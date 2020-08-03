У ЦСКА новый спонсор. Усманов ещё раз поможет Гинеру

В прошедшем сезоне ЦСКА вновь тащил Влашич. Хорват стал лучшим игроком команды по системе «гол + пас», записав на свой счёт 13 голов и 7 результативных передач. В сезоне-2018/2019 Никола был также полезен (31 матч, 8 забитых мячей, 7 ассистов), и при этом долгое время будущее Николы «армейском» клубе оставалось под вопросом.

Влашич – лучший игрок РПЛ сезона-2019/2020 по версии читателей «Чемпионата» Он набрал в два раза больше голосов, чем Дзюба.

Права на игрока принадлежали «Эвертону», с которым ЦСКА никак не мог договориться. Летом 2019 года «армейцы» всё же выкупили права на Влашича, успевшего стать новым лидером команды. Как выяснилось впоследствии – не без помощи Алишера Усманова, давнего товарища президента «армейцев» Евгения Гинера. Сегодня же ЦСКА объявил о сотрудничестве с IT-компанией «ИКС Холдинг», которой также владеет Усманов. Что это значит для «армейского» клуба?

Усманов уже давно помогает ЦСКА

Ещё в 2013 году российские СМИ обратили внимание на Усманова, а точнее – его причастность к делам «армейцев». На вопрос, как именно связан известный миллиардер и ЦСКА, Гинер ответил: «Помогает детской школе». Недавно Евгений Леннорович заявил, что Усманов является его близким другом, а также «очень помогает советами, связями».



В июне 2019 года ЦСКА и «Эвертон» вступили в переговоры по Влашичу. Назывались разные цифры (от 15 до 20 млн евро), но «армейцам» всё-таки удалось немного сбить ценник на игрока. По официальным данным, Влашич обошёлся ЦСКА в 15,7 млн евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.



Усманов поспособствовал «армейцам» в решении вопроса. «У нас дружественные отношения с «Эвертоном». Владельца клуба (Фархада Мошири. – Прим. «Чемпионата») я знаю через Алишера Усманова. Он помог словом, и нам пошли навстречу». По некоторой информации, Усманов де-факто управляет делами «Эвертона», хотя владельцем клуба является как раз Мошири. Так или иначе, Усманов «продавил» трансфер Влашича в ЦСКА по просьбе Гинера.

Что нужно знать о компании «ИКС Холдинг»

«ИКС Холдинг» – не просто новый спонсор «армейцев». Российская IT-компания станет титульным спонсором ЦСКА на ближайшие два года. Предыдущий титульный спонсор красно-синих, компания «Россети», продолжит партнерские отношения с клубом, но уже в ином статусе.



До недавнего времени «ИКС Холдинг» принадлежал Антону Черепенникову, который уже давно сотрудничает с Усмановым. В 2015 году он получил контроль в более чем 20 IT-компаниях – на их основе позже и был создан «ИКС Холдинг». Сейчас клиентами компании являются «Мегафон», «Ростелеком», «Tele2», «МТС», «Сбербанк», «Тинькофф», «ВТБ» и множество других ведущих организаций.



В апреле 2020 года Алишер Усманов, а точнее принадлежащий ему USM Holding, договорился о приобретении группы IT-компаний «ИКС Холдинг». Черепенников в обмен на 100% акций «ИКС Холдинга» получит 10% акций в компании Усманова «ЮэСэМ Телеком», в состав которого и войдёт «ИКС Холдинг».

Что принесёт «армейцам» новое сотрудничество с Усмановым

Сотрудничество ЦСКА с Усмановым прослеживалось уже давно. Но если раньше известный миллиардер помогал Гинеру «советами» и связями, то теперь поможет и финансово. Кроме того, в совет директоров «армейского» клуба с недавних пор входит Борис Добродеев – генеральный директор «Mail.ru Group», ранее принадлежавшей Усманову. Возможно, он сможет оказывать влияние на политику клуба как раз через Добродеева.



Дела ЦСКА пошли в гору с приходом «ВЭБ» и лично Максима Орешкина, занявшего пост председателя совета директоров. «Армейцы», прежде испытывавшие проблемы с трансферами, нашли деньги на усиление: недавно состав красно-синих пополнил аргентинский форвард Адольфо Гайч (сумма трансфера – 8,5 млн евро). Орешкин уже намекал на приход новых партнёров и акционеров. Один из них уже пришёл.