Московское «Динамо» перехватило игрока у киевского «Динамо». Кто такой Моро?

Московское «Динамо» не собирается ограничиваться на трансферном рынке одним лишь Даниилом Фоминым из «Уфы». Следующим новичком может стать Никола Моро из загребского «Динамо».
К нему есть интерес со стороны нескольких клубов, в частности, ещё одного «Динамо» — киевского. Но украинский клуб предлагал за центрального полузащитника семь млн евро, а московский, по сообщениям хорватской газеты Sportske novosti, готов потратить на три млн больше. Что это за игрок, за которого идёт такая борьба?
Что собой представляет Моро
Он воспитанник загребского клуба, перешёл из дубля в главную команду в середине сезона-2016/2017, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. После пары выходов на замену он получил место в основе на позиции опорного полузащитника и закрепился.
Сезоны 2017/2018 и 2018/2019 он провёл в основе. Матчей набралось не так много — всего 43 — из-за тяжёлой травмы. Моро травмировал крестообразную связку и не играл полгода: с апреля по ноябрь 2018 года. После возвращения он снова стал игроком основы. В последнем сезоне вышел с первых минут в 27 турах чемпионата Хорватии, пяти матчах Лиги чемпионов (и ещё в трёх матчах квалификации в турнир), играл и в Кубке.
За время выступления за «Динамо» Моро поиграл на нескольких позициях в полузащите, но его основная роль — опорный полузащитник. Он агрессивно и мобильно играет без мяча: на втором месте в команде по количеству отборов, перехватов и совокупных действий в обороне. Агрессивная манера игры приводит к большому количеству единоборств, в которых Моро проявляет себя не лучшим образом. Его обводят в среднем полтора раза за матч, так что можно сказать, что он пока берёт не качеством, а количеством действий, а в понимании игры ещё должен прибавить.
Важная особенность Моро: несмотря на большой объём работы без мяча, он так же активен и с мячом. В команде он делает в среднем больше всех пасов за игру. Показательны матчи в Лиге чемпионов. В гостях у «Шахтёра» Моро был в тройке лучших у «Динамо» по общему количеству пасов, а в домашнем матче стал четвёртым, несмотря на то что был удалён на 74-й минуте. А удаление он заработал грубым подкатом, что ещё раз подтверждает: игрок очень подвижный и резкий, но не всегда может рассчитать силы и принять правильное решение.
Что касается игры в пас, Никола старается обострять, даже играя в глубине. Он часто разбивает линии соперников вертикальными передачами низом. При этом и часто теряет мяч: всего 80% точности, маловато для опорника.
Моро не слишком много забивает: два гола в прошедшем сезоне, четыре в предыдущем. Зато делает это регулярно и в одном и том же стиле — дальними ударами с правой ноги. У него поставленный удар, поэтому ему опасно давать свободу на чужой половине поля: может приблизиться к штрафной и мощно приложиться. В «Динамо» он один из исполнителей стандартов.
В прошлом году на фоне юношеского Евро в Италии писали об интересе «Милана», но сборная Хорватии неудачно провела турнир, заняла последнее место в группе, а Моро ничем не отметился, в отличие от того же Влашича, и интерес заглох.
Какие перспективы в РПЛ
У Моро большой потенциал, хотя на данный момент немного не хватает понимания игры и спокойствия. В тактической и закрытой лиге, как РПЛ, эти недостатки будет трудно скрыть. Но ему всего 22 года, в этом возрасте самое время учиться новому и прогрессировать. А текущий набор достоинств позволяет позволяет рассчитывать, что он уже сейчас усилит «Динамо».
Моро в свои 22 года уже поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы и несколько лет задействован во взрослой команде. То есть, несмотря на возраст, он уже видел соперников самого серьёзного уровня. Поэтому трансфер кажется удачным и на будущее, и на сейчас. Это уже достаточно качественный игрок, но ему есть в чём прибавлять. А в перспективе это вполне футболист европейского уровня, которого можно выгодно продать в одну из топ-лиг.
Возможно, точечный выход на балканский рынок — следствие работы Желько Бувача. Бывший помощник Юргена Клоппа уже несколько месяцев работает в московском клубе и наверняка должен знать игроков на этом рынке лучше своих коллег.
В случае с этим игроком нельзя недооценивать важность медосмотра. Даже если клубы обо всём договорятся, медицинские тесты не будут формальностью, учитывая тяжёлую травму, которую Никола перенёс полтора года назад. Ну и цена также выглядит достаточно серьёзной. Возможно, данные в хорватской газете завышены — нужно дождаться официальных комментариев.
- 5 августа 2020
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