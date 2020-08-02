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Кокорин в «Спартаке»: как Тедеско будет встраивать его в игру, кого он вытеснит из состава

Как Тедеско будет использовать Кокорина
Михаил Гончаров
Трансфер Кокорина – большой плюс для «Спартака». Как Тедеско будет его использовать
Солить форвардов не придётся – теперь Тедеско запросто может изменить схему.
Футбол / РПЛ 0

В этой статье мы постараемся абстрагироваться от неспортивных факторов: скандального прошлого игрока, его выдающихся финансовых аппетитов и так далее.

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Поговорим исключительно о футбольной составляющей трансфера и попытаемся примерить новичка в состав «Спартака». Вне всяких сомнений, именно в стартовый состав, а не просто в обойму, поскольку, во-первых, этот вопрос наверняка проговаривался при переходе, во-вторых, Кокорин по совокупности качеств сильнее всех форвардов красно-белых.

Тезисно перечислим главные качества Александра:

— он универсальный нападающий, поигравший за карьеру на всевозможных атакующих позициях: на флангах, в оттяжке, в паре, единственным наконечником;

— выделяется скоростными данными и подвижностью, хорош в быстром заполнении зон и открываниях за спины чужим защитникам;

— при хороших скоростных данных он ещё и атлетичный, неплохо борется вверху за счёт выбора позиции и прыжка. Эти характеристики развиты не на уровне Соболева, но дозированно в роли подвижного «столба» Кокорина использовать можно;

— в целом сочный набор атакующих характеристик: скорость, склонность к комбинированию, дриблинг, нацеленность на удар. Ни одного явно проседающего пункта нет.

— лучший футбол в карьере показывал не в передней линии, а в оттяжке. Например, в «Динамо» при схеме 4-4-2 под Кураньи. В «Сочи» при 3-4-3, выходя крайним форвардом, Александр тоже был хорош.

Вариант №1. Тедеско перейдёт на 3-4-3, тогда на три атакующих позиции будут претендовать пять игроков

Первый вариант самый логичный: раз у команды появится дополнительный форвард, вероятно, стоит задуматься над тем, как разместить на поле одновременно всех сильнейших. У Тедеско есть перед глазами пример «Сочи» — в структуре Владимира Федотова Кокорин чувствовал себя отлично. Сам Доменико тоже дозированно использовал систему 3-4-3 в «Шальке», хотя основной она у него не была.

Важный нюанс: Кокорина при 3-4-3 лучше выпускать именно ближе к флангам. Если отводить ему роль центрального нападающего, тогда его может становиться маловато на поле. А Александр – не игрок эпизодов. Чем больше его в активной игре, тем лучше для команды. Яркий пример: матч «Сочи» с «Локомотивом». Кокорин привязывался к передней линии, реже обычного работал в альтернативных зонах (между линиями и в полуфлангах), в результате большую часть времени соревновался с Чорлукой и Мурило в верховой борьбе, насобирал аж 11 дуэлей на «втором этаже» (всего три победных, задача оказалась сложной) и всего-то 10 передач.

В каких-то матчах на позиции выдвинутого форварда у Кокорина получалось интереснее, но всё равно есть чёткое ощущение, что играть чуть ниже и левее (правее) ему комфортнее. Там он получает возможность принимать мячи между линиями – а это его сильная сторона, у Кокорина классное первое касание с уходом в сторону, также он больше играет на пространстве во фланговых зонах, где может включать скоростные качества и дриблинг.

Поэтому, если переносить расположение Кокорина при 3-4-3 на «Спартак», получается примерно так.

За место выдвинутого форварда будут конкурировать Соболев и Понсе, на две полуфланговые позиции появится три игрока – Ларссон, Бакаев и Кокорин. Хороший расклад. Кстати, именно в 3-4-3, играя правым нападающим (это далеко не то же самое, что при 4-2-3-1 правым полузащитником), Ларссон показывал отличный футбол в Швеции.

Ещё один плюс: Бакаев перестанет вредить команде в центральной зоне при позиционной обороне. Подводные камни: схема непростая для освоения, а особенно повышенные требования появятся к двум центральным полузащитникам. Им нужно будет выдавать огромный оборонительный объём.

Вариант №2. Тедеско перейдёт на 4-2-3-1, Кокорин будет играть на фланге или в оттяжке

Всё чаще и чаще от экспертов можно услышать выражение «схема Тедеско» — под ней подразумевают жёсткие 3-5-2, которые Доменико использовал в прошедшем сезоне. Но на самом деле в «Шальке» тренер был гибким и не привязывался к одной и той же расстановке, поэтому не исключаю, что в «Спартаке» он сейчас делал ставку на стабильность системы попросту из-за необходимости. Важно было стабилизировать структуру на первых порах и довести футбол до автоматизма. А в дальнейшем возможны уходы в стороны.

Например, во втором сезоне в «Шальке» Тедеско достаточно матчей провёл с классической схемой 4-2-3-1, проскакивала иногда и 4-3-1-2 с «ромбом». Для схемы 4-2-3-1 у «Спартака» в текущем сезоне не было качественного опорника, а также надёжных фланговых защитников, поэтому состоялся переход модуль с тремя центральными защитниками. Допустим, что исполнителей в нужные зоны купят. В таком случае переход на 4-2-3-1 возможен, в конкуренцию в атакующей группе может ворваться Тиль (если его не продадут), тогда на четыре атакующих позиции будет шесть игроков. Тоже неплохой расклад.

При этом Кокорина можно поставить как вторым форвардом-десяткой (у него есть для этого качества, но схема скорее примет вид 4-4-2), так и на фланг (не самый оптимальный вариант).

Вариант №3. Тедеско оставит всё как есть. Тогда четыре форварда будут бороться за два места в составе

Времени между сезонами слишком мало – глобально структуру поменять будет непросто. Какие-то штрихи придётся корректировать уже по ходу чемпионата. Есть вероятно, что «Спартак» пока сохранит 3-5-2, тогда у «Спартака» на две позиции в нападении окажется четыре исполнителя. Много это или мало? С одной стороны, конкуренция жестковатая, все хотят играть, а непродуманная ротация ухудшает взаимодействия.

С другой – сезон предвидится очень сложным и насыщенным, времени на восстановление будет не хватать. Мы помним, что в ключевой игре в Санкт-Петербурге «Спартак» остался с двумя форвардами – Соболевым и Ларссоном, и даже усилить игру по ходу полуфинала было некем. Есть подозрение, что для предстоящего чемпионата четыре нападающих – это абсолютно нормально. Тем более, повторю, состав «Спартака» станет сильнее: Кокорин по атакующим метрикам в комплексе лучше любого нападающего красно-белых. Из таблицы снизу я специально убрал матч с «Ростовом» (10:1), но даже без него большинство показателей Александра интереснее.

У Тедеско появится возможность варьировать сочетания, исходя из тактических нюансов. Можно будет выпускать в паре большого форварда (Соболева) и быстрого (Кокорина), можно – двух лёгких и скоростных (Кокорин + Ларссон). Главное для красно-белых, чтобы Александр обрёл длительную мотивацию – и играл за новый клуб так же, как за «Сочи» во время короткого весеннего отрезка. Тогда вопросов по поводу трансфера не будет вообще никаких.

Использованы данные InStat.

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