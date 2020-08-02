Ещё один аргентинец для ЦСКА. Кто такой Фаусто Вера

Не успели «армейские» болельщики отпраздновать трансфер Адольфо Гайча, как любимый клуб снова решил их удивить. В пару к аргентинскому нападающему может приехать соотечественник Фаусто Вера. Важный момент: Вера — опорный полузащитник, в поисках которого уже долгое время находится московский клуб. Мы решили узнать, какие шансы у ЦСКА на подписание игрока, заодно расскажем, что из себя представляет аргентинский опорник.

Предложение ЦСКА не приняли, аргентинцы отправили встречное

По сообщениям аргентинских СМИ, ЦСКА выразил заинтересованность в услугах опорного полузащитника «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Веры. Московский клуб предложил за игрока € 5 млн, но получил отказ.



Аргентинцы отправили встречное предложение, запросив сумму в два раза больше. Сообщается, что команда из Латинской Америки готова к диалогу и ждёт действий со стороны российских коллег. Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА настроен продолжить переговоры.



«Армейцы» очень заинтересованы в полузащитнике. Одним из факторов, почему красно-синие хотят приобрести игрока — желание помочь в адаптации новичку Адольфо Гайчу. Похожую схему ЦСКА уже проворачивал со шведами Вернблумом и Эльмом. Контракт футболиста с клубом заканчивается через год. Трансферная стоимость Веры на портале Transfermarkt.ru — € 9 млн.

Доверие тренера и первый вызов в сборную

Фаусто Вера родом из Херлингема, что в провинции Буэнос-Айрес. С детства мальчуган грезил футболом, поэтому родители уже в 6 лет отдали сына в местную команду «Уркиса». На просмотре маленький Фаусто очень волновался, но всё же попал в список детей, принятых в академию. Талант Фаусто заметил тренер Даниэль Эррера, который через пару лет устроил ещё совсем юного мальчишку в «Аргентинос Хуниорс»: «Я был впечатлён умениями Фаусто с первых тренировок, — вспоминал Эррера. — Для меня как для тренера очень важно сложить впечатление о каждом игроке. Но Вера был на несколько голов сильнее партнёров по команде. Я уже тогда знал, что через пару лет отправлю его в «Аргентинос Хуниорс». Так и получилось: едва ему исполнилось 9 лет, отвёз его в Буэнос-Айрес. Я был очень горд и доволен этой сделкой».

Молодой полузащитник не забыл заслуги тренера. В каждом интервью он благодарит его за доверие и дорогу в большой футбол: «Я не устану благодарить моего тренера Даниэля Эрреру. Он многое сделал для меня, и я никогда не забуду его вклад в мою жизнь. Также благодарю мою семью и друзей, которые всегда поддерживали меня. Отец всегда давал мне советы, ведь он, как и я, является большим фанатом футбола. Он буквально проживал со мной все 90 минут на поле, а после игры указывал, где я ошибаюсь и где следовало сыграть лучше».



Даниэль Эррера и подумать не мог, что привёл в команду будущую звезду. В 14 лет Вера получил звонок — на проводе был главный тренер юношеской сборной Аргентины U15: «Очень хорошо помню этот момент, — вспоминает футболист. — Я сел ужинать после занятий, в половину десятого вечера раздался звонок. Тренер сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Я был просто окрылён! Сразу же бросился звонить родителям. Это было очень неожиданно, но я был безмерно рад!». Вместе с национальной командой Фаусто в первый же год выиграл пять из шести турниров.

Дебют и успехи в национальной команде

После долгих лет в клубе дело шло к дебюту в основе. Сначала Вера привлекался на тренировки первой команды, где восхищался каждым моментом: «На первых тренировках я пытался многому научиться. Я попросту не мог поверить, что тренируюсь бок о бок с теми, кем восхищался долгое время. Наблюдал за их движениями на тренировке и пытался почерпнуть для себя что-то новое». Полузащитник провёл с командой предсезонный сбор, а спустя несколько месяцев сбылась его мечта. Дебютировал молодой полузащитник в гостевом матче Примеры против «Тигре». Причём тренер доверил Фаусто целый тайм. Хотя “Хуниорс” проиграли (1:2), Вера остался под впечатлением: «Я так ждал этого момента! Дебют был одним из самых счастливых моментов в моей жизни. Это была очень большая радость для меня и моей семьи».

Выступая за национальную команду U15 и U17, Вера дорос до команды U20. Кстати, выступал он за неё вместе с новичком ЦСКА Адольфо Гайчем.

Фото: Из личного архива игрока

В составе сборной Вера и Гайч провалили чемпионат мира U20 в 2019 году, где уже в 1/8 финала сенсационно уступили сборной Мали. Затем были Панамериканские, игры, но уже в составе сборной U23. «Альбиселесте», в составе которой выступали Вера и Гайч, выиграла турнир. Фаусто провёл лишь одну игру — стартовую, но даже в этом матче отличился забитым голом.

Полузащитник произвёл фурор в отборе на Олимпийские игры-2020. В составе сборной Вера провёл шесть матчей, забив один гол. Молодой опорник буквально забетонировал центр поля для своей сборной, и СМИ не переставали восхищаться его игрой. Издание Ole, например, называло Веру вторым Маскерано. Аргентина всё же прошла на ОИ-2020, но по известным причинам там не выступила.

В нынешнем сезоне в составе «Аргентинос Хуниорс» Вера провёл 17 матчей, в которых забил один гол.



Стоит отметить, что Фаусто очень везёт с тренерами. Клубный наставник Диего Дабове в первое время много занимался с полузащитником индивидуально: «Диего и тренерский штаб — важная часть клуба. Коуч возился со мной долгое время — я благодарен ему за это. Мы много работаем, а тренеры мотивируют нас на каждого соперника как на последний бой», — говорит игрок. В сборной же тренером Веры является Боча Батиста, знающий футболиста с детства. Станет ли следующим тренером в карьере игрока Виктор Гончаренко? Скоро узнаем.

Чем же так хорош Вера?

Взгляд из Аргентины Чувство зоны — одно из главных достоинств футболиста. Чтение игры позволяет занимать верные позиции, поэтому в оборонительной фазе Вера готов прервать атаку соперника без особых усилий. Кстати, мы не зря писали, что Вера буквально парализовывал атаки противника в отборе к ОИ. Играла Аргентина в большинстве своём вторым номером, а черновую работу в средней линии выполнил преимущественно Фаусто. По числу перехватов и заблокированных ударов ему не было равных.



Несмотря на оборонительную специализацию, Вера ещё и любитель подключаться к атакам. Исполняя роль диспетчера, он отлично видит зоны между линиями. Полузащитник редко задерживает мяч более, чем на несколько секунд. У него очень аккуратный стиль игры, он часто играет двумя касаниями, а игра в короткий пас — ещё одно преимущество футболиста. Он очень хорош в проходах, как длинных, так и коротких. А его забросы в свободную зону с высокой долей вероятности оказываются удачными.

«Я выполняю роль пятёрки на поле, — говорит футболист. — Могу развернуть игру, у меня хорошее видение поля и удар головой».



Вера — очень умный игрок. Следить за его действиями на поле — одно удовольствие. Кстати, проблем с общением с партнёрами у него возникнуть не должно — он хорошо разговаривает на английском языке.

Кумиры детства и мечты о Ла Лиге

Как и многих футболистов, у Вера с детства были кумиры.

«Сначала я восхищался Лионелем Нуньесом,— говорил Вера в интервью juvenilesaaaj. — Также мне импонировал дуэт Мерсье — Ортигоса. Нравился Редондо, но мой главный кумир — Рикельме. Я не знаю его лично, но мы обмениваемся сообщениями со знакомым, который дружит с ним. Нравится ли чей-то стиль из Европы? Да, назову Швайнштайгера и Кросса.

Моя мечта-играть в «Барселоне» или «Реале» — это лучшие клубы мира. Но для этого нужно долго и упорно работать».

Предложения от других клубов

В зимнее трансферное окно «Брюгге» предлагал за Веру €8 млн. Забавно, что зимой в бельгийский клуб почти перешёл Адольфо Гайч, который на днях будет представлен в качестве игрока ЦСКА. «Аргентинос» отправили встречное предложение, в котором запросили в два раза больше. Ничего не напоминает эта история? На этом переговоры свернулись.

Аргентинские СМИ трубили об интересе к футболисту со стороны «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», но официального подтверждения этому не нашлось. Этим летом заинтересованность в футболисте выразил «Аякс». Кажется, этому можно верить. ”Аякс" —прекрасный клуб, — говорил Вера. — Выступать за эту титулованную команду было бы мечтой многих футболистов. В Аргентине я доволен своим положением, но если поступит предложение, которое заинтересует меня — оно будет проанализировано. Я принимаю это спокойно. Моя семья всегда советует мне не спешить. Посмотрим, что из этого выйдет».

Но пока коллеги из Нидерландов не торопятся делать предложение, включился ЦСКА.

«Веру будет трудно сохранить в это трансферное окно, — говорил на днях президент «Аргентинос Хуниорс» Кристиан Маласпина интервью TNT Sports/ — Но его трансфер поможет нашей экономике. На этой неделе мы ждем предложения».

Видимо, Маласпина говорил о предложении «армейцев». Первое не устроило аргентинскую сторону. Но что-то подсказывает, что эта история закончится удачно для московской команды. А пока клубы торгуются, полузащитник проводит индивидуальные тренировки.

Фаусто стоит взглянуть на комментарии под записью. Болельщики «армейцев» его очень ждут!