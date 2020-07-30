Экс-футболисту «Рубина» могут дать 16 лет тюрьмы. В деле по Харламову — более 500 томов

Бывший игрок «Рубина» может провести 16,5 лет в тюрьме. Нет, он не убил человека, не ударил стулом чиновника – его интеллект позволил провернуть более крутую схему. Харламов стал лицом финансовой пирамиды – с головой в Казани, где футболист провёл почти всю карьеру, и 40 филиалами в 23 регионах.



Казалось они остались в далёких 90- х и погибли с товарищем Мавроди. Но нет – организация под названием КПК «Рост» привлекала вкладчиков за счёт масштабных рекламных кампаний, где «торговой маркой» был Харламов. Итоговый ущерб составил 1,4 миллиарда рублей («Тамбову» бы хватило этого на 2 сезона), а обманутыми остались 3 557 наивных гражданина страны. Государство такого не оценило и всем фигурантам дела с помощью прокуратуры просит совокупное наказание в 116 лет. Экс-футболисту, как одному из главных организаторов незаконного бизнеса, светит почти больше всех. Даже футбольная карьера Харламова-футболиста столько не длилась.

Первый бизнес на самогоне – вся команда пила вино, а Харламов взял 50 килограмм сахара

Начинал Харламов свою карьеру в Казани. Молодой футболист дрался класс на класс, иначе, по его словам, в учреждении было выжить нельзя. В детской команде «Рубина» на турнире драки команда на команду тоже были нормой. Цель Харламова попасть в основную команду была достигнута уже в пятнадцатилетнем возрасте. Посреди столовой, где питались футболисты, стоял чан со сметаной. Девятиклассник, организм которого потребовал яства, подошёл к нему и положил себе ¾ стакана, хотя остальные наполняли сосуд всего наполовину.

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В первый же сезон Харламов вплёл себя в бизнес-историю. Команда возвращалась из Краснодарского края, и все затарились вином. Молодой футболист взял мешок сахара – но под хохот команды. 16-летний пацан объяснил, что к чему. Его семья занималась самогоноварением, а из 50 килограмм сахара получилось бы 24 ящика самогона. Это, естественно, больше всего вина, взятого с юга страны.

Харламов предложил тренеру разделить подъёмные и его выгнали из команды

В 1993 году чуть не закончил играть, но благодаря «Нефтехимику» остался футболистом. В 1997-м вернулся в команду из столицы Татарстана и с тех пор покинул её дважды – первый раз из-за конфликта с тренером Антиховичем, второй – из-за ссоры с Бердыевым.



Аренда в волжскую «Диану» (отправлена в Небесную лигу в 2002 году) не случилась, если бы не мозг предпринимателя Харламова. Он предложил тренеру идеальную схему – разделить подъёмные. Антихович отказался и денег не взял.

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«Харламов тогда получил квартиру и небольшие подъемные — меньше, чем хотел. Проходит время, он говорит: «Можно я к вам завтра зайду?». Я: «Зачем? Давай здесь отойдем и поговорим». Он: «Да не, я завтра зайду». Я: «Ну заходи. Ты знаешь, где я живу?». Он: «Да-да, знаю».

Приходит, привез детям игрушку какую-то большую, ставит бутылку виски на стол. Я отодвинул, говорю: «Ты вот это напрасно. Я тебя слушаю, чего пришел». Он говорит: «Виктор Петрович, вы не могли бы подписать мне подъемные, поделим пополам». Я: «Это как? Ты подписал всё — какие разговоры». Он: «Я с директором клуба поговорил, он сказал: «Если Петрович не против, то давай». А у меня тогда конфликт был с этим директором. Первый раз такое, чтобы футболист так нагло пришел, да еще и тут же заложил директора клуба».



Харламов, съездив в Волжск, фактически остался без команды. Не расстроился – купил себе долю в рыбоперерабатывающем заводе и сам развозил товар по продуктовым точкам Казани. Через два месяца Антиховича убрали из команды – не простили 8-е место в первом дивизионе, и капитан вернулся в «Рубин». А ещё через два года Харламов продал акции завода – прибыль не оправдала ожиданий.

Признался, что участвовал в договорных матчах

С Бердыевым ситуация ещё более непонятная. Харламов был капитаном команды, только что вышедшей из не самой благополучной первой лиги. В дебютный же сезон «Рубин» занял третье место — до сих пор никто так и не побил это достижение.

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Харламов был лидером раздевалки, но не на поле. Он провёл всего восемь матчей, но этого хватило Бердыеву, чтобы навсегда убрать из состава местного воспитанника. Подробности конфликта стороны не разглашали – тренер один из главных молчунов российского футбола, а игрок предпочитал ограничиться философскими фразами:



«В декабре 2004 года передо мной закрыли двери. С Бердыевым у меня не было конфронтации – просто закончились отношения. Я был в команде «Рубин», а Бердыев – в команде Бердыева».



В перерывах между конфликтами, Харламов успел поучаствовать в договорных матчах. Причём уже позже, он смотрел на них с точки зрения бизнеса.



«Мне приходилось играть в таких матчах. Технология проста: я вас сейчас обедом угощаю. Я приеду в Москву – вы меня этим обедом угостите. Все. Мы с вами договорились об этом. И вас, и меня это устраивает. Я участвовал в двух договорных матчах. Нас деньги не касались. Так нужно было клубу».

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Собственно, с головой в предпринимательство Харламов ушёл сразу после завершения игровой карьеры.

Харламов везде за собой оставлял долги

Пока источником его дохода был «Рубин», капитан клуба решил открыть загородную базу отдыха. Предполагал использовать её для приёма футбольных гостей – судей, инспекторов и скаутов. Вложив 120 тысяч долларов, заняв ещё 350, приступил к стройке «Фаты Морганы». В ноябре 2004-го из команды его попросили, загородный клуб только начал свою работу. Харламов остался без зарплаты, но зато со зданием недалеко от Казани. Ну и с долгами – куда без них. Клуб сгорел в 2007 году, оставив за собой нерешённых проблем на 30 миллионов рублей.



Потом экс-футболист открыл бар «Плотина», через несколько лет неведомым образом переименовавшийся в «Латину» — первое круглосуточное заведение в Казани. Всего Харламов был учредителем в 17 проектах – от агентства по организации спортивных сборов до финансово-инвестиционного союза, работающего по законам шариата. Судьба привела его в группу компаний «Рост», где он стал, по версии следствия, уговаривать дольщиков вступить в финансовую пирамиду. Будучи уже в ней, он мечтал купить «Рубин», но не повезло – силовые структуры оказались чуточку проворнее.

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В СИЗО успел написать книгу тиражом 500 экземпляров

В начале расследования Харламов заплатил залог 1 миллион рублей и остался под домашним арестом. Ему было запрещено разговаривать с кем-либо, кроме адвокатов, но экс-футболист грубо нарушал эти правила. Следователь просил отправить Харламова в СИЗО, но миллион рублей пока ещё никуда не исчез. Дело дошло до Верховного суда Республики, и 20 февраля Харламов покинул стены родного дома.



Во время заключения Харламов успел написать книгу тиражом в 500 экземпляров, пережить три ишемические атаки и пожаловаться на питание в предварительном заключении.



«Душевного и морального инвалида из меня уже сделали, теперь из меня хотят сделать инвалида физического. Питание, сами понимаете, какое в СИЗО: это на 90% – углеводы. Нормальное питание, жить можно, но я –профессиональный спортсмен, всю жизнь проиграл в футбол, и я прекрасно знаю, почему у меня сейчас проблемы – они из-за питания, — жаловался футболист в суде. — Я не могу себе позволить белковое нормальное питание по причине того, что акцент в СИЗО сделан на питании углеводами. Потом, соседи у нас – туберкулезные, есть и с открытой формой заболевания, и с закрытой. И таких нюансов – тысяча, ваша честь».

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Да и с близкими у него возникли проблемы. Его не допрашивали по 3-4 месяца, по его мнению – просто издеваясь над ним.



«У меня есть четверо детей и 2 бывшие жены, одна из которых говорит: «Если тебя посадят в тюрьму – лишу отцовства», а вторая: «Мне без разницы, где ты будешь брать деньги для того, чтобы оплачивать обучение и содержание своей собственной дочери».



В Вахитовском суде Казани прокурор попросил для экс-футболиста 16,5 лет заключения. Не за убийство, не за удар стулом, не за пьяное вождение и уж тем более не за участие в договорных матчах. За обман почти четырёх тысяч соотечественников.