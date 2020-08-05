Вслед за Кокориным «Спартак» подписал Урунова. Всё, что об этом нужно знать

«Спартак» продолжает укреплять команду, оформляя трансферы. После исторического перехода Кокорина красно-белые объявили о приобретении полузащитника Остона Урунова из «Уфы». 19-летний узбек подписал долгосрочный контракт с клубом.

Урунов перешёл в «Уфу» зимой 2020 года, в РПЛ провёл всего 10 матчей

Остон появился в РПЛ в феврале 2020 года. Он пополнил состав «Уфы», перейдя туда из ташкентского «Локомотива». Трансфер оценивался в сумму около $ 150 тыс. В РПЛ Урунов провёл всего 10 матчей, не отметился голевыми действиями, но впечатлил всех своим дриблингом, умением сохранять мяч под прессингом и резкими ногами. На Остона сразу обратили внимание, и быстро стало понятно, что в Башкирии он не задержится. Так и случилось.

Урунов был в списке интересов ЦСКА, а ещё его хотел «Рубин»

Как только Шамиль Газизов стал гендиректором «Спартака», специалисты начали прикидывать, кого он заберёт с собой из «Уфы». Назывались две фамилии – Фомин и Урунов. И если Фомин в итоге перешёл в «Динамо», то к Остону «Спартак» почти сразу обозначил интерес. По нашей информации, 21 июля стороны уже обсуждали личный контракт. Все договорённости были достигнуты задолго до официального объявления. Урунова пытался перехватить «Рубин», также он входил в сферу интересов ЦСКА, но предложения «Уфе» по нему «армейцы» так и не сделали.

«Спартак» был главным фаворитом в борьбе за Урунова и в итоге благополучно закрыл сделку. Красно-белые купили яркого и перспективного игрока, который способен сыграть на нескольких позициях.

Остон Урунов переходит в «Спартак». Как он играет и зачем нужен красно-белым Очень яркий, но одновременно очень специфичный игрок.

Как в «Уфе» комментируют продажу Урунова

«Уфа» уже хорошо заработала этим летом: Фомин с Уруновым наверняка принесли солидный доход клубу. «Уфа» уже приучила всех к своей грамотной кадровой политике. Можно не сомневаться, что и этим двум парням в клубе найдут замену, и новички тоже выстрелят. Для «Чемпионата» продажу Урунова прокомментировал председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов:



«Всех деталей перехода мы раскрывать не будем. Так как многие хотели подписать Остона, нам пришлось выбирать наиболее интересные предложения из всех. У нас изначально было понимание, что Урунов взлетит, и за ним будут охотиться большие и серьёзные клубы. Мы надеялись на его развитие. Мы поздравляем его с этим трансфером! Сейчас у нас есть люди, которые, мы уверены, проявят себя не хуже в новом сезоне.

«Уфа» выбирает всегда только самые выгодные предложения. Решение о переходе в «Спартак» принято, также исходя из желания самого игрока, агента и с учётом его обязательств перед теми людьми, которые помогали ему раньше. Решение было многовекторное».

Главные трансферные задачи топ-клубов РПЛ на лето. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и остальные Кого ещё обязательно нужно купить «Спартаку», в каких позициях должен стать сильнее ЦСКА и в чём главная проблема «Краснодара».

Уйдёт ли кто-то из лидеров «Спартака»

После двух входящих трансферов, один из которых занимает легионерский слот, фанаты «Спартака» могут начать переживать на тему возможного ухода одного из лидеров команды. Шамиль Газизов недавно отметил следующее: «Команда должна быть сбалансирована. И бюджет таким должен быть, и достижения. Мы будем над этим работать».



На данный момент конкретных предложений по трансферам на выход кого-то из лидеров у «Спартака» нет. Но если по тому же Жиго поступит хорошее предложение, вряд ли клуб будет препятствовать его уходу.