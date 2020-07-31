Кокорин и Мамаев снова в суде. Только теперь без наручников — и улыбаются

31 июля в Мосгорсуде состоялось заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву. Самое знаменитое судебное дело в истории российского футбола снова напомнило о себе, спустя год после оглашения приговора игрокам. При подъезде к зданию суда в голове всплывали всевозможные моменты с заседаний основного процесса: показания свидетелей, шутки адвоката Барика, скулящая во время последнего слова собака, грустные лица братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Тот процесс стал самым нашумевшим делом околофутбола для спортивной журналистики XXI века. Почти каждый день весной 2019 года журналисты собирались около Пресненского суда и освещали процесс. За время рассмотрения дела многие лично познакомились с приставами, прикипели к адвокатам. И вот 31 июля мы получили привет из прошлого.

Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида Первая попытка Александра попасть в «Спартак» закончилась неудачей.

Сейчас грустных лиц не было и в помине. Собравшись у главных ворот, компанией из четырёх человек бывшие уголовники с улыбкой двинулись к зданию суда. По пути все спрашивали Кокорина, прибывшего в суд в красно-белых кроссовках, про переход в «Спартак», но Александр стойко молчал, обронив лишь фразу: «Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Компенсация? Сейчас мы просто хотим добиться результата».

Заседание

Сам процесс пересмотра был скучным. Во время заседания главные действующие лица говорили то, что уже было сказано во время слушаний в 2019 году. Снова были рассмотрены видеозаписи конфликтов компании с Паком и Соловчуком, во время которых адвокаты делали свои замечания. «Прошу обратить внимание, что все беседуют, никто ни к кому не пристаёт. Реакции со стороны посетителей и официантов никакой нет. Потом придёт Пак и сядет за столик. Мамаев вообще спит и не слышит, что происходит. Далее будет момент, когда Пак начинает говорить, закрывает крышку компьютера и активно жестикулирует. Кирилл подходит поговорить, Саша подтягивается и переспрашивает. Прошу обратить, что стул возвращается на место. Удара по голове нет, задето разве что плечо. От Кирилла — лёгкая пощечина. Протасовицкий вообще продолжает сидеть за столом», — сказала Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина.

Кокорин токсичен. «Спартак» токсичен. Но минус на минус должен дать плюс Хотя в нашем футболе не работает даже простейшая арифметика.

«Надеемся, что доводы кассационного суда будут учтены. Мой подзащитный давал последовательные показания, что именно действия Соловчука привели к конфликту. Все записи были просмотрены. Суд второй инстанции ориентировался исключительно на показания Соловчука, не было вынесено объективной оценки. Просим учесть показания Мамаева и свидетелей, которые утверждают, что именно Соловчук первым нанес удар. Первая инстанция это не учла», — выступил позже адвокат Мамаева – Игорь Бушманов.

После ещё пары подобных выступлений и зачитывания материалов дела судья неожиданно объявил, что вынесение приговора суд перенёс на следующее заседание.

После суда

На выходе из зала заседаний на Кокорина набросилась женщина в шарфе «Спартака», спрашивая про контракт, и признавалась, что всегда в него верила и следила за ним. Александр поблагодарил, сфотографировался и расписался на шарфе.

После заседания первым взял слово адвокат Павла Мамаева – Бушманов: «С нами согласилась кассационная инстанция, что есть основания как для оправдания по ряду эпизодов, так и для переквалификации. Наша позиция – по двум эпизодам оправдать, а по третьему переквалифицировать. А также освобождение от отбытия наказания, поскольку максимальная санкция четыре месяца ареста. Я попросил денежный штраф в 40 тысяч рублей и освобождение от отбытия наказания, Павел долго находился под стражей. Сегодня все указывали на справедливость. Футболисты хотят побыстрее забыть это как страшный сон и вернуться к своей работе. Надеюсь, что суд всё увидел.

Потом к журналистам вышел улыбающийся Кокорин: «Спартак»? Скоро всё узнаете, скоро игры, всё скоро. Где тренируюсь? Сегодня у меня выходной. Само заседание сегодня прошло хорошо, просидели около двух часов, хотя могло быть и больше. Что касается решения, если приговор отменят, значит наши доводы услышали, и надеюсь, что всё отменят. Насчёт компенсации обсуждаем, мы хотим справедливости, потому что мы пострадали. Вижу уже другое отношение суда. Мы уже перенесли наказание, и уже всё в лёгком и быстром режиме идёт, другие ощущения».

Финальное заседание этого долгого процесса состоится 3 августа и начнется в 16:00 по московскому времени. На нём будет присутствовать только Протасовицкий, а Кокорину и Мамаеву разрешили не приходить. Видимо, Александр в это время уже будет тренироваться в красно-белой форме.