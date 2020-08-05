Когда твой главный тренер — папа. Круиффы, Зиданы, Мальдини и другие семейные подряды

Сыновья футбольных звёзд нередко становились подопечными собственных отцов в различных командах. Некоторые папаши-тренеры добивались успеха со своими отпрысками. Некоторые даже не допускали их до стартового состава. Вспоминаем самые яркие из подобного рода семейных альянсов.

Мальдини-старший готовил итальянскую сборную к чемпионату мира 1998 года, сменив на посту главного тренера Арриго Сакки, который провалился на Евро. На тот момент его сын Паоло уже был действующим капитаном национальной команды. Под руководством отца левый защитник «Милана» провёл 22 матча, из которых два пришлись против сборной России. В стыковых матчах ЧМ-1998 итальянцы сначала сыграли с нашей сборной вничью в Москве (1:1), а в ответной игре в Неаполе обыграли с минимальным счётом благодаря голу Пьерлуиджи Казираги. Выйдя в основной турнир, «скуадра адзурра» во главе с Чезаре Мальдини дошла до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти будущим чемпионам мира – сборной Франции. Сразу после матча Мальдини-старший подал в отставку, так и не добившись успеха с национальной сборной ни в качестве игрока, ни в качестве тренера. К слову, его сын тоже так и не стал чемпионом Европы или мира.

Блинд-старший регулярно вызывал своего сына Дейли в сборную Нидерландов. Под его руководством защитник провёл 14 матчей, отдав одну голевую передачу. Перед легендарным в прошлом защитником «Аякса» была поставлена задача пройти отборочный турнир Евро-2016, но Данни её благополучно завалил, финишировав только четвёртым в группе. Голландцы дважды проиграли Исландии и Чехии, в гостях пропустили три мяча от Турции. Нидерланды впервые за 30 лет не пробились на Евро, и Блинд был уволен с поста главного тренера сборной. Что касается его сына Дейли, то он продолжает выступать за национальную команду под руководством Рональда Кумана, регулярно попадая в стартовый состав.

Йохан Круифф – Йорди Круифф («Барселона»)

С возвращением в 1988 году великого Йохана Круиффа на пост главного тренера «Барселоны» в академию сине-гранатовых поступил 14-летний Йорди Круифф. Спустя шесть лет он дебютировал за каталонскую команду в матче Суперкубка Испании против “Сарагосы”. Под руководством отца Йорди провёл 52 матча за «Барселону» и забил 11 голов. Но сезоны 1994/1995 и 1995/1996 сложились крайне неудачно для великого голландского тренера: ни одного трофея за два года. Летом 1996 года он принял решение подать в отставку. Вместе с ним каталонский клуб покинул и Йорди, который подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Несмотря на два неудачных сезона, Круифф-старший сумел установить клубный рекорд по длительности пребывания в должности главного тренера. А вот его рекорд по количеству выигранных титулов (11 трофеев) впоследствии побил любимый ученик Гвардиола, который взял 14 титулов с каталонским клубом.

Алекс Фергюсон – Даррен Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

Даррен Фергюсон дебютировал в команде своего отца в 1990 году, предварительно окончив академию «Манчестер Юнайтед». Однако заиграть под руководством Фергюсона-старшего у полузащитника не получилось. В сезоне-1992/1993 он провёл 15 матчей за «красных дьяволов», заменяя травмированного Брайана Робсона. После возвращения англичанина на поле Алекс Фергюсон усадил сына на скамейку запасных. Тем не менее Даррен со своим отцом стал первым чемпионом АПЛ, а также обладателем Суперкубка Англии. В следующем сезоне Фергюсон-младший появлялся на поле ещё реже, проведя в АПЛ всего лишь три матча. Руководство «красных дьяволов» приняло решение продать футболиста, и летом 1994 года Даррен перебрался в «Вулверхэмптон».

В “Рубин” к отцу Динияр перешёл в статусе свободного агента, но этот семейный альянс так и не принёс успеха ни клубу, ни Билялетдиновым. Под руководством отца Динияр провёл всего восемь матчей, в которых забил один гол в ворота «Зенита» (3:1). Уже в начале сентября из-за неудовлетворительных результатов казанский клуб расторг контракт с Ринатом Саяровичем. Динияр продолжил выступать за «Рубин» и в первом сезоне провёл за казанский клуб 21 матч, в котором забил два гола и отдал три голевые передачи. Но уже летом 2016-го Билялетдинов-младший получил тяжёлую травму. Новый главный тренер казанцев Хави Грасия на Динияра не рассчитывал, поэтому практически весь сезон тот провёл без игровой практики и покинул «Рубин» по истечении контракта.

Зинедин Зидан — Энцо Зидан и Лука Зидан («Реал Мадрид Кастилья»)

Зизу тренировал своего сына Энцо в бытность тренером «Реал Кастильи». Под руководство отца Зидан-младший сыграл за вторую команду «Реала» 23 матча, забил два гола и отдал восемь голевых передач. За основную команду мадридцев Энцо дебютировал тоже при отце, забив гол в первом же матче Кубка Короля против клуба «Культураль Леонеса» (6:1). Эта игра оказалась для Энцо единственной в футболке первой команды «Реала». Теперь старший сын Зинедина играет в заштатной «Альмерии».



Второго сына Луку Зидан-старший стал привлекать к играм основной команды ещё в 2017 году. Под руководством отца молодой вратарь дебютировал в последнем туре Ла Лиги-2017/2018 против «Вильярреала» (2:2). Ещё одну игру Лука провёл в сезоне 2018/2019, пропустив два мяча от «Уэски» (3:2). Сейчас 22-летний вратарь, у которого закончился контракт с «Реалом» этим летом, находится в статусе свободного агента.

Адьям Кузяев – Далер Кузяев («Карелия» Петрозаводск)

В 2012 году Далер Кузяев покинул академию санкт-петербургского «Зенита» и полгода находился без команды. Летом он перешёл в петрозаводскую «Карелию», которую на тот момент тренировал его отец Адьям. Под руководством Кузяева-старшего Далер провёл 22 матча в ПФЛ и одну игру Кубка России, которая завершилась поражением в серии пенальти от «Севера» из Мурманска и вылетом из турнира. Уже летом 2013 года оба Кузяева остались без работы, так как «Карелию» расформировали. Тут пути отца и сына разошлись. Далер присоединился к «Нефтехимику» из Нижнекамска, тогда как Адьям пополнил тренерский штаб «Тосно».