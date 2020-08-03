Почему «Милан» провалил половину сезона, а Конте не поборолся за скудетто. Итоги Италии

Мир меняется. Меняется климат, меняются государственные границы, вспыхивают и проходят пандемии. И только «Ювентус» по-прежнему выигрывает чемпионат Италии. Насколько это было неизбежно и какие имелись альтернативы – разбираем.

«Ювентус»: а стоило ли вообще приглашать Сарри?

Можно ли выиграть чемпионство девятый раз подряд и при этом быть под постоянной критикой? Конечно, если речь о «Ювентусе». Клуб победил, но избалованные трофеями болельщики обращают внимание на детали. Так мало очков «Ювентус» не набирал с 2012 года, когда Конте с ходу занял первое место в вакуумном чемпионате.

«Ювентус» мало забивал – особенно в свете ожиданий от саррибола – при этом даже не став лучшим по пропущенным голам. Не бил рекорды (кроме рекордов за удары мячом в руку соперника в его штрафной), не радовал затяжными сериями побед, разгромами и зрелищной игрой, но и не был машиной по набору очков. «Ювентус» — удобная мишень для критики. Их недостатки слишком на виду, особенно если сравнить с ожиданиями среди болельщиков. Возможно, именно в этом проблема: ожидания были слишком завышенными.



В недавней статье подробно разбиралось, что перед началом сезона были серьёзные причины опасаться за сохранение туринцами титула. И они отчасти оправдались: если бы конкуренты не провалились после рестарта, для Сарри всё могло закончиться хуже.

Надоели победы «Ювентуса» в Италии? «Ювентусу» тоже, но клуб не может ничего сделать Туринцы сами придумывают себе трудности, но некому этим воспользоваться.

Но у сложного чемпионства «Ювентуса» есть и другая сторона. Состав перестроился с прагматичного футбола Аллегри на требовательный и гораздо более ресурсозатратный футбол Сарри. Роналду и Дибала наладили взаимопонимание и стали связкой. Де Лигт адаптировался к тактической итальянской лиге – даже без помощи Кьеллини, который был травмирован весь сезон. На всё это потребовалось время, всё давалось с трудом – но в процессе «Юве» сохранил титул.



Сарри не превратил «Ювентус» в машину – но и в «Наполи» получилось не сразу. Любой тренер-концептуалист делает состав свом постепенно: что Сарри, что Почеттино, что Клопп — каждый выводит команду на пик через пару лет. Дальше должно стать проще, потому что самая сложная часть революции, слом прежней игровой модели, уже позади.

«Интер»: Конте должен быть разочарован командой

Глядя, как «Ювентус» отдаёт очки «Удинезе» и «Кальяри», где-то в Милане грустил один Конте. Перед началом сезона он не говорил слово «скудетто», зато говорил «мы должны мечтать о чём-то великом». Не получилось. В этом сезоне титул действительно, если можно так выразиться, плохо лежал – можно было и подобрать. Но «Интер» не сумел. Не из-за качества игры. По игре это была типичная команда Конте: лучшая защита в чемпионате, периоды качественного прессинга и хорошего розыгрыша мяча, но всё-таки атаке не хватало изобретательности. Таким был «Ювентус» Конте, таким же был чемпионский «Челси».



При таком стиле игры огромную значимость имеет умение эффективно наказывать соперников за ошибки и реализовывать полумоменты. «Интеру» Конте в первый сезон сумел привить только свой игровой стиль, но не свой менталитет. Ничьи с «Пармой», «Ромой», «Фиорентино» и домашнее поражение от «Болоньи» — абсолютно не по игре, просто миланцы не использовали кучу моментов, что для команд Конте нехарактерно.

«Интер» до сих пор не стал командой Конте. Не хватает главного Отстали от «Ювентуса» на 10 очков, но проблема даже не в турнирной таблице.

По факту сезон трудно назвать неудачей. «Интер» забил в полтора раза больше, чем год назад и гарантировал место в Лиге чемпионов на пять туров до финиша, а не на последних минутах последнего тура, как в прошлом мае. Наверное, нельзя всерьёз упрекать в отсутствии скудетто команду, которая уже девять не занимала место выше четвёртого. С другой стороны, к Конте тоже есть вопросы.



Главный вопрос – трудности адаптации Эриксена. С его приходом «Интер» получил возможность стать намного вариативнее в атаке. Нечто похожее случилось зимой с «МЮ»: в команду с качественной защитой перешёл Фернандеш – и «МЮ» преобразился. С «Интером» ничего подобного но произошло. Конте говорил, что Эриксену не хватает интенсивности, а выпускал в основе только периодически. Сезон датчанин заканчивал в статусе дублёра Валеро. Неожиданный поворот.

«Аталанта»: открытие года в Италии и Европе

По итогам прошлого сезона Гасперини вытянул провинциальную команду из Бергамо на третье место. Это была сенсация, но за команду стало тревожно. Предстоял дебют в Лиге чемпионов, а энергичный футбол и короткая «скамейка» плохо сочетаются с игрой на два фронта.



Вместо того чтобы провалиться, «Аталанта» выступила ещё мощнее. Набрала на 10 очков больше, чем год назад, и вышла из группы в Лиге чемпионов. Это похоже на чудо: состав не стал глубже, команда потратила на новичков в два раза меньше, чем заработала на продажах, лидеры – Иличич и Гомес – уже немолоды и стали ещё на год старше, но «Аталанта» стала сильнее. Как это возможно?



Сказывается последовательность, с которой Гасперини развивает команду. У него сложный футбол: персональный прессинг требует постоянно принимать решения за доли секунды, а в позиционных атаках нужно постоянное умное движение, чтобы создавать численное большинство на флангах для подготовки подач. С каждым годом футболисты всё лучше понимают, что от них требуется в каждой ситуации, и допускают всё меньше ошибок.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Текущий сезон стал пиковым для нескольких игроков сразу. Де Рон и Гозенс были основными и раньше, но вышли на новый уровень эффективности. Гозенс набил 17 результативных действий в чемпионате – столько же, сколько Александер-Арнольд за «Ливерпуль». Де Рон и Фройлер, напротив, статистически уступают себе прошлогодним – но это только потому, что они лучше читают игру и реже вынуждены отбирать мяч. Сапата забил меньше, чем в прошлом сезоне, но исключительно из-за травмы: год назад у него на гол уходило 126 минут, а сейчас – 108, то есть по факту стал ещё результативнее. А когда Дуван получил травму, в центре атаки великолепно раскрылся Муриэль. Муриэль по сути единственный новичок, купленный не взамен ушедшего игрока, а в дополнение, для глубины состава. И он забил 18 голов при 10 выходах в старте.



Заиграли Малиновский и Пашалич – игроки, которым не хватило бы техники, чтобы справляться с ролью атакующего полузащитника в большинстве других сильных команд. Оба полезны в системе Гасперини, в которой интенсивность движения и постоянное заполнение нужных зон важнее техники.



Можно отметить чуть ли не половину состава (а Голлини? а Паломино?), но главные герои «Аталанты» — это Гомес и Иличич. Гомес потрясающе провёл прошлый сезон, вышел на топовый уровень результативности (7+11), но в этом оказался даже лучше (7+16). Монстр расчётливых решений: идёт в дриблинг, бьёт издали, находит коридоры для рывков в штрафную, но не перебарщивает ни с одним приёмом, всегда выбирая самый эффективный. Он был хорош и на левом полуфланге атаки, но уже год играет на позиции плеймейкера – и стал ещё полезнее. Гомес прессингует опорного полузащитника соперника, а после перехватов может вывести партнёра на удар первым же пасом.



Иличич прогрессировал даже сильнее. Он способен разворачиваться под прессингом, поэтому часто получает мяч спиной к воротам – и либо ждёт партнёром, либо сразу ищет способы обострения, несмотря на неудобное положение. И он так же, как Гомес, может врываться в штрафную на скорости. Как и в случае с Гомесом, наибольшие трудности вызвал его менталитет: оба обладали мышлением типичным провинциальных звёзд и на тренировках в основном отдыхали. Но Гасперини это изменил. Год назад Гомес сказал, что на тренировках игроки «Аталанты» пашут так, что матчи кажутся отдыхом.

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«Аталанта» проводит исторический сезон и не смазала концовку – несмотря на то что ещё в середине июля Гасперини сказал, что все мысли команды уже направлены на Лигу чемпионов и «ПСЖ».

«Лацио»: ещё один тренерский успех

Успехи невероятной «Аталанты» отодвинули команду Индзаги на второй план. Это логично, но всё равно немного несправедливо: путь, который проделал «Лацио» за последние годы, почти так же впечатляет.

Он грохнул «Ювентус» и вернул Италии интригу Два года никто не мог победить «старую синьору» в Турине. До Симоне Индзаги.

Индзаги – тренер с необычными идеями. Имея в распоряжении неровный состав, он подстроил игру под качества нескольких лидеров. «Лацио» создаёт пространство, используя не ширину поля, а глубину. Поэтому Иммобиле – форвард без скорости и техники, зато с голевым чутьём – постоянно получает свободу, даже против команд, которые пытаются обороняться компактно. А Альберто – вингер, который не закрепился в «Ливерпуле», — раскрылся в «Лацио» в роли старомодной «десятки» и эффективно играет через центр.



Почти весь сезон «Лацио» не отпускал «Ювентус» далеко и продолжал претендовать на скудетто хотя бы в теории. Но в концовке подвела короткая обойма. Индзаги заканчивал чемпионат без основного защитника Раду, основного опорника Лейвы и обоих латералей, Марушича и Лулича. Серия ужасных результатов (подряд: разгром от «Милана», поражения от «Лечче» и «Сассуоло», ничья с «Удинезе») по сути убила чемпионскую интригу. Но «Лацио» всё равно будет играть в Лиге чемпионов. Впервые за 12 лет. Так что работу Индзаги всё равно оценивать только как отличную.

Неудачи «Ромы» и «Наполи»

Тренер «Ромы» Фонсека очень старается делать вид, что всё в порядке: «В команде 15 новых игроков, пришли новый спортивный и генеральный директор. Я – новый тренер. Так что команда строится с нуля. Я доволен нашим прогрессом».



Фонсека прав: владелец «Ромы» американец Палотта действительно перетасовал всю команду начиная от менеджмента и заканчивая раздевалкой. Но как минимум смена состава не может быть оправданием: именно в таком режиме «Рома» и живёт последние несколько лет. Более того, именно прошлым летом клуб чуть ли не впервые при Палотте сумел сохранить почти всех лидеров. Продали только Маноласа в «Наполи», но взамен получили сразу двух защитников: Смоллинга (который в Италии заиграл) и Манчини (который был основным у Гасперини). Заиграл и Мхитарян, на привычно высоком уровне провёл сезон Джеко. «Рома» могла рассчитывать на большее, но по факту претендовала на Лигу чемпионов только в первом круге. Во втором начался спад, который тянулся до конца чемпионата. Добавьте уход одного своего воспитанника Флоренци и странные эксперименты с позициями игроков. От «Ромы» можно было ждать большего.



Анчелотти уволили из «Наполи» на фоне конфликта игроков с Де Лаурентисом, когда команда занимала седьмое место в чемпионате. Вместо Анчелотти пришёл Гаттузо, который начал просто феерически: четыре поражения в пяти матчах, конфликт с лидерами, команда заперта на базе.

Гаттузо могут уволить спустя месяц после назначения. «Наполи» превращается в середняка Красивая история Дженнаро Гаттузо близка к тому, чтобы обернуться провалом.

Жёсткие меры Гаттузо в итоге дали результат, но подниматься пришлось уже не с седьмого места, а с 11-го. Потом команда набрала отличный ход (одно поражение в 13 матчах во всех турнирах, ничьи с «Барселоной» и «Интером», победы над «Ювентусом» и «Лацио»), сохранила его после рестарта сезона, но всё равно закончила только седьмой.



Если оценивать ход «Наполи» на дистанции – это провал для вице-чемпиона. Но «Наполи» всё перевернул благодаря победе в кубке. Отчасти с трофеем повезло: в полуфинале «Наполи» сохранил ничью с «Интером» только благодаря сейвам Оспины и прошёл дальше по разнице мячей. Зато в финале снова удалось обыграть «Ювентус». По пенальти, но до пенальти лучшей командой был «Наполи».



А сейчас противоречивый сезон может стать историческим. «Барселона» — фаворит пары, но, учитывая объём внутренних проблем каталонцев, а также умение «Наполи» закрываться против больших клубов, шанс на сенсацию есть.

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Абсурдный сезон «Милана»

Жизнь «Милана» в последний год напоминает дешёвый латиноамериканский сериал. С бесконечной драмой и интригами.



Летом в «Милане» власть получили Мальдини и Бобан. Они позвали тренировать Джампаоло, которого в Италии сравнивают с Сарри. После провального старта быстро позвали Пиоли – провинциального тренера, который зарекомендовал себя как неплохой кризис-менеджер. Зимой исполнительный директор вёл переговоры с Рангником за спиной Бобана – тот покинул клуб в ярости, сравнив «Милан» с Северной Кореей.

«Милан» меняет тренера второй раз за 4 месяца. Это провал Клуб мечется, конец немного предсказуем.

Весной речь шла о том, что Рангник будет не только спортивным директором, но и тренером «Милана». Открыто высказался против даже Мальдини – он сказал, что не думает, что Рангник подходит «Милану». Златан тоже был готов остаться только в случае, если останутся Пиоли и Мальдини. На фоне последних неплохих результатов после возобновления сезона Газидис отказался от Рангника и продлил контракт с Пиоли.



Всё происходящее исчерпывающе описал Златан: «Кто будет тренером «Милана»? Не знаю. Каждый день происходит столько всего, что я не знаю, чему верить».



Несмотря на приятную концовку с победой над «Ювентусом», в целом сезон явно неудачный. А Пиоли не выглядит фигурой, вокруг которой можно строить сильную команду. Рангник был гарантией более современного проекта. Но Мальдини и Газидис довели конфликт до точки, где компромисс невозможен, а все решения принимаются в последний момент.

Единственный хороший момент во всём этом: видимо остаётся Мальдини, а он, несмотря на противоречивые тренерские назначения, очень хорошо укомплектовал команду. Ребич, Златан, Эрнандес и Беннасер сделали «Милан» сильнее, а обошлись недорого.

Что ещё нужно знать

Якини будет тренером «Фиорентины» и в следующем сезоне. И, в принципе, это всё, что нужно знать об амбициях команды. После кошмарного старта Монтеллы (странно, что он сохранил пост летом) Якини действительно стал шагом вперёд – но явно временным. В «Фиорентине» хватает интересных игроков (особенно в полузащите), но команда играет в скучный оборонительный футбол, не прессингует и не входит даже в топ-10 команд Италии по ударам по воротам.



У СПАЛа был с отрывом самый дешёвый состав в прошлом сезоне, но команда сохранила место в Серии А – ненадолго, нынешнее последнее место не удивляет. «Лечче» и «Брешия» вышли из Серии В летом и не удержались. Тоже без вопросов, особенно «Лечче». Фабио Ливерани — локальный герой, который за три года поднял команду из Серии С в Серию А. Жаль, что не удержал, но нужно учесть, что команда «усилилась» на целых шесть млн евро. Скорее, удивительно, что Ливерани удавалось сохранить шансы на спасение до последнего тура.