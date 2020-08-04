5 классных игроков РПЛ, завершивших карьеру летом-2020

Чуть меньше трёх недель разделят два сезона в РПЛ. Пока команды тренируются и набирают форму, в клубных офисах также кипит работа. Текущее межсезонье богато на инфоповоды – тренерские отставки, неожиданные трансферы и сопутствующие им громкие заявления. Во всей этой шумихе обделены вниманием оказались «старички», завершившие карьеру. Больше мы их на поле не увидим. Разве только в ветеранских играх.

Ловрен – в «Зените», Кокорин – в «Спартаке». Главные трансферы недели в РПЛ Кажется, самый громкий переход уже состоялся.

Александр Анюков, 37 лет

Последний клуб – «Зенит» (по аренде играл в «Крыльях Советов»).

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

14 сезонов провёл Александр в составе «Зенита», с которым выиграл множество трофеев: пять чемпионств, два Кубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Под конец карьеры Анюков заехал в родные «Крылья Советов», но не помог клубу избежать вылета в ФНЛ. По количеству матчей, проведённых в РПЛ, он занимает 16-е место в истории лиги (360). По окончании игровой карьеры Александр вернулся в тренерский штаб «Зенита», где ранее уже помогал Сергею Семаку.

Бенедикт Хёведес, 32 года

Последний клуб – «Локомотив».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неожиданно для многих завершил карьеру Хёведес. Немецкий защитник не стал возвращаться в «Локомотив» после возобновления сезона и расторг контракт с клубом. Бенедикт отметил, что на его решение повлияли сразу несколько факторов. «В какой-то момент футбол потерял для меня значение, на восстановление стало уходить больше времени. Конечно, это трудный шаг, но я понял, насколько важно для меня находиться рядом с сыном. Я очень скучал по семье», – признался Хёведес. За «Локомотив» немец провёл 50 матчей и забил 4 мяча.

Чемпионы мира в РПЛ. Что они вообще дали нашему футболу? Тот случай, когда психология победителей – это не обязательно что-то хорошее.

Александр Коломейцев, 31 год

Последний клуб – «Локомотив».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Коломейцев рано ушёл из футбола, и виной тому сложная травма, из-за которой он пропустил больше года. По словам Александра, ему приходилось играть через боль, на уколах, что лишь усугубило ситуацию. «Врачи долго не могли понять, в чём проблема. Когда в Москве сделали МРТ, то сказали, что износился хрящ в тазобедренном суставе. Это нетипичная для футбола травма. Почему это произошло у меня, я не знаю до сих пор», – сказал Коломейцев. На счету хавбека 104 матча за «Локомотив», 7 голов и 8 результативных передач. Вместе с «железнодорожниками» Александр выиграл чемпионство в 2018 году, а также два Кубка России.

Артём Фидлер, 37 лет

Последний клуб – «Урал».

Фото: РИА Новости

По количеству матчей в составе «Урала» Фидлер занимает первое место в истории клуба (307). Артём редко играл в прошедшем сезоне – всего 7 встреч в рамках РПЛ. Президент «Урала» Григорий Иванов заранее сообщил, что готов предложить ветерану должность в структуре клуба. Помимо «Урала» Фидлер выступал за «Кубань», цвета которой защищал с 2011 по 2013 год.

Николай Димитров, 32 года

Последний клуб – «Урал».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В отличие от Фидлера, болгарский хавбек «Урала» закончил карьеру не из-за возраста или травм. «Мы вчера разговаривали с Колей. Он сказал: «Я хочу закончить карьеру. У меня в Болгарии бизнес, он требует, чтобы я здесь был», – рассказал Григорий Иванов. В прошедшем сезоне Димитров принял участие в 18 матчах РПЛ, забил один мяч и пять раз ассистировал партнёрам.

Бонус

Андре Шюррле, 29 лет

Последний клуб – «Боруссия» Д (по аренде играл в «Спартаке»)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В прошедшем сезоне Андре выступал за «Спартак», но, прежде чем объявить о завершении выступлений, формально вернулся в дортмундскую «Боруссию». Поездка в Россию оказалась последним шансом для Шюррле перезапустить карьеру. Немец бодро начал в РПЛ (2 гола и 4 ассиста в первых 5 матчах), но так же быстро и сдулся: заболел бронхитом, получил несколько травм и выпал из основы красно-белых. Проблемы со здоровьем беспокоили Шюррле давно. Летом 2019 года Андре признался, что рассчитывает играть «ещё год, может – два». Так в итоге и получилось.