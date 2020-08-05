Московское «Динамо» перехватило игрока у киевского «Динамо». Кто такой Моро?

Московское «Динамо» не собирается ограничиваться на трансферном рынке одним лишь Даниилом Фоминым из «Уфы». Следующим новичком может стать Никола Моро из загребского «Динамо».



К нему есть интерес со стороны нескольких клубов, в частности, ещё одного «Динамо» — киевского. Но украинский клуб предлагал за центрального полузащитника семь млн евро, а московский, по сообщениям хорватской газеты Sportske novosti, готов потратить на три млн больше. Что это за игрок, за которого идёт такая борьба?

Главные трансферные задачи топ-клубов РПЛ на лето. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и остальные Кого ещё обязательно нужно купить «Спартаку», в каких позициях должен стать сильнее ЦСКА и в чём главная проблема «Краснодара».

Что собой представляет Моро

Он воспитанник загребского клуба, перешёл из дубля в главную команду в середине сезона-2016/2017, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. После пары выходов на замену он получил место в основе на позиции опорного полузащитника и закрепился.



Сезоны 2017/2018 и 2018/2019 он провёл в основе. Матчей набралось не так много — всего 43 — из-за тяжёлой травмы. Моро травмировал крестообразную связку и не играл полгода: с апреля по ноябрь 2018 года. После возвращения он снова стал игроком основы. В последнем сезоне вышел с первых минут в 27 турах чемпионата Хорватии, пяти матчах Лиги чемпионов (и ещё в трёх матчах квалификации в турнир), играл и в Кубке.



За время выступления за «Динамо» Моро поиграл на нескольких позициях в полузащите, но его основная роль — опорный полузащитник. Он агрессивно и мобильно играет без мяча: на втором месте в команде по количеству отборов, перехватов и совокупных действий в обороне. Агрессивная манера игры приводит к большому количеству единоборств, в которых Моро проявляет себя не лучшим образом. Его обводят в среднем полтора раза за матч, так что можно сказать, что он пока берёт не качеством, а количеством действий, а в понимании игры ещё должен прибавить.

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Важная особенность Моро: несмотря на большой объём работы без мяча, он так же активен и с мячом. В команде он делает в среднем больше всех пасов за игру. Показательны матчи в Лиге чемпионов. В гостях у «Шахтёра» Моро был в тройке лучших у «Динамо» по общему количеству пасов, а в домашнем матче стал четвёртым, несмотря на то что был удалён на 74-й минуте. А удаление он заработал грубым подкатом, что ещё раз подтверждает: игрок очень подвижный и резкий, но не всегда может рассчитать силы и принять правильное решение.



Что касается игры в пас, Никола старается обострять, даже играя в глубине. Он часто разбивает линии соперников вертикальными передачами низом. При этом и часто теряет мяч: всего 80% точности, маловато для опорника.



Моро не слишком много забивает: два гола в прошедшем сезоне, четыре в предыдущем. Зато делает это регулярно и в одном и том же стиле — дальними ударами с правой ноги. У него поставленный удар, поэтому ему опасно давать свободу на чужой половине поля: может приблизиться к штрафной и мощно приложиться. В «Динамо» он один из исполнителей стандартов.



В прошлом году на фоне юношеского Евро в Италии писали об интересе «Милана», но сборная Хорватии неудачно провела турнир, заняла последнее место в группе, а Моро ничем не отметился, в отличие от того же Влашича, и интерес заглох.

Какие перспективы в РПЛ

У Моро большой потенциал, хотя на данный момент немного не хватает понимания игры и спокойствия. В тактической и закрытой лиге, как РПЛ, эти недостатки будет трудно скрыть. Но ему всего 22 года, в этом возрасте самое время учиться новому и прогрессировать. А текущий набор достоинств позволяет позволяет рассчитывать, что он уже сейчас усилит «Динамо».



Моро в свои 22 года уже поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы и несколько лет задействован во взрослой команде. То есть, несмотря на возраст, он уже видел соперников самого серьёзного уровня. Поэтому трансфер кажется удачным и на будущее, и на сейчас. Это уже достаточно качественный игрок, но ему есть в чём прибавлять. А в перспективе это вполне футболист европейского уровня, которого можно выгодно продать в одну из топ-лиг.



Возможно, точечный выход на балканский рынок — следствие работы Желько Бувача. Бывший помощник Юргена Клоппа уже несколько месяцев работает в московском клубе и наверняка должен знать игроков на этом рынке лучше своих коллег.

Бувач в «Динамо» — интересно, но странно. Он гораздо больше тренер, чем директор Тот случай, когда громкий трансфер — не гарантия успеха.

В случае с этим игроком нельзя недооценивать важность медосмотра. Даже если клубы обо всём договорятся, медицинские тесты не будут формальностью, учитывая тяжёлую травму, которую Никола перенёс полтора года назад. Ну и цена также выглядит достаточно серьёзной. Возможно, данные в хорватской газете завышены — нужно дождаться официальных комментариев.