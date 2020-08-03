Главные трансферные задачи топ-клубов РПЛ на лето. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и остальные

Кого ещё обязательно нужно купить «Спартаку», в каких позициях должен стать сильнее ЦСКА и в чём главная проблема «Краснодара».

Новый сезон РПЛ совсем скоро стартует – пауза между двумя чемпионатами оказалась ничтожно короткой, специфика футбольного года жестока по отношению к клубам. Большинство трансферных задач придётся решать по ходу чемпионата, мало кому удастся войти в новый сезон полностью готовым с кадровой точки зрения.

Скорее всего, борьба с проблемами продлится аж до осени – слишком уж много их у каждой топ-команды. А ведь ещё нужно учитывать введение нового лимита на легионеров «8+17»…

«Зенит»

Трансферы на вход: форвард (если продадут Азмуна), футболисты для глубины обоймы или смены игровой структуры



Трансферы на выход: Дриусси (как способ заработать); Маммана, Ригони (редко играющие легионеры)



Свой главный трансфер лета «Зенит» уже оформил: вместо Ивановича в центр обороны взят такой же статусный, но более молодой Ловрен.

Ловрен – статусный, но ограниченный защитник. Он не выведет «Зенит» на европейский уровень Финалист ЧМ-2018 подписал контракт с чемпионом России.

Стартовый состав у команды отличный по меркам РПЛ, отстающих позиций нет. Новые футболисты пока потребуются исключительно для глубины обоймы. Ушёл Смольников – соответственно, нужна резервная опция на правый фланг обороны. Уехал в «Рубин» Шатов, могут уйти Дриусси и Ригони – для сложного сезона понадобятся игроки для эпизодических ролей. В связи с изменившимися обстоятельствами стоит приложить максимум усилий для сохранения Кузяева: статус Далера изменился за летний отрезок, теперь он важный футболист основы. Также не стоит разбрасываться столь яркими футболистами, как Мостовой. Вернувшийся из «Сочи» крайний нападающий способен обеспечить ту самую глубину. Очень не помешал бы дополнительный игрок в центр обороны. Желательно – россиянин. Легионер Осорио – не самая оптимальная опция.

В центре обороны «Зенита» вот уже 18 лет одни легионеры. Русских не пробуют сознательно? Деньги, травмы, конкуренция – что мешает российским защитникам пробить эту стену.

Азмуна лучше пока не продавать, если предложенные деньги окажутся недостаточно космическими. Оставлять команду с одним Дзюбой – чрезмерный риск. Да и схема 4-4-2 стала слишком родной для команды, принесла потрясающий результат. Перестроиться на



другой формат в краткие сроки будет сложно. А если Семак вдруг решится, то в трансферные цели, вероятно, придётся добавить ещё одного атакующего полузащитника.



Дриусси же можно отпустить, но только за адекватную цену. Аргентинец – качественный игрок, приносивший огромную пользу. В концовке сезона он перестал играть из-за лимита на легионеров, но теперь формат лимита изменился, шансов у Себастьяна будет больше. Однако если получится выгодно его устроить, то взамен можно приобрести ещё более интересного и мотивированного игрока – и стать сильнее к Лиге чемпионов. Это и есть главная задача «Зенита» на лето. Поскольку внутри страны к его уровню и так мало кто приблизится.

«Локомотив»

Трансферы на вход: яркий атакующий игрок, опорник-диспетчер



Трансферы на выход: Алексей Миранчук (как способ заработать); Кверквелия; возможно, Смолов (если пропала мотивация) и Фарфан. Можно отпускать Идову и амбициозную молодёжь, которая хочет играть



«Железнодорожники» объявили о трансфере Жалолиддинова, но это вряд ли приобретение под стартовый состав. Узбекский полузащитник ещё слишком сырой, да и, как поговаривают в футбольных кругах, вообще не рассматривается Николичем как игрок основной обоймы. Поэтому парня могут отдать в аренду, чтобы не занимать пока легионерскую позицию.



Вот-вот должен состояться трансфер белоруса Лисаковича – яркого и универсального форварда с большим потенциалом. Также высока вероятность перехода центрального защитника Лысцова из «Крыльев» — спорная покупка с точки зрения уровня футболиста. С её помощью, видимо, планируют расширить обойму, Виталий в лучшем случае будет четвёртой опцией после Чорлуки, Мурило и Магкеева.

«Локомотив» близок к трансферу белорусского суперталанта. Кто такой Виталий Лисакович К футболистам из Беларуси в последнее время относятся скептически, но Лисакович действительно очень интересный парень.

Ходили разговоры о трансфере вингера «Бордо» Камано – это попытка сделать атаку разнообразнее и заменить ушедшего Жоао Марио. Хотя следующие атакующие приобретения должны напрямую зависеть от факта продажи или непродажи Алексея Миранчука. Если Алексей уезжает – обязательно потребуется творческий игрок.



Если Николич всё-таки планирует внедрить схему 4-3-1-2 с ромбом в центре поля, то нужен сильный разыгрывающий опорник (Магкеев подойдёт, но с ограничениями). Поэтому жаль, что срывается трансфер Баделя. Ранее прогнозировались трансферы крайних защитников, но возрастные Игнатьев и Рыбус остались в команде. Острая необходимость в приобретенях в эти зоны отпала. Теперь если сюда и брать игрока, то такого, который будет однозначно сильнее.



Расставаться нужно с Кверквелией (легионер, резко упавший в уровне игры). Смолова необходимо проверить на предмет наличия мотивации. Если она на высоте, то, учитывая новый контракт Эдера, а также скорый приезд Лисаковича, зона нападения укомплектована адекватно. В истории с Фарфаном много различных мнений, но переподписывать его можно только на минимальных условиях и минимальный срок. Возраст слишком критический.

ЦСКА

Трансферы на вход: есть возможность (равно необходимость) сделать каждую линию сильнее



Трансферы на выход: Гогуа; возможно, Бийол (если возьмут опорника); а также редко играющая молодёжь



«Армейцы» чрезвычайно активны на трансферном рынке, успели проработать уже множество вариантов, взяли футболиста на самую проблемную позицию – в центре нападения теперь будет бегать многообещающий аргентинец Гайч.

ЦСКА всё-таки покупает Гайча. Сумма трансфера, зарплата и остальные подробности «Армейцы» вкладывают очень серьёзные деньги в этот трансфер.

Но эта покупка точно не должна остаться единственной. Виктор Гончаренко сам говорил, что появилась возможность совершить точечные трансферы для усиления. На мой взгляд, сильнее необходимо становиться в каждой зоне. Обязательно требуется новый центральный защитник, ставка на Карпова и Дивеева не работает, Набабкин в подвешенном состоянии. Не зря клуб пытался вернуть Бекао из «Удинезе». Очень хочется сделать интереснее левый фланг – там есть нестабильный Щенников, а также непрофильные Кучаев и Обляков. Для баланса между атакой и обороной не помешал бы сильный опорник: Бистрович и Бийол недостаточно хороши для борьбы за золото, талантливый Марадишвили пока не проверен временем.

Бекао снова отправляют в ЦСКА. Но простил ли Гинер обман игрока? За год в Италии бразилец многое успел: забил «Милану», отдал голевую в матче с «Ювентусом» Роналду.

А расставаться следует с Гогуа (минимум шансов заиграть в основе, занимает легионерское место) и с амбициозной, рвущейся в бой молодёжью, которая вряд ли будет получать много практики. Один из её представителей – Хосонов – уже уехал в «Аланию».

«Спартак»

Трансферы на вход: требуются крайний защитник и опорник



Трансферы на выход: Мирзов, Гулиев (как продажа ненужных); возможно, Тиль (как способ заработать); Жиго – по ситуации (хотя это будет ударом)



Красно-белые на днях совершили мощнейший трансфер Кокорина – и теперь у команды точно всё в порядке в атакующей линии, разноплановых футболистов хватит для любой схемы. Возможно, придётся даже задуматься о трудоустройстве малоиграющих игроков. Однозначно можно отпускать Мирзова (ставка Кононова с треском провалилась).



Возможно – Тиля, не вписывающегося в тактические реалии, но здесь необходимо достойное предложение, чтобы потери в деньгах не оказались совсем колоссальными.

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт». Газизов — о трансфере Кокорина Гендиректор «Спартака» — о главном переходе лета.

Ещё «Спартак» вроде бы может продать Жиго, который, во-первых, представляет собой дорогостоящий кадровый актив, во-вторых, соскучился по Франции и давно смотрит в её сторону. Уход центрального защитника окажется огромным ударом со спортивной точки зрения, но время заменить его будет. Главное, чтобы списки кандидатов на замену были подготовлены и проработаны заранее, а то недавно мы видели, как резкий отъезд Промеса в один миг уменьшил втрое атакующий потенциал – а красно-белые к этому оказались неготовыми. Поэтому подчеркиваем: если Жиго уйдёт, команде обязательно нужен новый центральный защитник. Качественный, готовый играть в основе. На Гапонова и Маслова рассчитывать пока рано.

«Спартак» хочет ещё одного защитника из Франции. Лала хорош и в обороне, и в атаке Жиго будет только рад появлению соотечественника в Тарасовке.

И уж точно «Спартаку» нужно усилить две позиции – правый фланг обороны (желательно даже взять универсального игрока, способного закрыть обе бровки) и опорную зону. Требуется сильный опорник-разрушитель с адекватным продвижением мяча, чтобы команда могла безболезненно перестраиваться на модуль 4-Х-Х, а Крал поднимался выше и играл на сильных качествах. На днях должен состояться трансфер Урунова из «Уфы, но он не подходит на эту роль. Остон скорее будет использоваться в качестве «восьмёрки» или второго опорника.

«Краснодар»

Трансферы на вход: нападающий, россияне взамен уходящим легионерам



Трансферы на выход: освобождение легионерских позиций



Главная задача «быков» — покупка центрального нападающего. Есть опытный и полезный, но возрастной и ограниченный в тактических моделях Берг. Ари постарел, стал ещё более нестабильным и много лечится. Игнатьев уже в «Рубине». Поэтому клубу нужно приложить все усилия, чтобы купить форварда элитного уровня, с которым можно гарантированно бороться за золото.

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Вторая важная задача: освобождение легионерских позиций. Иностранцев у «Краснодара» после ухода Фьолусона и Фернандеша по-прежнему многовато: Спайич, Рамирес, Кайо, Вильена, Кабелла, Ольссон, Классон, Вандерсон, Берг. Итого – девять. То есть клуб сильно ограничен на трансферном рынке, не может вообще приобретать новых легионеров, пока не разберётся с имеющимися. Каждый из иностранцев способен приносить пользу, решение будет принимать скорее всего по факту наличия предложений. Например, можно отпускать Ольссона и Спайича. Неизвестно, в каком состоянии вернётся Классон.



Соответственно, если уйдёт Спайич, потребуется новый центральный защитник для глубины обоймы (там есть Кайо, Мартынович и Сорокин – не критично мало, но может не хватить). Если удастся продать Рамиреса, на которого обычно есть спрос, то придётся искать левого защитника. И так далее.

«Динамо»

Трансферы на вход: игроки для глубины обоймы



Трансферы на выход: можно искать варианты для Маркова, Каборе, Черных, Кардозу



Бело-голубые уже провели большую работу по расчистке состава. Ушли Нойштедтер, Панченко, Рыков, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо – опытные игроки, которые либо потеряли место в составе, либо не до конца устраивали тренерский штаб, и вместо них есть возможность взять футболистов сильнее. Учитывая, что у «Динамо» есть действительно классная молодёжь (возможности которой досконально знает Новиков), логичнее создавать основную глубину именно с её помощью, а не с помощью оплачиваемых ветеранов.

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Вот-вот должен подписать контракт Фомин, но помимо него не помешал бы ещё один универсальный и мобильный игрок в центральную зону, поскольку ушли одновременно Юсупов и Нойштедтер, количественно сюда требуются ещё игроки. Ещё можно подстраховаться на случай травмы Филиппа (а он склонен) и взять умного разнопланового атакующего игрока второго темпа.



В обратном направлении есть четыре главных кандидата: Марков необязателен даже для резерва (есть Комличенко и Игбун), Каборе регрессировал, Черных и Кардозу вряд ли будут иметь достаточно практики.

«Ростов»

Трансферы на вход: всё зависит от количества продаж



Трансферы на выход: всё зависит от вектора развития клуба



Трансферную кампанию «Ростова» слишком сложно прогнозировать. Всё зависит от того, какие у клуба возможности и какой вектор развития клуба выбран как основной. Если все ведущие игроки – Шомуродов, Норманн, Байрамян, Чистяков, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов – будут проданы, то вряд ли можно будет говорить о сохранении спортивных амбиций.

«Ростов» меняет курс развития? Рассказываем об удивительной трансферной кампании клуба Ростовчане массово скупают молодых и дешёвых игроков. Нынешним летом у команды уже четыре интересных новичка.

Пока же «Ростов» проводит трансферную кампанию эконом-класса: на общую сумму в 1,87 млн евро пришли нападающий Тошевски, центральный полузащитник Хасимото, правый защитник Ковалев. Ходят слухи о Смирнове и Боженове из «Химок» — это тоже пусть и достойные, но не элитные варианты. Похоже, «Ростов» будет растить игроков и зарабатывать на них. Пусть и ущерб результату.