«Наполи» купил игрока за 70 млн евро + бонусы. Как это возможно?

У «Лилля» с приходом Кристофа Галтье появилась хорошая традиция: каждый год продавать форварда за неадекватные деньги. Прошлым летом Николя Пепе отправился в «Арсенал» за 80 млн евро – и показал себя очень талантливым игроком, но так и не вписался в командную игру. Рафаэл Леау не закрепился в основе «Милана» и сыграл буквально 3-4 ярких матча. Зато на деньги от этой пары «Лилль» купил целую команду.



В числе новичков были несостоявшаяся звезда «Баварии» (но талант) Ренату Санчеш и форвард «Шарлеруа» Виктор Осимхен. Оба сыграли важную роль в сезоне. Санчеш пропустил несколько месяцев из-за травмы, но потом заиграл на правом фланге атаки, а Осимхен стал лучшим бомбардиром команды. Но даже несмотря на 13 голов в 27 матчах (в коцне концов, это не так уж много) и несмотря на четвёртое место «Лилля» (очень высокое, если учесть, что в декабре двух помощников главного тренера переманил в «Тоттенхэм» Моуринью) – Осимхен просто не может стоить столько, сколько за него заплатил «Наполи». Президент Аурелио Де Лаурентис сказал, что общая сумма трансфера составляет около 80 млн евро.

Сколько на самом деле стоит Осимхен

На фоне финансовых проблем «Лилля» французская пресса несколько месяцев писала о том, что клуб будет пытаться выручить за игрока 80 млн евро. Выглядело это достаточно неправдоподобно: Осимхен не выглядит настолько явным талантом, как Пепе, чтобы за него столько отдавать, да и рынок просел после кризиса.



Итальянский инсайдер и журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио писал, что «Наполи» договорился о выкупе за 50 млн евро, плюс в Лилль отправятся запасной вратарь Карнезис и пара игроков молодёжки. Также, по его информации, 10 млн евро должны быть предусмотрены в качестве бонусов. Французская L’Equipe сообщала о сумме в 81 млн евро. Именно эту информацию подтвердил Де Лаурентис.



«Мы очень рады, что подписали Осимхена. Гаттузо очень хотел видеть его в команде. Наш спортивный директор Джунтоли проделал большую работу, потому что в процессе переговоров парень сменил агента. «Лилль» получит в общей сложности около 80 млн евро, а игрок будет зарабатывать 4,5 млн евро в год». Слова Де Лаурентиса вроде бы абсолютно конкретные, но при этом яснее не становится. «Наполи» — прижимистый клуб, откуда такая сумма?



На самом деле, трансфер довольно сложный и имеет несколько составляющих, растянутых во времени. «Лиллю» действительно нужны деньги: большой приток капитала, чтобы свести бюджет. И «Наполи» платит «Лиллю» 70 млн евро. Но это только начало сделки.

Особенность трансферного рынка в том, что клуб, который продаёт игрока, записывает всю сумму как единоразовый доход – а клуб, который покупает, растягивает расходы на покупку на срок действия контракта. Подробнее мы об этом говорили в контексте обмена Пьянича на Артура, который на самом деле не обмен, а два разных трансфера (а вообще сделка понадобилась, чтобы улучшить бюджет).

Обмен Пьянича на Артура — предательство традиций «Барселоны». Зато праздник в бухгалтерии Виноват Бартомеу. Опять.

То есть «Лилль» записывает +70 млн, а «Наполи» уходит в минус только на 15 млн (но – каждый год в течение пяти лет). Кроме бухгалтерии есть и реальные деньги – так вот, в реальности выплаты тоже будут производиться в рассрочку. «Наполи» договорился на пять ежегодных траншей. Ещё 10 млн прописаны в качестве бонусов.



Дальше начинается вторая часть трансфера. Её герои – игроки молодёжки «Наполи». Капитан команды до 21 года Клаудио Манци официально ещё числится как игрок итальянской команды, а не французской, но уже попрощался с одноклубниками и болельщиками.

Он, и ещё пара молодых игроков (Чиро Пальмьери и Луиджи Лигуори) отправляются в «Лилль». Возможно, в компании 35-летнего запасного вратаря Орестиса Карнезиса. Клубы уже обсудили стоимость всех игроков: 20 млн евро. То есть «Лилль» тоже заплатит эти 20 млн не сразу, а частями за несколько лет, а «Наполи» впишет в доходы сразу и одной суммой.



Эти трансферы невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. Цена на Осимхена завышена – но и на игроков молодёжки тоже. То, что трансферы оформляются отдельно (ещё и с разницей в несколько дней), не меняет их связи. Клуб пошли навстречу друг другу: «Лилль» получает 70 млн евро на бумаге, а «Наполи» платит в рассрочку и почти сразу отбивает 20 млн. И сделка из чудовищно невыгодной превращается в адекватную.

Как играет Осимхен

Даже 50 млн, и даже в рассрочку – это большие деньги. Вот причины, по которым «Наполи» рискнул их отдать.



Осимхен – классический форвард штрафной. Он практически не участвует в игре с мячом (12 пасов за 90 минут – мало даже для игрока атаки), зато отлично открывается на ударных позициях и для этого ему даже не нужно искать пространство: он просто выигрывают позицию у защитников за счёт атлетизма и рывка, а воздух – за счёт прыгучести.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

13 голов за сезон – не слишком солидно, особенно, если вспомнить, что Пепе в прошлом году забил 22. Но у игроков очень разные ситуации. Во-первых, Пепе бил все пенальти. С игры у него было 13 голов (у Осимхена – 11). Во-вторых, Пепе провёл полный сезон в основе (3333 минуты на поле), а нынешний сезон был прерван. У Осимхена 2289 минут. В среднем у него уходит 208 минут на гол с игры. Это средний показатель, но лучше, чем был у Пепе.

Он очень нацелен на удар. По возможности старается подработать мяч хотя бы одним касанием, чтобы ударить с разбега в один-два шага, но на добивании может ударить и первым касанием. В работе с мячом заметна некоторая неуклюжесть, как будто Осимхен не всегда знает, куда мяч отлетит или как сильно покатится. При обработке тоже бывает брак: мяч регулярно отлетает слишком сильно, и форвард теряет его в попытке пробросить на ход.



Скоростью, мощью и нацеленностью на удар Осимхен компенсирует многие недостатки, но очевидно, что ему предстоит серьёзно прибавить, чтобы заиграть в Италии. Сразу несколько его голов за «Лилль» забиты после грубых ошибок соперников – например, «Нанту» и «Сент-Этьенну», когда защитники просто не попадали по мячу. Но его природные данные позволяют рассчитывать на дальнейший прогресс. В конце концов, тот же «Лилль» год назад отдал за Виктора 20 млн евро, хотя тот играл всего лишь в середняке чемпионата Бельгии.



Де Лаурентис сказал, что на трансфере настаивал тренер. Возможно, Гаттузо импонирует его характер. Детство Осимхена прошло в нищете, так что футбол для него не развлечение, а тяжёлая работа, которая помогает обеспечить семью.

«Лилль» не скучает по Пепе. Ему очень быстро нашли замену Виктор Осимхен разрывает французскую лигу.

Какие перспективы в «Наполи»

За перспективы можно было бы не волноваться, если бы у Осимхена было время на адаптацию. Например, посидеть год в запасе под Миликом – одновременно обучаясь у поляка новому на тренировках и подменяя его в некоторых матчах. У нигерийца точно есть потенциал, чтобы стать большим игроком – как минимум, есть природные данные. Но не факт, что у него будет время.



В последнее время в итальянских СМИ было много слухов об уходе Милика. Аркадиуш в шорт-листе Сарри в «Ювентусе», в то же время «Наполи» интересуется срезу несколькими игроками туринцев, так что не исключён трансфер с доплатой и включением нескольких игроков. В таком случае Осимхен окажется главным большим форвардом в команде. Если только Гаттузо не повторит трюк Сарри с Мертенсом в роли ложной девятки, то играть Виктору придётся много с самого начала сезона. В таком случае тактическое обучение, конечно, ускорится, но вот «Наполи» рискует потерять несколько очков.



В любом случае, отдавать столько денег, пусть даже в рассрочку, за игрока запаса – перебор для «Наполи». Значит, на Осимхена делают ставку, и у него будет не один шанс, а столько, сколько нужно. Рискованная ситуация для клуба, но отличная для игрока.