нужно знать
Якини будет тренером «Фиорентины» и в следующем сезоне. И, в принципе, это всё, что нужно знать об амбициях команды. После кошмарного старта Монтеллы (странно, что он сохранил пост летом) Якини действительно стал шагом вперёд – но явно временным. В «Фиорентине» хватает интересных игроков (особенно в полузащите), но команда играет в скучный оборонительный футбол, не прессингует и не входит даже в топ-10 команд Италии по ударам по воротам.
У СПАЛа был с отрывом самый дешёвый состав в прошлом сезоне, но команда сохранила место в Серии А – ненадолго, нынешнее последнее место не удивляет. «Лечче» и «Брешия» вышли из Серии В летом и не удержались. Тоже без вопросов, особенно «Лечче». Фабио Ливерани — локальный герой, который за три года поднял команду из Серии С в Серию А. Жаль, что не удержал, но нужно учесть, что команда «усилилась» на целых шесть млн евро. Скорее, удивительно, что Ливерани удавалось сохранить шансы на спасение до последнего тура.
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