Пиняев дебютировал в ФНЛ и через 30 секунд отдал голевую передачу. И это в 15 лет!

Самый главный подающий надежды форвард России — Сергей Пиняев сегодня дебютировал в ФНЛ и уже через 30 секунд после появления на поле отдал голевую передачу.

Кто такой Сергей Пиняев

Если вы вдруг забыли, то Сергей Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Парень поражает своим прогрессом. У Пиняева отличный дриблинг, хорошее понимание игры, быстрая скорость, поставленный удар с двух ног. О форварде «Чертаново» заговорили ещё в 2018 году, когда Сергей в возрасте 13 лет обыграл на своём пути семерых соперников и забил гол. А через некоторое время забил мяч в ворота ЦСКА рабоной.

Прогресс молодого воспитанника «Чертаново» не остался незамеченным. За последние два года Пиняев дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Уже первое появление российского нападающего поразило скаутов «МЮ»: Сергей забил пять голов в товарищеской игре с «Бари».

Во время второй стажировки Пиняев познакомился с Сульшером, а также с ведущими игроками «Юнайтед»: Матой, Погба, Лингардом. Главный тренер «красных дьяволов» и Хуан Мата узнали его сразу же. Уже сейчас бы воспитанник «Чертаново» уехал в «МЮ». Однако, по правилам ФИФА, «Манчестер Юнайтед» не может подписать профессиональный контракт с Пиняевым до достижения спортсменом 18 лет. «Красные дьяволы» даже готовы забронировать его у «Чертаново».

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Дебют в ФНЛ и голевая передача

Сегодня, 1 августа, стартовал новый сезон в ФНЛ. В первом туре «Чертаново» принимало «Спартак-2». Пиняев начал игру на скамейке запасных, но уже во втором тайме вышел на поле. Это случилось на 64-й минуте, когда красно-белые вели со счётом 1:0.

Пиняев тут же включился в игру. Сначала 17-й номер «Чертаново» сыграл в стенку с партнёром. Затем благодаря своим ногам умчался от защитника красно-белых и прострелил на набегавшего Завезёна, который сравнял счёт в матче.

Удержать ничью хозяевам не удалось: полузащитник «Спартака-2» Михаил Игнатов через 13 минут оформил дубль.

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Не за горами РПЛ

В конце июля «Чертаново» покинуло целых семь (!) футболистов, которые перешли в «Крылья Советов». Туда же отправился и главный тренер Игорь Осинькин. Состав «Чертаново» сократился, где нашлось место молодому Пиняеву. Может быть, если бы не трансферы в самарский клуб, то дебют был бы отложен. Сейчас у форварда есть великолепный шанс попасть в основу и зарекомендовать себя топовым клубам РПЛ. Однако, вряд ли директор «Чертаново» Николай Ларин захочет отпускать свою звезду. Приоритет для Ларина и Пиняева — стены манчестерского стадиона.