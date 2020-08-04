10 голландских талантов, которые прямо сейчас покоряют европейские топ-клубы

Джошуа Зиркзе с «золотым дублем» в Германии, Митчел Баккер из «ПСЖ» с Кубком Франции и Кубком лиги, чемпион Шотландии в составе «Селтика» Джереми Фримпонг и другие не менее яркие товарищи ждут вас.

10 главных голландских талантов, за которыми скоро выстроится очередь Кто выступит в роли де Лигта и де Йонга и переедет в крутую команду?

В первой части нашего обзора мы представили десятку самых талантливых молодых голландцев, которые пока планомерно развиваются в местной Эредивизии. Сегодня же предлагаем познакомиться с не менее примечательными юношами, которые уже успели перекочевать с родных полей на бескрайние европейские просторы. Кроме Людовита Рейса, никто из них перед отъездом так и не провёл в чемпионате Нидерландов ни одного матча. Но это обстоятельство не мешает им всем не только тренироваться у лучших специалистов мира и с самыми топовыми партнёрами, но и уже выигрывать кубки. Чего только стоит один Джошуа Зиркзе из мюнхенской «Баварии», который в этом сезоне ещё может оформить требл.



Все данные о контрактах, трансферах и оценочной стоимости взяты с сайта transfermarkt.com. Приглашённая звезда эпизода – Мино Райола.

Джошуа Зиркзе («Бавария»)

Джошуа Зиркзе Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Возраст: 22.05.2001 (19 лет).

Место рождения: Схидам (Нидерланды).

Позиция: центрфорвард.

Контракт: до 30.06.2023.

Стоимость: € 9 млн.



Большинство молодых игроков могут только мечтать о том влиянии, которое оказал центрфорвард Джошуа Зиркзе в первых появлениях на поле в составе основной команды. В гостевом матче 16-го тура минувшего розыгрыша Бундеслиги наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик на 90-й минуте бросил в самое пекло ничейного поединка с «Фрайбургом» 18-летнего голландца и не прогадал. Своим первым же ударом в чемпионате Германии он забил победный мяч, проткнув игровой снаряд в сетку после заброса Сержа Гнабри на линию вратарской. Спустя три дня история повторилась – неожиданно упорный домашний матч с «Вольфсбургом», конец матча, ничья, и Зиркзе опять меняет Коутиньо. Второй удар Джошуа в Бундеслиге, и опять три очка в копилку команды. Своим третьим ударом он завершил кошмарные стартовые 15 минут для «Хоффенхайма», который в родных стенах за это время умудрился пустить три мяча, а всего в игре – шесть. В этом результативном матче 24-го тура 193-сантиметровый форвард впервые вышел в основе. Невероятная эффективность в исполнении юноши, не правда ли?



Всего в прошлом розыгрыше Бундеслиги Зиркзе провёл в майке «Баварии» 293 минуты и оформил 4 мяча – гол каждые 73 минуты. Да, он пока получал совсем немного времени, но кто бы при лучшей форме в жизни Роберта Левандовского выходил чаще? А поскольку мюнхенцы не собираются этим летом искать себе нового форварда, подвижный и отлично работающий корпусом Зиркзе будет основным сменщиком поляка в следующей кампании. Ранее обладатель «золотого дубля» созревал для взрослого футбола в молодёжных структурах «Баварии», куда в 2017-м перебрался из «Фейеноорда» за всего 150 тыс. евро.

Ки-Яна Хувер («Ливерпуль»)

Ки-Яна Хувер Фото: Julian Finney/Getty Images

Возраст: 18.01.2002 (18 лет).

Место рождения: Амстердам (Нидерланды).

Позиция: центральный / правый защитник.

Контракт: неизвестно.

Стоимость: € 3,6 млн.



Самый талантливый молодой защитник Нидерландов на данный момент выступает в английском «Ливерпуле». В этом сезоне Ки-Яна Хувер, который может исполнять роль как центрального, так и флангового игрока обороны, пока со стороны наблюдал, как дружина Юргена Клоппа добывала первое за 30 лет чемпионство. Игрок перебрался на «Энфилд» летом 2018-го из академии «Аякса» за 100 тыс. евро, и с тех пор провёл четыре поединка в английских Кубках. Его дебют на британской земле состоялся 7 января 2019-го: матч против «Вулверхэмптона» он начал в запасе, но уже на 6-й минуте заменил травмировавшегося Деяна Ловрена. Почему бы теперь не занять место хорвата в заявке на постоянной основе, после отъезда того в «Зенит»? Попутно юноша с необычным именем стал самым молодым игроком «Ливерпуля» в Кубке Англии – на момент игры с «волками» ему было 16 лет и 354 дня.



Хувер был звездой сборной Нидерландов U17, которая в 2019-м выиграла чемпионат Европы в Ирландии, попав в символическую команду турнира. Также вместе с мерсисайдцами он стал обладателем Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ – числился в заявке, но на поле не выходил. Есть подозрение, что будущего в «Ливерпуле» на правой бровке у 180-сантиметрового быстроного и техничного игрока нет из-за наличия там Трента и Неко Уильямса. Но Джо Гомес тоже когда-то приезжал из «Чарльтона» претендентом на левую бровку. Нет сомнений, что, если понадобится, Клопп сделает из голландца отличного центрального защитника. Особенно в это верится после слов немца, которые тот сказал при подписании Хувера. Он назвал его «сенсационным молодым игроком, который ещё может многому научиться» и «фантастическим футболистом, с которым он будет рад работать». Парень находится в нужных руках.

Дайшон Редан («Герта»)

Дайшон Редан (справа) Фото: Lars Baron/Getty Images

Возраст: 02.02.2001 (19 лет).

Место рождения: Амстердам (Нидерланды).

Позиция: центрфорвард / вингер.

Контракт: до 30.06.2024.

Стоимость: € 3,6 млн.



Вы можете задать вполне резонный вопрос: «Что делает в вашем топ-списке середняк Бундеслиги?» Дело в том, что сейчас в амбициозной «Герте» происходит масштабная перестройка. Немецкий инвестор Ларс Виндхорст и его команда управленцев пытаются построить в столице Германии боеспособный европейский клуб. За последние два трансферных окна на новых игроков было потрачено более 100 млн евро. Среди них оказался и бывший воспитанник «Аякса» Дайшон Редан. В 2017-м он перебрался оттуда в академию «Челси», выиграл с лондонцами английскую юношескую лигу, а прошлым летом был продан берлинцам за 2,7 млн евро. В первой части минувшего сезона центрфорвард выступал в региональной лиге, а в Бундеслиге вышел всего на 20 минут во втором туре, испытав при этом не самые радостные эмоции. «Герта» дома сгорела «Вольфсбургу» – 0:3, а Дайшон лично стал свидетелем двух пропущенных мячей, сменив Саломона Калу.



Зимой к Ибишевичу, Калу и другим товарищам были докуплены Пёнтек и Матеус Кунья. У Редана, чемпиона Евро-2019 U17, шансов на игровое время не осталось совсем, и поэтому он был отдан в аренду на родину – в «Гронинген». Там до остановки Эредивизии талант скопил пять неполных матчей и не отметился результативными действиями. Недавно из «Герты» были отпущены ветераны Калу и Ибишевич. Поэтому у вернувшегося с каникул Редана будет шанс закрепиться в обновляющемся коллективе. Если нет, то на футболиста, который забивал пачками в сборной Нидерландов разных возрастов, молодёжках «Аякса» и «Челси», всегда найдётся спрос. Его скоростной дриблинг, умение действовать в подыгрыше и голевое чутьё никуда не делись.

Джереми Фримпонг («Селтик»)

Джереми Фримпонг Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Возраст: 10.12.2000 (19 лет).

Место рождения: Амстердам (Нидерланды).

Позиция: правый защитник.

Контракт: до 30.06.2023.

Стоимость: € 3,0 млн.



С правым защитником Джереми Фримпонгом ещё более интересная история. Заниматься футболом он начал в 9-летнем возрасте и сразу в «Манчестер Сити», минуя вообще какой-либо клуб на родине. За «горожан» он выступал в юношеской Лиге УЕФА, юношеской АПЛ и второй АПЛ. Будущего в основной команде для него так и не было усмотрено, поэтому в минувшем сентябре Фримпонга продали в «Селтик» за 380 тыс. евро. Перспективы этого трансфера были не особо понятны болельщикам кельтов, но защитник стал настоящим откровением в Шотландии. Особенно фанаты «обручей» прониклись к нему после победного финала Кубка лиги — 2019, в котором «Селтик» рубился с «Рейнджерс». На 63-й минуте, при счёте 1:0 в пользу своей команды, Фримпонг в штрафной умышленно завалил форварда «Джерс», не дав тому забить ответный мяч. Прямая красная, а через пару мгновений голкипер Фрейзер Форстер потащил пенальти. Есть первый трофей в коллекции! А после того как в мае не стали возобновлять чемпионат Шотландии, добавился и второй. В лиге Джереми успел отбегать 14 матчей, забил 2 раза и отдал 3 голевые передачи. Отлично голландец начал и новый розыгрыш Премьершипа – в первом туре «Селтик» вынес «Гамильтон – 5:1, а Фримпонг вышел в старте и записал на свой счёт один из мячей.



С учётом того, что позиция правого защитника в сборной Нидерландов является достаточно проблемным местом, Фримпонг вполне может появиться в её составе в скором времени. Других реальных кандидатов кроме Дензела Дюмфриса из ПСВ там пока не видно. Скорость и постоянное стремление футболиста «Селтика» идти вперёд при любой возможности подойдут главной команде страны идеально.

Людовит Рейс («Барселона»)

Людовит Рейс Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Возраст: 01.06.2000 (20 лет).

Место рождения: Харлем (Нидерланды).

Позиция: центральный полузащитник.

Контракт: до 30.06.2022.

Стоимость: € 2,7 млн.



Прошлым летом Френки Де Йонг был не единственным голландским центральным полузащитником, который переехал из Эредивизии в «Барселону». Компанию воспитаннику «Аякса» составил Людовит Рейс из «Гронингена». Правда, пока, в отличие от 23-летнего соотечественника, более молодой уроженец Харлема играл исключительно за вторую команду каталонцев и периодически тренировался с основой. После впечатляющей кампании-2018/2019 за родной клуб Рейс спокойно мог продолжить карьеру в любом из топов в Нидерландах, но решил проявить более серьёзные амбиции и укатил на «Камп Ноу» за 3,25 млн. евро.



В центральной линии «Барселоны» намечается перестройка. Видалю, Ракитичу и Бускетсу уже за 30, а первые двое и вовсе могут покинуть «блауграну» уже в ближайшее трансферное окно. Почему бы сине-гранатовым в новом сезоне не поднять в первую команду и Рейса в пару к Де Йонгу и Рики Пучу. Со своим набором характеристик он отлично впишется в основной состав. «Бокс-ту-бокс» полузащитник преуспевает в отборе и на перехватах, особенно он любит выскакивать из-за спин соперников на опережение, замечательно видит поле и играет в пас. Также он одинакового хорошо владеет обеими ногами, мощно бьёт с правой и способен протащить мяч в финальную треть на дриблинге. В условном ПСВ он бы уже был ключевой фигурой и стоил гораздо больше 3 миллионов.

Митчел Баккер («ПСЖ»)

Митчел Баккер Фото: Lewis Storey/Getty Images

Возраст: 20.06.2000 (20 лет).

Место рождения: Пюрмеренд (Нидерланды).

Позиция: левый защитник.

Контракт: до 30.06.2023.

Стоимость: € 900 тыс.

Признайтесь, что вы были слегка удивлены, увидев левого защитника Митчела Баккера в стартовом составе «ПСЖ» в победном финале Кубка Франции (если, конечно, следили за ним). Через неделю к этому трофею добавился ещё и Кубок лиги, который Баккер также начал с первых минут. До этих знаменательных событий воспитанник «Аякса» отыграл за парижан всего две кубковые встречи и один раз вышел на поле в Лиге 1. Высокий и мощный фланговый оборонец появился в Париже лишь в июле 2019-го. Баккер, его агент Мино Райола и «Аякс» так и не смогли прийти к общему знаменателю по поводу нового контракта, и футболист достался красно-синим свободным агентом. На родине Митчел все прошлые годы был стабильным игроком основы всех юношеских и молодёжных сборных Нидерландов и команд «Аякса», дебютировав за амстердамцев в сезоне-2018/2019.



Учитывая доверие Томаса Тухеля, которое тот выказал Баккеру в поединках с «Сент-Этьеном», а затем и с «Лионом», в предстоящем розыгрыше Лиги 1 у него должно стать куда больше игровой практики. Внушительные для флангового защитника габариты нисколько не мешают 20-летнему парню выполнять весь необходимый функционал на этой позиции. Он быстр и легконог, несётся вперёд, как электричка, обладает неплохой техникой, спокойно выдаёт длиннющие диагонали партнёрам и точно пасует им на ход. А про навыки ведения силовой борьбы можно даже не упоминать.

7 недооценённых трансферов этого лета, на которые обязательно нужно обратить внимание Переходы, за которыми стоят не только солидные суммы и контракты, но и нечто большее – истории, судьбы и выстроенные стратегии.

Мануэль Ферай («Боруссия» Д)

Мануэль Ферай Фото: Thomas Eisenhuth/Bongarts/Getty Images

Возраст: 25.04.2001 (19 лет).

Место рождения: Амстердам (Нидерланды).

Позиция: атакующий полузащитник.

Контракт: до 30.06.2021.

Стоимость: € 800 тыс.



Как вы помните из первой части, АЗ воспитывает один талант за другим и без проблем предоставляет им игровую практику в Эредивизии – Стенгс, Копмейнерс, Боадю, на подходе Табауни и Гаудмейн. Но Мануэль Ферай не стал дожидаться своих шансов на родине и в 2017-м на правах свободного агента перебрался из Алкмара в Дортмунд. Знакомая схема из прошлого блока? Просто агент у Ферая тот же – Мино Райола. В Бундеслиге атакующий полузащитник за «Боруссию» не играл, а вот в турнирах U17 и U19 уже становился чемпионом, отдав 19 и 9 голевых передач соответственно.



Нет особой нужды напоминать, как «шмели» развивают молодых игроков и предоставляют им практику в главной команде. Поэтому кажется, что дебют Мануэля во взрослом футболе не за горами. Наблюдать за его нестандартными передачами, работой с мячом и дриблингом — удовольствие. Также Ферай способен забивать и сам, как после проходов, так и после ударов с линии штрафной, а ещё он заколачивает со стандартов.

Хави Симонс («ПСЖ»)

Хави Симонс Фото: instagram.com/xavisimons

Возраст: 21.04.2003 (17 лет).

Место рождения: Амстердам (Нидерланды).

Позиция: центральный полузащитник.

Контракт: до 30.06.2022.

Стоимость: неизвестно.

«Каждому поколению нужен свой Хави», – подумал однажды голландский нападающий Реджилио Симонс и назвал одного из своих сыновей в честь легенды «Барселоны». Время шло, мальчик рос, а в 2010-м случилось то, что и должно было – маленького Хави Симонса взяли в академию «Барселоны». Там он вызывал своими выступлениями и талантами небывалый ажиотаж, ему предначертали светлое будущее на Камп Ноу, а сам наследный принц был капитаном сине-гранатовых в разных возрастных группах и мечтал сыграть с Лео Месси. История казалась идеальной вплоть до 2019 года. Но, как обычно бывает в любой сказке, появился злодей – некий профессор М., который держит в страхе все лучшие академии мира. У нашего старого знакомого, Мино Райолы, на руках был другой вариант окончания повествования, который поверг в ужас всю Каталонию. И было в нём выведено – переезд в «ПСЖ». Свободным агентом! А у Хави, попавшего под чары Райолы, сейчас 2,4 млн подписчиков в «Инстаграме» и спонсорский контракт с Nike. Как говорится, «а чего добился ты в свои 17 лет?».



А если серьёзно, то у парня из команды «ПСЖ» U19 действительно отличные перспективы. Симонс – динамичный и техничный полузащитник. Он настолько хочет играть с мячом, что нередко опускается за ним в опорную зону. Хави способен и протащить на дриблинге игровой снаряд в финальную треть сам, и найти выверенной передачей партнёра. Но на этом он не останавливается и продолжает забег в чужую штрафную, совершая открывание под голевой пас. А если вы захотите подойти и исполнить стандарт, то у вас практически нет на это шансов, как и у голкипера соперника – чтобы потащить удар Хави со штрафного.

Иан Матсен («Челси»)

Иан Матсен Фото: Alex Burstow/Getty Images

Возраст: 10.03.2002 (18 лет).

Место рождения: Влардинген (Нидерланды).

Позиция: левый защитник.

Контракт: до 30.06.2024.

Стоимость: неизвестно.



На родине Иан Матсен успел побывать в академиях «Фейеноорда», «Спарты», ПСВ. Из Эйндховена левый защитник и перебрался в лондонский «Челси» за 110 тыс. евро два года назад. Совсем недавно голландец заключил новый долгосрочной контракт с синими до лета 2024-го с возможностью продления ещё на сезон. Матсен был одним из ключевых исполнителей в сборной Нидерландов, выигравшей в 2019-м Евро U17.



В этом сезоне наставник «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард активно предоставлял игрокам, прошедшим академию, места в основной команде. Если учесть, что зона слева в обороне является одной из наиболее проблемных у «Челси» и кто там уже только не выходил, почему бы в межсезонье Лэмпарду не попробовать там Матсена? Кстати, Иан уже успел дебютировать за основную команду в прошлом сентябре, выйдя на замену в матче Кубка Лиги против «Гримсби». Проворный 167-сантиметровый футболист способен в одиночку вспахивать всю бровку и никогда не отказывается от подключений в атаку и дальних ударов со второго темпа. У Матсена низкий центр тяжести, и его трудно обыграть один в один. А, что самое удивительное – в мире, где атаки начинают либо центральные защитники, либо опорники, в сборной Нидерландов и в «Челси» эту роль на себя зачастую брал именно Иан. Например, его длинные диагонали выглядят просто отменно.

Джейден Браф («Манчестер Сити»)

Джейден Браф Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

Возраст: 31.08.2002 (17 лет).

Место рождения: Амстердам (Нидерланды).

Позиция: вингер.

Контракт: до 30.06.2023.

Стоимость: неизвестно



Путь вингера Джейдена Брафа в «Манчестер Сити» пролегал через академии «Аякса» и ПСВ, откуда он затем переехал в Англию в конце августа 2018-го. Юниору ещё 17 лет, но за команду «горожан» U23 Браф уже настрелял 9 мячей в 16 встречах второй АПЛ. Джейден также был частью чемпионской сборной своей страны на прошлогоднем Евро. Единственное, вызывает опасение его будущее в «Сити». Хотя на прошлой неделе впечатлённый Гвардиола и подключил Джейдена к тренировкам с основой, но был крайне осторожен в своих высказываниях. Пеп попросил быть всех терпеливыми в отношении Брафа, подчеркнул отличные навыки голландца, но также заявил, что у него есть 6-7 других претендентов на позицию крайнего форварда. Звучит не слишком обнадёживающе.



Данные Джейдена впечатляют, в этом Гвардиола нас точно не обманул. Он невероятно быстр и обладает отменным дриблингом. Главная проблема, которая просто бросается в глаза, частое нежелание «летучего голландца» делиться мячом с партнёрами. Он лучше пустится в обыгрыш ещё одного соперника и потеряет игровой снаряд или пробьёт из сложной позиции, чем сыграет в пас. Пока футбол в его исполнении не выглядит командным видом спорта. Но впереди есть ещё множество времени, чтобы это исправить.