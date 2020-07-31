В «Химках» снова скандал! Юрана уволили, а он во всём винит «Спартак»

С «Химками» не соскучишься. Сначала они долго решались, играть им в РПЛ или нет, а потом всё-таки заявились. Теперь неожиданно уволили главного тренера команды Сергея Юрана. О его отставке сообщил телеграм-канал Sport_inside. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Почему Юрана уволили из «Химок»

Первым об отставке высказался сам Юран. Он считает, что указание об увольнении пришло из «Спартака» и во всём винит гендиректора московского клуба Шамиля Газизова.



«Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует ещё почти три года. 2,9 года. Вот и всё.



Чем Зайцев мотивировал решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Да, я общался с министром спорта Московской области. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».

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Что на это ответил Газизов

Гендиректор «Спартака» заявил, что всерьёз не воспринял слова уже бывшего тренера «Химок».



«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити» и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

При чём тут Газизов и «Спартак»

22 июля «Химки» после затянувшихся раздумий заявили о желании участвовать в РПЛ. Решение клуба объявил министр спорта Московской области Роман Терюшков. Он отметил, что «Химки» нашли новых спонсоров, но контракты пока не подписали. В общем, ничего конкретного об инвесторах Терюшков тогда не сказал.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе. Рассматривался вариант с сотрудничеством, при котором футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, могли бы получить практику в «Химках». И напротив, у этого клуба появилась бы возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков «Химок». Предположительно, этим топ-клубом должен был стать «Спартак».

Тем не менее представитель владельца московского клуба Леонида Федуна Антон Фетисов опроверг эту информацию.



«Представители «Химок» не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны «Спартака», — заявлял Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Однако вскоре Сергей Юран косвенно подтвердил обратное, рассказав о планах клуба.



«Будем ли укрепляться? Несомненно. Уже есть предварительный список футболистов. Буду разговаривать с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. У «Спартака» немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играет в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи»», — говорил Юран «Советскому спорту».

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А спустя сутки, по информации «Чемпионата», один из московских топ-клубов заявил о готовности оказать финансовую поддержку «Химкам» на 250 млн рублей.



Неудивительно, что после слов Юрана и таких вестей болельщики стали шутить о появлении фарм-клуба «Спартака». Газизов же такой взгляд на недавние события не разделил.



«Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» всё же выйдут в РПЛ, почему нет. Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс. «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов», — утверждал Газизов.



На фоне новостей о сотрудничестве «Спартака» и «Химок» стали появляться слухи о возможной отставке Сергея Юрана. Однако 29 июля их опроверг Роман Терюшков.



«Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон «Химки» идут с ним», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Спустя всего лишь два дня главного тренера «Химок» уволили.

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Это первая отставка в «Химках» в ближайшее время?

Нет. 29 июля после успешного сезона и выхода в РПЛ с поста главного директора «Химок» был уволен Василий Иванов. Так его отставку прокомментировал Роман Терюшков.



«Василий Иванов покинул пост гендиректора «Химок», но остаётся в системе подмосковного спорта. Ему предложили альтернативную должность, никуда из спортивной отрасли он не вылетит.



Было ли недоверие к Иванову? Нет, это обоюдное решение. У нас новый этап. Иванову мы благодарны за его дела, при нём «Химки» получили новую жизнь. Он эффективный менеджер», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Вскоре о своей отставке рассказал сам Иванов. Оказалось, что гендиректора подмосковного клуба так же поставили перед фактом, как и Юрана.



«Вчера днём ко мне пришли начальник управления спорта и ещё несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберётся, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин (глава Химок. — прим. «Чемпионата») против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ…» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Вскоре Терюшков эти слова опроверг, заявив, что бывшего генерального директора «Химок» захлестнули эмоции.



В тот же день на пост, оставленный Ивановым, был назначен гендиректор «Арены Химки» и муниципальный депутат Александр Зайцев.



«Он знает систему управления, у нас всё-таки учреждение бюджетное. Он умеет вести финансово-хозяйственную деятельность, близок к спорту», — рассказывал о нём Роман Терюшков.

Однажды «Химки» уже пошумели в РПЛ. Разнесли «Спартак» и открыли России Романа Широкова А ещё там феерил списанный когда-то Тихонов.

Что сказал об отставке Юрана новый гендиректор «Химок»

Александр Зайцев заявил, что сам решил уволить Сергея Юрана. Тренер настаивал на увеличении зарплаты, и переговоры зашли в тупик.



«Решение о расторжении контракта я принял самостоятельно. Он настаивал на увеличении контракта, хотел зарплату больше. Но договориться нам не удалось, у нас разные мнения на этот счёт. Зачем он говорит про «Спартак»? Юран человек эмоциональный, такое поведение ему привычно. Но все эти слова про «Спартак» – просто фантазия. Я не в силах уговорить его не говорить вещи, которые не являются правдой.



Обвинений не вижу. Юран и после полуфинала Кубка России говорил, что наше место продали, но мы сейчас в РПЛ. Теперь нам, оказывается, «Спартак» всё указывает. Никаких указаний от «Спартака» я не получал», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



На лицо зеркальная ситуация с отставкой Иванова. Уволенный сотрудник утверждает одно, а руководство клуба говорит о другом. Разница лишь в том, что в истории с Юраном был упомянут «Спартак».