7 недооценённых трансферов этого лета, на которые обязательно нужно обратить внимание

В каждое трансферное окно совершается бесчисленное количество сделок. Понятно, что самые резонансные перемещения игроков находятся у всех на слуху и освещаются в СМИ наиболее подробно. Но многие стоящие переходы незаслуженно остаются без внимания журналистов и любителей футбола. Под особым прицелом в июле, например, были трансферы Лероя Зане в «Баварию», Ашрафа Хакими в «Интер» и Деяна Ловрена в «Зенит». Про них добавить уже просто нечего, поэтому сегодня мы расскажем о семи менее приметных, но не менее интересных попытках усилить команду. Все данные о контрактах и суммах трансферов взяты с сайта transfermarkt.com.

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Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус Фото: instagram.com

Возраст: 02.08.2000 (20 лет).

Трансфер: из «Норшелланна» в «Аякс».

Сумма трансфера: € 9 млн.

Контракт: до 30.06.2025.

Позиция: атакующий полузащитник.



Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек так пока никуда и не перешёл, а замена ему уже найдена. В датском «Норшелланне» амстердамцы обнаружили настоящую жемчужину в лице 19-летнего Мохаммеда Кудуса и за 9 млн евро перевезли его в столицу Нидерландов. На атакующего полузащитника имели виды в Бундеслиге и АПЛ, но ганец выбрал «Аякс», поскольку в Амстердаме он сможет планомерно развиваться по специально составленному тренерским штабом плану. Если Донни до конца трансферного окна никто не купит (ранее «Реал» вышел из почти согласованной сделки, а «МЮ» сосредоточен на Санчо), станет ли это проблемой для Кудуса? Не должно. Мо переходил к чемпионам Эредивизии именно в роли АПЗ, но он настолько универсальный игрок, что Эрик Тен Хаг сможет предоставить ганцу практику и на других позициях. В Дании юноша также побывал в качестве форварда, ложной девятки, вингера и даже классического центрального полузащитника. Технический арсенал позволяет ему играть практически везде. Ганец одинаково хорошо владеет обеими ногами – мощно бьёт и пасует, обладает отменным дриблингом (особенно любит «финт Зидана»), способен в одиночку протащить мяч в финальную треть. Также Кудус всегда нацелен на быстрое развитие атаки и не передерживает мяч. А его атлетичное телосложение позволяет успешно бороться за игровой снаряд как в центре поля, вступая в отбор, так и на втором этаже. «Аякс» — просто идеальная команда для такого исполнителя.



А теперь немного о том, как датский «Норшелланн» стал первым клубом в карьере родившегося в Гане игрока. Мохаммед появился на свет в столице этой африканской республики – Аккре. Там он с 12 лет учился и играл в футбол в академии «Право на мечту», основанной в 1999 году Томом Верноном. В январе 2018 года 17-летний Кудус и двое его товарищей по учебному заведению перебрались в Данию. Там талантливый игрок жил и адаптировался к европейским реалиям вплоть до совершеннолетия. В 18 он сразу же подписал профессиональный контракт с «Норшелланном» и через три дня уже дебютировал за «тигров» в местной Суперлиге. Перспективный игрок бесплатно приезжает из Африки в Скандинавию, а через два года продается почти за 10 млн евро. Идеальная схема. Как она работает? Дело в том, что в 2016 году Вернон и его академия выкупили клуб «Норшелланн», чтобы давать своим выпускникам путёвку в футбол. Если откроете состав «тигров», то прямо сейчас найдёте там ещё почти 10 игроков, прошедших эту дорогу мечты.

Люка Тузар

Люка Тузар Фото: instagram.com

Возраст: 29.04.1997 (23 года).

Трансфер: из «Лиона» в «Герту».

Сумма трансфера: € 25 млн.

Контракт: до 30.06.2025.

Позиция: центральный полузащитник.



49,9% акций немецкой «Герты» с недавних пор принадлежат Ларсу Виндхорсту. Этот 43-летний мужчина – миллиардер и соучредитель инвестиционного фонда Tennor. Также он намерен построить в Берлине серьёзный коллектив, который будет давать бой сильнейшим в Бундеслиге и успешно выступать в Европе. В зимнее трансферное окно частью воплощения этого плана в жизнь стала трата 77 млн евро на новых исполнителей. Для конкуренции со стареющими форвардами Калу и Ибишевичем приобрели Кшиштофа Пёнтека из «Милана» и Матеуса Кунью из «РБ Лейпциг». А для укрепления центра поля – Сантьяго Аскасибара из «Штутгарта» и Люку Тузара из «Лиона». Нас сейчас как раз и интересует этот французский полузащитник, за которого выплатили 25 млн евро. Руководители «Герты» настолько сильно хотели видеть его в своём составе, что даже согласились на требование «ткачей» и оставили Тузара в Лиге 1 до конца сезона на правах аренды. В июле футболист присоединился к новому клубу уже на постоянной основе.



Почему игрока купили ещё зимой? Всё дело в дальновидности немцев. В конце сезона завершилась двухлетняя аренда серба Груича из «Ливерпуля», а норвежец Пер Шельбред вернулся на родину в «Русенборг». В центре поля осталась, по сути, дыра. Её-то и должен будет закрыть Тузар в паре с Аскасибаром и Даридой. «Герта» не зря охотилась за 23-летним французом и была готова пойти почти на любые условия «Лиона». Люка – скромный и увлечённый футболом молодой человек, превосходно действующий в отборе, на перехватах, любящий играть в пас и обладающий мощным дальним ударом. А ещё он особенно хорош в играх с самыми сложными и сильными соперниками и не боится брать на себя ответственность в решающих моментах. По статистике сайта whoscored лучшим матчем Тузара за «Лион» стал первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». За него он получил свою наивысшую оценку в сезоне – 8,18. Единственный мяч в той встрече забил именно наш герой. Маурицио Сарри, который очень опасается ответной игры, может немного расслабиться – Тузар туринцам уже точно не забьёт, по крайней мере в этом розыгрыше ЛЧ.

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем Фото: instagram.com

Возраст: 29.06.2003 (17 лет).

Трансфер: из «Бирмингема» в «Боруссию» Д.

Сумма трансфера: € 23 млн.

Контракт: до 30.06.2023.

Позиция: полузащитник.



Самое удивительное событие случилось через пару дней после того, как дортмундская «Боруссия» официально объявила о приобретении 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема. Юный футболист был куплен «шмелями» за 23 млн евро у английского «Бирмингем Сити» – рекордная сумма за столь юного исполнителя. 23 июля представитель Чемпионшипа навсегда вывел из обращения игровой номер своего воспитанника, больше никто не сможет взять его №22, будучи футболистом синих. Это был действительно неожиданный и совершенно уникальный манёвр для всего футбольного мира, а в отношении игрока, который провёл всего один профессиональный сезон в карьере, и подавно. «Бирмингем» ожидал, что это решение вызовет удивление, поэтому заранее подготовил пресс-релиз с пояснением. В нём говорилось, что Джуд «стал культовой фигурой для синих и показал, чего можно добиться благодаря таланту и усердной работе». Также Беллингем «стал примером для подражания», благодаря своему поведению вне поля и занятию благотворительностью. Футболка с номером 22 теперь является его синонимом и полностью ассоциируется именно с Джудом Беллингемом. Неплохо так «Бирмингем» проводил парня в Германию. В Чемпионшипе Джуд, который дебютировал за клуб в 16 лет и 38 дней, успел сыграть в минувшем сезоне 41 матч, забить 4 мяча и отдать 3 голевые передачи.



Что касается трансфера, то Беллингема очень долго вёл «Манчестер Юнайтед» и предлагал «Бирмингему» ещё больше, чем «Боруссия». Но Джуд «уверенно выбрал BVB», которая предоставила юноше и его семье гарантии относительно места в главной команде и количества игрового времени. Также свою роль сыграла и репутация «шмелей» как клуба, успешно развивающего молодых игроков. В Чемпионшипе Беллингем в основном играл в центре и на левом фланге полузащиты в схеме 4-4-2. Появлялся он и справа в атаке при расстановке 4-2-3-1. В свои 17 лет футболист уже всесторонне развит и хорош как в отборе, так и с мячом в ногах. В сезоне он совершил 57 успешных отборов и 30 перехватов, а также неоднократно был замечен в успешных попытках продвижения мяча и обыгрыше 2-3 соперников одновременно. В Англии вокруг его персоны был настоящий ажиотаж. Бессмысленно утверждать, что Беллингем – новый Санчо, но будет забавно, если «Боруссия» увела у «МЮ» игрока, который заменит Джейдона, который затем перейдёт в «МЮ».

Умар Соле

Умар Соле Фото: redbullsalzburg.at

Возраст: 07.02.2000 (20 лет).

Трансфер: из «Лиона» в «РБ Зальцбург».

Сумма трансфера: € 4,5 млн.

Контракт: до 30.06.2025.

Позиция: центральный защитник.



Рассказ об этом трансфере мы начнём с новостей о центральном защитнике «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Ранее в иностранной прессе ходила разная и противоречивая информации о будущем 21-летнего француза. Якобы он договорился с «Баварией», на него претендуют «Челси» и «Арсенал», а «Реал» и «Барселона» и вовсе устроили сражение за право подписать игрока. Время идёт, а Дайо всё ещё в «Лейпциге» и, по последним данным, даже подписал новый контракт с «быками» до лета 2023-го и пока никуда не уедет. Но талантливый защитник рано или поздно всё равно сменит место работы – так устроена политика клуба Бундеслиги. А где «Лейпциг» обычно находит замены своим проданным звёздам? Правильно, в «Зальцбурге». Из немецкого отделения Red Bull в австрийское в обмен на футболистов суммарно утекло уже более 100 млн евро. К чему было это долгое предисловие? Очень вероятно, что после ухода Упамекано будет применена уже отработанная схема, и защитник ему на смену приедет из соседней страны. И есть все основания полагать, что этим игроком обороны и будет Умар Соле. Кстати, а откуда в немецкую Бундеслигу попал сам Дайо? Попробуйте угадать.



Умар Соле родился во французском городе Мёлен и имеет африканские корни. 192-сантиметровый защитник за два года нахождения в «Лионе» провёл всего 4 матча за главную команду «ткачей», а в этом сезоне и вовсе лишь раз появился на поле. С января 2020-го и вплоть до остановки Лиги 1 он восстанавливался после операции на порванных крестах. Даже несмотря на это, «Зальцбург» очень хотел заполучить Соле. Перед подписанием контракта было проведено углублённое медицинское обследование, и никаких препятствий для перехода обнаружено не было. Почему 20-летний футболист так нужен в системе Red Bull и после такой травмы, вполне понятно. Когда Умар был здоров и играл за вторую команду «Лиона» и юношеские сборные Франции, это было нечто. Соле – непроходимая сторожевая башня. Он невероятен в игре на опережение, на перехватах и в борьбе в штрафной, а как он своим огромным торсом бросается под мяч, закрывая все ворота! Также неизгладимое впечатление производят его техника, видение поля и игра в пас. А что примечательно больше всего, так это его дриблинг и проходы с мячом. Когда Умар на высокой скорости летел вперёд, за его соперников было реально страшно – они просто разлетались в стороны, как кегли в боулинге. Пожелаем игроку здоровья и с нетерпением ждём в Германии через год-другой.

Хван Хи Чхан

Хван Хи Чхан Фото: redbullsalzburg.at

Возраст: 26.01.1996 (24 года).

Трансфер: из «РБ Зальцбург» в «РБ Лейпциг».

Сумма трансфера: € 15 млн.

Контракт: до 30.06.2025.

Позиция: центрфорвард / вингер.



А теперь от теории перейдём к практике. 24-летний нападающий Тимо Вернер был продан «Лейпцигом» в «Челси» за 53 млн евро и 1 июля стал полноправным игроком лондонцев. Затем последовали долгие и мучительные поиски замены, клубы завышали ценник на нужных игроков, агенты требовали бешеную комиссию, и творился прочий трансферный ад. А в итоге «Лейпциг» просто забрал необходимого игрока по рыночной цене у австрийского «Зальцбурга» – без нервов, конкурентов, шума и пыли. Уже 8 июля был официально анонсирован переход в стан немецких «быков» игрока сборной Южной Кореи Хван Хи Чхана, ровеснику Вернера достался и его бывший игровой номер. Разбудите меня кто-нибудь, идеально отлаженный футбольный бизнес – так просто не бывает!



Хван Хи Чхан — очень скоростной и резкий футболист, он без проблем может исполнять роль как крайнего нападающего, так и центрального. Ранее мы неоднократно видели Тимо Вернера на месте левого вингера, а временами немец даже появлялся справа. Кореец ещё более склонен к перемещениям на фланги, на левом он проводит чуть ли не больше времени, чем на месте центрфорварда. Этот аспект способен сделать футбол подопечных Нагельсмана ещё более разнообразным и гибким в атаке. Не зря спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше заявил, что именно Чхан идеально подходил под все необходимые «быкам» параметры. Не менее важно и то, что новичок уже обладает успешным опытом игры на самом высоком уровне в Лиге чемпионов и духом победителя – он владелец трёх «золотых дублей» в Австрии. Самым запоминающимся моментом Хвана в минувшем сезоне стал его гол «Ливерпулю» на «Энфилде», когда на замахе был уложен на газон Ван Дейк, а мяч – в дальний угол ворот Адриана. Во всех соревнованиях в прошедшей кампании кореец провёл 40 матчей, забил 16 мячей и 22 раза ассистировал партнёрам.

Танги Ньянзу Куасси

Танги Куасси Фото: fcbayern.com

Возраст: 07.06.2002 (18 лет).

Трансфер: из «ПСЖ» в «Баварию».

Сумма трансфера: свободный агент.

Контракт: до 30.06.2024.

Позиция: центральный защитник / опорный полузащитник.



Этот трансфер невероятно расстроил наставника «ПСЖ» Томаса Тухеля, а несколько недель спустя уже спортивный директор парижан Леонардо негодовал в одном из интервью. Изданию Le Parisien бразилец выразил презрение к действиям «Баварии», «РБ Лейпциг» и «Боруссии» (Дортмунд), которые «представляют опасность для молодёжных академий всей Франции и всё больше и больше забирают себе наших игроков». Также Леонардо предложил «изменить правила, чтобы защитить французские клубы». Можно было бы пожалеть «ПСЖ» и его руководителей, но их талантливые футболисты бегут из столицы уже не первый сезон из-за трансферной политики клуба, нацеленной на привлечение дорогих игроков со стороны. Возможно, пора взглянуть на себя и что-то изменить в команде и в лишённой конкуренции Лиге 1? И ещё, про воровство молодежи. Прошлым летом именно «ПСЖ» при помощи Мино Райолы в куда более мерзком стиле бесплатно увёл у «Аякса» защитника Митчела Баккера и полузащитника Хави Симонса у «Барселоны». Вашим же оружием, господа. Ну и не забудем про невероятно талантливого Адиля Аушиша. 20 июля 18-летний полузащитник на правах свободного агента ушёл из «ПСЖ» в … «Сент-Этьен». Какая уж там Германия.



Теперь вернёмся к тому, почему Томас Тухель был так расстроен потерей Танги Куасси. Футболист с ивуарийскими корнями появился в Париже в 2016-м и с тех пор безостановочно прогрессировал. В 16-17 лет он был ключевым игроком команды U19 и носил капитанскую повязку, хотя был существенно моложе своих партнёров. С конца 2019-го немецкий специалист стал планомерно подводить Куасси уже и к матчам основы. 7 декабря состоялся его дебют в Лиге 1, а через несколько дней и в Лиге чемпионов в матче с «Галатасараем». В возрасте 17 лет и 184 дней Танги стал самым молодым футболистом в истории «ПСЖ», сыгравшим в ЛЧ. Вскоре юноша стал абсолютной сенсацией, забив 4000-й гол в истории клуба: не повезло «Реймсу» в Кубке Франции. И всё это на непривычной позиции опорника. За парижан в общей сложности он провёл 13 встреч, забил 3 мяча, выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок страны. Теперь можно и в Германии трофеев насобирать. В «Баварии» были «очень счастливы», что смогли заполучить «одного из самых талантливых футболистов Европы». Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич буквально сиял на презентации новичка и назвал его «абсолютным усилением». В Германии его уже успели сравнить с Матсом Хуммельсом и Хави Мартинесом. 187-сантиметровый Куасси уверенно чувствует себя с мячом и обладает отличным первым пасом. Вероятно, это будущая долгосрочная замена Жерому Боатенгу или Давиду Алабе, если тот так и не продлит контракт и уйдёт бесплатно в «Барселону» следующим летом.

Дауда Диалло

Дауда Диалло Фото: girondins.com

Возраст: 01.07.2020 (20 лет).

Трансфер: в «Бордо».

Сумма трансфера: первый профессиональный контракт.

Контракт: до 30.06.2021.

Позиция: вингер.



Вполне возможно, что даже не все поклонники «Бордо» знают, кто это. Но история Дауда Диалло и его первого профессионально контракта с «жирондинцами» впечатляет, и обойти её стороной очень трудно. Её детали представил журнал L’Équipe в конце июля. Это на фото Дауда выглядит счастливым и полным сил, а всего несколько месяцев назад он был всё ещё изможден и не мог крепко стоять на ногах после редкой болезни.

Около года назад Диалло, находясь в тренировочном лагере сборной Гвинеи U21, стал ощущать контракцию мышц (мышечные сокращения) нижних конечностей и частичный паралич рук. В течение двух недель он не мог спать и даже двигаться из-за жуткой боли, против которой были бессильны и болеутоляющие препараты. Под наблюдением своего агента Кристофа Хатто футболист был доставлен в спецотделение больницы Бордо. По словам Хатто, «это было похоже на фильм ужасов, тело мальчика дрожало и билось в судорогах». Его состояние продолжало ухудшаться, но после нескольких углублённых тестов врачи нашли у него в организме штамм проказы, которая поражала его нервную систему. Хатто вспоминает, что «врачи никогда не видели ничего подобного». Дегенеративное заболевание Диалло было настолько уникальным, что привлекло внимание многих медиков со всех концов Европы, которые изучали его случай. К счастью, оно оказалось излечимым, но потребовало достаточно времени и приёма десятка таблеток.

Несмотря на непростую ситуацию, «Бордо» не оставил своего футболиста наедине с недугом. В больнице его ежедневно навещали сотрудники клуба, а также участники фанатских движений. После того как Дауда был окончательно выписан из клиники, но ещё не восстановил все жизненные силы, он всё равно принимал участие в жизни резервной команды. Вингер лично наблюдал за матчами, путешествуя с товарищами в клубном автобусе. «Было так приятно снова быть со всеми. Я сомневался, но глубоко внутри говорил себе: я буду снова играть, это пройдёт», — приводит слова Диалло источник. Хотя пандемия и травма пальца ноги и помешали гвинейцу вернуться в этом сезоне, всё освободившееся время он посвятил восстановлению и реабилитации. Дауда Диалло только начинает свою профессиональную карьеру, но уже выиграл величайшую битву в своей жизни.