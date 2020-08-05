«У меня лишь три седых волосика!» Рыжиков и в 40 лет остаётся в РПЛ

«Крылья Советов» рухнули в ФНЛ и не стали продлевать контракт с Сергеем Рыжиковым. Однако на вратаря нашёлся спрос в РПЛ. На днях он подписал контракт с «Тамбовом». После представления новичка клуб опубликовал уникальную фотографию – Рыжиков играет на тамбовском стадионе в 1999 году. Тогда вратарь только начинал свою карьеру во взрослом футболе.
– Как получилось, что вы оказались именно в «Тамбове»?
– Позвонил мой агент (Алексей Сафонов. – Прим. «Чемпионата») и предложил. Я не мог ему отказать. Самобытная команда, выступает в РПЛ.
– Когда появился вариант с «Тамбовом»?
– В среду (29 июля. – Прим. «Чемпионата»). До сезона оставалось мало времени, и нужно было ещё познакомиться с командой, потренироваться. Сейчас, после первых занятий, впечатления отличные. С какими-то тренировками вообще впервые столкнулся – интересно.
– Были знакомы с кем-то из футболистов?
– Первая команда, в которую я приходил, никого не зная. Только по фамилиям, но лично не был знаком.
– Номер уже выбрали?
– Мне предложили первый – я не стал отказываться. Пообщался с тренером – он сказал: «Надеюсь, поможешь». Я тоже рассчитываю пригодиться.
– Были варианты вне России?
– Были, но о чём говорить при этом коронавирусе? Даже вылететь никуда не можешь, так что мы эти возможности сразу отмели и сосредоточились на России. Были ли там варианты – это лучше знает Алексей Николаевич (агент Сафонов. – Прим. «Чемпионата»).
— Он недавно рассказал, что вы могли оказаться в «Барселоне» после знаменитой победы на «Камп Ноу».
– Опять же, он больше владеет информацией. У меня разговор на эту тему был только с ним. С представителями «Барселоны» я не общался.
– По поводу «Крыльев». Что произошло с командой?
– Мы набрали столько очков, что по дополнительным показателям оказались в зоне вылета. Очень жаль, что так вышло. Желаю ребятам как можно скорее вернуться в РПЛ.
– Вылет в ФНЛ – это логичный результат работы менеджмента «Крыльев»? Насколько вам было понятно происходящее в клубе?
– Без комментариев.
– А насколько уход Божовича был своевременным?
– Тут тоже без комментариев.
– Совсем?
– Раз тренера убрали, то хочется, разве что, пожелать ему удачи. А говорить о своевременности… Раз команда вылетела, значит, ничего не было своевременно.
– В «Крыльях» вас подкалывали насчёт возраста – будто скрепят не бутсы, а вы.
– Я на такое не обижаюсь. Тем более что это правда (смеётся).
– Сколько ещё хотите поиграть в футбол?
– Мы с «Тамбовом» подписали контракт на сезон. Нужно подготовиться и хорошенько сыграть. И удовольствие получить, и полезным оказаться. А 31 мая следующего года уже глянем.
– В голове нет такого, что через год закончите?
– Нет, нет, нет! По состоянию на сегодня точно нет.
– Недавно нападающего «Уотфорда» Троя Дини журналист спросил об окончании карьеры. Футболиста это задело, и он даже назвал журналиста ублюдком. А вас вопросы о возрасте нервируют?
– Это работа журналистов. Какие вопросы хотят, пускай такие и задают. Я спокойно к этому отношусь. Спросили, ну и хрен с ним. Просто там нападающему было 32 года – в его случае это чуть-чуть обидно. Есть же разница с 39 годами.
– Вам в следующем месяце исполнится 40 лет. По каким моментам понимаете, что организм уже не тот, что в 23 года?
– Нужно следить за собой. Кто этим будет заниматься, если не я сам. Верно? Получше покушать, побольше поспать, не злоупотреблять вредными привычками.
– В котором часу раньше ложились?
– Мог в часик и проснуться в 8:00 утра, а сейчас засыпаю в 23:30 и просыпаюсь в 8:30. Девять часов сна – самое то.
Фото: instagram.com/pfctambov
– Вы недавно волосы покрасили. Седина появилась?
– Ой, там лишь три седых волосика! Хотелось просто что-то попробовать. Решил годик ходить крашеным.
– Бывало, что партнёры к вам обращались на вы?
– Нет, мы же коллеги-товарищи. Хотя иногда у молодых проскальзывает Викторыч.
– Глушенков?
– Точно нет. Он уже точно не молодой. По крайней мере в своём развитии.
– Бывает, что молодые произносят какие-то слова, а вы даже не знаете их значения?
– Да, каких-то рэперов называют. Хотя это может оказаться не рэпер, а вообще какой-то предмет. Иногда впадаю в ступор и даже повторить слово не получается.
– У вас тренерская лицензия категории А. Пока никуда не зовут?
– Тренером – нет. Видимо, все в курсе, что я ещё хочу поиграть.
– А что позволяет категория А?
– Работать главным тренером в ПФЛ и помощником главного в ФНЛ или РПЛ.
– Получается, чем займётесь после карьеры футболиста, уже решили?
– Тут ведь как. Хорошо, когда желания совпадают с возможностями. Посмотрим, что получится. Российский футбол не так прост. Работа тренером – это вообще как пиджак.
– В каком смысле?
– Не успел надеть, а уже нужно снимать. Неблагодарная работа, но, надеюсь, сложится.
– Рассчитываете попасть в «Рубин»? Всё-таки отдали этой команде 10 лет.
– В любой команде хотел бы оказаться. Хоть вторая лига. У всех свой путь. Если мой окажется снова связан с «Рубином», то я буду счастлив. Если нет, значит, так распорядилась судьба. Команд много, хотя понятно, что «Рубин» навсегда в моём сердце. Клуб, который сделал из меня того Рыжикова, которого знают.
Сергей Рыжиков празднует чемпионство в составе «Рубина»
Фото: РИА Новости
– В чём изменился футбол за 20 лет?
– Стадионы стали шикарные в РПЛ. А так скорости – те же, борьбы – столько же. Да что там изменится? Поле – зелёное, мяч – круглый, ворота – 7,32. Разве что мячики придумывают такие, что летят непредсказуемо. Плюс VAR появился.
– А судейство в целом?
– Арбитров что 150 лет назад все ругали, что сейчас. Это их участь. Крест, который им нести с гордо поднятой головой.
– Разбудите меня ещё через сто лет, и я скажу...
–… что судьям достаётся.
– И последнее. Что могли бы посоветовать молодым футболистам, которые только начинают профессиональную карьеру?
– Любите футбол в себе, а не себя в футболе.
– Расшифруйте.
– Может, для молодых это звучит смешно, но с высоты прожитых лет… (смеётся). Да просто футболу нужно отдавать всё. Футбол может тебя прокормить, обеспечить и ещё дать славу. Если ты заслуживаешь, то получишь награду и почёт. В то же время если ты любишь себя, то у тебя не многое получится. Поглотят нехорошие околофутбольные дела. Всем через это надо пройти. Главное, чтобы любовь к футболу оставалась на первом месте. Я бы в своей карьере ничего не менял – оставил бы себе все шишки.
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