10 крутых игроков РПЛ, которые сегодня проснулись безработными

Вчера, 31 июля, у многих игроков РПЛ истекли контракты. Теперь они свободные агенты. Рассказываем о десяти самых ярких из них.

Бранислав Иванович, 36 лет («Зенит»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После замечательных 3,5 лет в Санкт-Петербурге Иванович решил покинуть «Зенит». В питерском клубе он сразу стал лидером обороны, а спустя полтора года ещё и получил капитанскую повязку. Бано помог «Зениту» дважды выиграть чемпионат России и однажды Кубок России, который случайно разбил. За это время он запомнился невероятной самоотдачей и профессиональным подходом к делу. Неудивительно, что до сих пор, несмотря на возраст защитника, на него есть спрос в АПЛ. Как утверждает сербский портал Novosti, вскоре Иванович может присоединиться к «Эвертону».

У «Зенита» девять собственных воспитанников в составе. Такого не было очень давно! «Зенит» не только выигрывает всё в России, но и делает команду по-настоящему петербургской.

Мануэл Фернандеш, 34 года («Краснодар»)

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

За год в «Краснодаре» ничего выдающегося Ману сделать не успел. В РПЛ он забил «Оренбургу» и «Уралу», а в Лиге Европы – «Трабзонспору». Итог – 3 гола за 19 матчей. Показатели для атакующего полузащитника довольно скромные. Кроме того, Фернандешу уже 34 года. Поэтому неудивительно, что «быки» так спокойно отпустили португальского защитника. Тем более в преддверии ужесточения лимита.

Денис Глушаков, 33 года («Ахмат»)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В «Ахмате» Глушаков адаптировался не сразу, но как только привык к новой команде, стал одним из её лидеров. В 24 матчах РПЛ Денис отдал одну голевую передачу, отгрузил соперникам грозненцев 4 мяча и помог клубу остаться в Премьер-Лиге. Также на свой счёт он записал два гола в Кубке России. Сейчас полузащитник ищет варианты для продолжения карьеры и уходит от вопросов о своём будущем. «Подумаю об этом после чемпионата, так что сейчас самое время. Есть определённые договоренности с клубом, которые также работают в случае интереса и предложений других команд. В ближайшее время будет уже ясность», — говорил в конце июля Денис.

Джефферсон Фарфан, 35 лет («Локомотив»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Практически весь сезон Фарфан восстанавливался после травмы колена, а когда, наконец, вернулся в строй, успел провести только три матча, в которых забил один гол. Несмотря на возраст и истекающий контракт, недавно Джефферсон утверждал, что не собирается заканчивать карьеру. В середине июля перуанские СМИ сообщали о продлении контракта с полузащитником, а Марко Николич уверял, что рад присутствию Фарфана в команде. Тем не менее агент футболиста информацию о заключении нового соглашения с Джеффом не подтвердил.

Кирилл Набабкин, 33 года (ЦСКА)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из-за травмы и невнятной игры Набабкин выпал из стартового состава ЦСКА. В этом розыгрыше РПЛ он принял участие всего в 13 матчах. Зимой генеральный директор московского клуба Роман Бабаев утверждал, что с тренерским штабом обсуждается вопрос о продлении контракта с защитником. Тем не менее о финальном решении ЦСКА не заявлял. Клуб не нарушил молчание и в концовке сезона, когда Набабкин вернулся в старт. Похоже, после 10,5 лет, проведённых в ЦСКА, Кирилл сменит команду.

В «Химках» снова скандал! Юрана уволили, а он во всём винит «Спартак» Считает, что указание пришло от Газизова. Гендиректор «Спартака» всё отрицает.

Жоазиньо, 31 год («Динамо»)

Фото: РИА Новости

В прошедшем сезоне в «Динамо» Жоазиньо уже был не так хорош, как в позапрошлом – частенько остался на скамейке запасных, редко забивал и отдавал голевые передачи. В результате московский клуб решил не продлевать соглашение с 31-летним полузащитником. О том, где теперь Жоазиньо будет играть, он не знает. Игрок признаётся, что пока у него нет ни агента, ни вариантов. «Не знаю, где окажусь. У меня даже нет агента. Я на самом деле не знаю, где продолжу карьеру. Еще ничего не запланировано. Конечно, хотелось бы остаться в России. Тем более, что у меня здесь семья, я получил паспорт РФ и выучил русский язык», — говорил полузащитник.

«Представился Уткиным и просил 150 тысяч». Жоаозиньо – о том, как его пытались развести А еще о контракте, который закончится через несколько дней.

Далер Кузяев, 27 лет («Зенит»)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Далер потерял место в основе «Зенита» из-за частых травм и проигранной конкуренции Оздоеву, и Барриосу. В результате в прошедшем розыгрыше РПЛ ему приходилось, в основном, довольствоваться выходами на замену в концовке матчей – всего он провёл на поле лишь 753 минуты. Для кандидата в сборную России — это, конечно, маловато. Поэтому Далер собрался уйти. Причём не куда-нибудь, а в зарубежный клуб. Ранее игроком интересовались «Бордо» «Марсель» и «Хоффенхайм», а сейчас, по информации «Чемпионата», представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией».

Сергей Рыжиков, 39 лет («Крылья Советов»)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Удивительно, но, похоже, 39-летний Рыжиков вовсе не собирается уходить из футбола. Вплоть до зимнего перерыва в «Крыльях» Сергей отпахал без замен, а затем был вынужден уступить своё место в воротах Евгению Фролову. Вероятно, за вторую часть чемпионата голкипер так засиделся на скамейке запасных, что загорелся желанием найти себе новый клуб после истечения контракта, чтобы снова играть. Как стало известно «Чемпионату», выбор вратаря пал на «Тамбов». «Планируем заключить с Рыжиковым контракт на год. Он уже в расположении команды», — сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

10 лучших молодых игроков РПЛ, которые раскрылись в сезоне-2019/2020 Удивительно, но в списке ни одного воспитанника «Краснодара».

Роман Нойштедтер, 32 года («Динамо»)

Нойштедтер провёл неплохой сезон в «Динамо», но клуб всё равно решил не продлевать с ним контракт. Почему? Вероятно, из-за того, что в команде Новикова центр поля и так перенасыщен игроками. Роман уже попрощался с клубом, но ничего конкретного о своём будущем пока не говорил. По информации турецкого журналиста Сафака Малатья, летом Нойштедтер вернётся в турецкую Суперлигу.

Станислав Крицюк, 29 лет («Краснодар»)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Станислав Крицюк тоже уже несколько дней назад попрощался со своим клубом. В минувшем сезоне, как и в позапрошлом, он исполнял роль сменщика Матвея Сафонова. Всего в РПЛ



Станислав провёл один матч – против «Тамбова», в котором сумел сохранить свои ворота сухими. В конце июня турецкие СМИ сообщали, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ». Однако вскоре голкипер получил травму и выбыл до конца сезона, так что переговоры, похоже, отложили.