«У меня лишь три седых волосика!» Рыжиков и в 40 лет остаётся в РПЛ

«Крылья Советов» рухнули в ФНЛ и не стали продлевать контракт с Сергеем Рыжиковым. Однако на вратаря нашёлся спрос в РПЛ. На днях он подписал контракт с «Тамбовом». После представления новичка клуб опубликовал уникальную фотографию – Рыжиков играет на тамбовском стадионе в 1999 году. Тогда вратарь только начинал свою карьеру во взрослом футболе.

– Как получилось, что вы оказались именно в «Тамбове»?

– Позвонил мой агент (Алексей Сафонов. – Прим. «Чемпионата») и предложил. Я не мог ему отказать. Самобытная команда, выступает в РПЛ.

– Когда появился вариант с «Тамбовом»?

– В среду (29 июля. – Прим. «Чемпионата»). До сезона оставалось мало времени, и нужно было ещё познакомиться с командой, потренироваться. Сейчас, после первых занятий, впечатления отличные. С какими-то тренировками вообще впервые столкнулся – интересно.

– Были знакомы с кем-то из футболистов?

– Первая команда, в которую я приходил, никого не зная. Только по фамилиям, но лично не был знаком.

– Номер уже выбрали?

– Мне предложили первый – я не стал отказываться. Пообщался с тренером – он сказал: «Надеюсь, поможешь». Я тоже рассчитываю пригодиться.

– Были варианты вне России?

– Были, но о чём говорить при этом коронавирусе? Даже вылететь никуда не можешь, так что мы эти возможности сразу отмели и сосредоточились на России. Были ли там варианты – это лучше знает Алексей Николаевич (агент Сафонов. – Прим. «Чемпионата»).

— Он недавно рассказал, что вы могли оказаться в «Барселоне» после знаменитой победы на «Камп Ноу».

– Опять же, он больше владеет информацией. У меня разговор на эту тему был только с ним. С представителями «Барселоны» я не общался.

– По поводу «Крыльев». Что произошло с командой?

– Мы набрали столько очков, что по дополнительным показателям оказались в зоне вылета. Очень жаль, что так вышло. Желаю ребятам как можно скорее вернуться в РПЛ.

– Вылет в ФНЛ – это логичный результат работы менеджмента «Крыльев»? Насколько вам было понятно происходящее в клубе?

– Без комментариев.

– А насколько уход Божовича был своевременным?

– Тут тоже без комментариев.

– Совсем?

– Раз тренера убрали, то хочется, разве что, пожелать ему удачи. А говорить о своевременности… Раз команда вылетела, значит, ничего не было своевременно.

– В «Крыльях» вас подкалывали насчёт возраста – будто скрепят не бутсы, а вы.

– Я на такое не обижаюсь. Тем более что это правда (смеётся).

– Сколько ещё хотите поиграть в футбол?

– Мы с «Тамбовом» подписали контракт на сезон. Нужно подготовиться и хорошенько сыграть. И удовольствие получить, и полезным оказаться. А 31 мая следующего года уже глянем.

– В голове нет такого, что через год закончите?

– Нет, нет, нет! По состоянию на сегодня точно нет.

– Недавно нападающего «Уотфорда» Троя Дини журналист спросил об окончании карьеры. Футболиста это задело, и он даже назвал журналиста ублюдком. А вас вопросы о возрасте нервируют?

– Это работа журналистов. Какие вопросы хотят, пускай такие и задают. Я спокойно к этому отношусь. Спросили, ну и хрен с ним. Просто там нападающему было 32 года – в его случае это чуть-чуть обидно. Есть же разница с 39 годами.

– Вам в следующем месяце исполнится 40 лет. По каким моментам понимаете, что организм уже не тот, что в 23 года?

– Нужно следить за собой. Кто этим будет заниматься, если не я сам. Верно? Получше покушать, побольше поспать, не злоупотреблять вредными привычками.

– В котором часу раньше ложились?

– Мог в часик и проснуться в 8:00 утра, а сейчас засыпаю в 23:30 и просыпаюсь в 8:30. Девять часов сна – самое то.

Фото: instagram.com/pfctambov

– Вы недавно волосы покрасили. Седина появилась?

– Ой, там лишь три седых волосика! Хотелось просто что-то попробовать. Решил годик ходить крашеным.

– Бывало, что партнёры к вам обращались на вы?

– Нет, мы же коллеги-товарищи. Хотя иногда у молодых проскальзывает Викторыч.

– Глушенков?

– Точно нет. Он уже точно не молодой. По крайней мере в своём развитии.

– Бывает, что молодые произносят какие-то слова, а вы даже не знаете их значения?

– Да, каких-то рэперов называют. Хотя это может оказаться не рэпер, а вообще какой-то предмет. Иногда впадаю в ступор и даже повторить слово не получается.

– У вас тренерская лицензия категории А. Пока никуда не зовут?

– Тренером – нет. Видимо, все в курсе, что я ещё хочу поиграть.

– А что позволяет категория А?

– Работать главным тренером в ПФЛ и помощником главного в ФНЛ или РПЛ.

– Получается, чем займётесь после карьеры футболиста, уже решили?

– Тут ведь как. Хорошо, когда желания совпадают с возможностями. Посмотрим, что получится. Российский футбол не так прост. Работа тренером – это вообще как пиджак.

– В каком смысле?

– Не успел надеть, а уже нужно снимать. Неблагодарная работа, но, надеюсь, сложится.

– Рассчитываете попасть в «Рубин»? Всё-таки отдали этой команде 10 лет.

– В любой команде хотел бы оказаться. Хоть вторая лига. У всех свой путь. Если мой окажется снова связан с «Рубином», то я буду счастлив. Если нет, значит, так распорядилась судьба. Команд много, хотя понятно, что «Рубин» навсегда в моём сердце. Клуб, который сделал из меня того Рыжикова, которого знают.

Сергей Рыжиков празднует чемпионство в составе «Рубина» Фото: РИА Новости

– В чём изменился футбол за 20 лет?

– Стадионы стали шикарные в РПЛ. А так скорости – те же, борьбы – столько же. Да что там изменится? Поле – зелёное, мяч – круглый, ворота – 7,32. Разве что мячики придумывают такие, что летят непредсказуемо. Плюс VAR появился.

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– А судейство в целом?

– Арбитров что 150 лет назад все ругали, что сейчас. Это их участь. Крест, который им нести с гордо поднятой головой.

– Разбудите меня ещё через сто лет, и я скажу...

–… что судьям достаётся.

– И последнее. Что могли бы посоветовать молодым футболистам, которые только начинают профессиональную карьеру?

– Любите футбол в себе, а не себя в футболе.

– Расшифруйте.

– Может, для молодых это звучит смешно, но с высоты прожитых лет… (смеётся). Да просто футболу нужно отдавать всё. Футбол может тебя прокормить, обеспечить и ещё дать славу. Если ты заслуживаешь, то получишь награду и почёт. В то же время если ты любишь себя, то у тебя не многое получится. Поглотят нехорошие околофутбольные дела. Всем через это надо пройти. Главное, чтобы любовь к футболу оставалась на первом месте. Я бы в своей карьере ничего не менял – оставил бы себе все шишки.