Пока РПЛ на паузе, ФНЛ уже стартовала! Всё, что надо знать о «лучшей лиге мира»

Рассказываем всё, что надо знать об очередном розыгрыше «лучшей лиги мира».

Новый формат ФНЛ: 22 участника, вылетают сразу 6 клубов

Из-за пандемии ФНЛ разрослась с 20 до 22 команд. В прошедшем сезоне был отменён вылет в ПФЛ, однако лигу всё равно покинули 4 клуба — «Армавир», «Авангард» и «Луч» отказались от участия сами, а «Мордовия» не прошла лицензирование. При этом ФНЛ пополнили аж 8 команд: две из Премьер-Лиги («Крылья Советов» и «Оренбург») и 6 из ПФЛ (победители своих групп – «Велес», «Динамо» Брянск, «Волгарь», «Акрон» и «Иртыш», а также «Алания», которая заняла второе место в группе «Юг»).



Тем не менее уже в следующем сезоне лига снова уменьшится до 20 команд. Вместо пяти клубов ФНЛ покинут сразу шесть, а их места займут лишь четыре победителя своих групп в ПФЛ.



В верхней части турнирной таблицы ничего нового. Первые две команды отправятся в РПЛ, а 3-е и 4-е места – в стыки.



Первый тур ФНЛ стартовал 1 августа. Чемпионат продлится до 15 мая 2021 года.

«Алания» возрождается. Клуб вернулся в ФНЛ спустя 6 лет

Спустя шесть лет после ликвидации «Алания» всё-таки смогла вернуться в ФНЛ. За это время клуб пережил очередное расформирование, после чего возродился и стал полностью частным. Летом 2019 года 100% акций «Алании» приобрёл предприниматель Данил Гуриев. Президентом клуба стал Владимир Габулов (для этого ему пришлось оставить пост министра спорта Северной Осетии), а главным тренером – Спартак Гогниев. Состав пополнили игроки дубля «Спартака-Владикавказ» и воспитанники осетинских школ. В итоге в дебютный сезон обновлённый клуб добрался до 1/16 финала Кубка России, где уступил ЦСКА, и вышел со второго места группы «Юг» ПФЛ в ФНЛ.



Также прошли лицензирование и претендовали на повышение «Олимп-Долгопрудный» — объединённый клуб «Долгопрудного» с химкинским «Олимпом» (2-е и 6-е места в группе «Запад») и «КАМАЗ» Набережные Челны (4-е место в группе «Урал-Приволжье»). Но РФС решил отправить в ФНЛ именно осетинский клуб.

«Болтаться во второй лиге азарта нет». Новая «Алания»: сегодня она играла с ЦСКА Главная цель клуба – выйти в РПЛ.

«Велес» и «Акрон» вышли в ФНЛ. Теперь в лиге больше частных клубов, чем в РПЛ

Помимо «Алании» в ФНЛ вышли ещё два частных новичка – московский «Велес» и тольяттинский «Акрон». Так что теперь в лиге аж 6 частных клубов («Алания», «Акрон», «Велес», «Нефтехимик», «Чайка», «Торпедо») – даже больше, чем в РПЛ.



Клуб из Москвы был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» топ-менеджером крупной инвестиционной компании «Велес Капитал» Евгением Шиленковым. «Велес» дебютировал в ЛФК, а спустя год заявился в ПФЛ, где занял третье и четвёртое места, прежде чем стать победителем группы «Запад».



Тольяттинский «Акрон» основали и того раньше – в 2018 году. Владелец клуба Павел Морозов — директор Akron Holding (одного из крупнейших промышленно-металлургических холдингов России). В дебютный сезон в ПФЛ его клуб сразу же стал чемпионом.

«Факел» вновь избежал вылета из ФНЛ не по спортивному принципу. В третий раз подряд

Самый удивительный клуб ФНЛ – воронежский «Факел». Воронежцы умудрились в третий раз подряд избежать вылета не по спортивному принципу. В сезоне-2017/2018 они финишировали на последней строчке, но лигу не покинули из-за большого числа команд, отказавшихся от участия в ФНЛ и не прошедших лицензирование.



В следующим году «Факел» опять угодил в зону вылета, заняв 17-е место. На этот раз воронежскому клубу помогли два клуба – «Анжи» и «Сахалин». Махачкалинцы не прошли лицензирование, а победитель группы «Восток» сам отказался от повышения.



В прошедшем розыгрыше ФНЛ «Факел» занял 19-е место и остался в лиге благодаря тому, что из-за пандемии вылет отменили.

Сейчас в лиге 10 легионеров. Это антирекорд ФНЛ

Этот сезон ФНЛ уникален. За всю историю лиги никогда в составе её команд не было так мало легионеров. В нынешнем розыгрыше ФНЛ участвуют только 13 иностранцев, лишь 10 из которых считаются легионерами.



Больше всего игроков из-за рубежа в составе «Спартака-2» (4) — либерийский форвард Силванус Нимели, нападающий из Грузии Николоз Кутателадзе, немецкий полузащитник Малькольм Баду и итальянский вратарь Андреа Романьоли.



Три легионера в составе «Крыльев» (Гацкан и Гынсарь – Молдавия, Зеффан – Алжир), два в — «Балтике» (Аллеф – Бразилия, Кашчелан – Черногория) и один (Фамейе – Гана) – в «Оренбурге».

Впрочем, удивляться такому рекорду не стоит. С сезона-2020/2021 в ФНЛ ужесточили лимит. Теперь клубы могут включать в заявку максимум 4 легионера. При этом, только три из них имеют право появляться на поле одновременно.

Ирония лета в РПЛ: Талалаев ушёл из «Химок» в «Крылья», чтобы снова оказаться в ФНЛ Подмосковный клуб всё-таки будет играть в Премьер-Лиге.

Главный тренер «Чертаново» ушёл в «Крылья». За ним отправились 8 игроков

Пока самое интересное трансферное явление лета в ФНЛ – массовое переселение из «Чертаново» в «Крылья Советов». Сначала самарский клуб назначил главным тренером Игоря Осинькина, который ранее отказал «Оренбургу» и продлил контракт с «Чертаново». А затем объявил о переходе аж семи футболистов из московского клуба – вратаря Ивана Ломаева, защитников Юрия Горшкова и Максима Витюгова, полузащитников Данила Пруцева и Романа Ежова, а также нападающих Дмитрия Цыпченко и Владислава Сарвели. Кроме того, самарцы подписали ещё центрального защитника «Чертаново» Александра Солдатенкова.



Объяснить такой массовый приток футболистов в Самару из московского клуба довольно просто. Директор «Чертаново» Николай Ларин неоднократно заявлял, что сотрудничает с агентом Павлом Андреевым. А тот уже не первый год помогает «Крыльям Советов» комплектовать состав, подтягивая своих клиентов.

«Торпедо» не сыграет на своём легендарном стадионе. Арену закрыли на реконструкцию

Из-за того что полиция отказывала «Торпедо» в согласовании инструкции по обеспечению безопасности, с ноября клуб был вынужден проводить домашние матчи на других аренах. В нынешнем сезоне «Торпедо» окончательно потерял возможность принимать соперников на родном стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Легендарную арену закрыли на реконструкцию до 2024 года. Её вместимость планируют увеличить до 15 тысяч зрителей.

Последний футбольный кусочек СССР – всё. Каким мы запомним легендарный стадион «Торпедо» Арену ждёт длительная реконструкция.

Пиняев мощно дебютировал в ФНЛ. Отдал голевую спустя 30 секунд после выхода на поле

Одним из главных событий первого тура ФНЛ стал яркий дебют 15-летнего Сергея Пиняева. Молодой талант «Чертаново» появился на поле в середине второго тайма игры со «Спартаком-2». Всего 30 секунд спустя он отдал голевую передачу на Юрия Завезёна, который сравнял счёт. Но, к сожалению для Пиняева и его партнёров по команде, вскоре красно-белые вновь вышли вперёд и довели встречу до победы.

Пиняев дебютировал в ФНЛ и через 30 секунд отдал голевую передачу. И это в 15 лет! Просто красавчик!

«Чайка» сменила логотип. Новое лого по стилю похоже на эмблему «Ювентуса»

На маркетинговом поле пока ярче всех себя проявляет себя «Чайка». Клуб из Песчанокопского замутил ребрендинг и презентовал новый модный минималистичный логотип, по стилю похожий на эмблему «Ювентуса».