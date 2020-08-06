5 ярких игроков РПЛ, которые точно пропустят старт сезона-2020/2021

РПЛ стартует уже послезавтра! Но, к сожалению, не все команды подойдут к первому туру в оптимальном составе. Рассказываем о самых ярких футболистах, которые точно пропустят стартовый матч Премьер-Лиги.

Георгий Мелкадзе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

До сих пор неясно, за кого будет выступать Мелкадзе в новом сезоне. По информации «Чемпионата», «Химки» возьмут игрока в аренду. Но пока официально клуб о переходе нападающего не объявлял. Тем не менее точно известно, что старт сезона форвард пропустит. В заключительном туре прошедшего розыгрыша РПЛ Мелкадзе заработал дисквалификацию на один матч. В первом тайме гостевой игры против ЦСКА (0:2) Георгий за 6 минут схлопотал две жёлтые карточки и был удалён с поля.

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Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По той же причине пропустит первый тур РПЛ и Антон Миранчук. Полузащитник стал главным героем последнего матча чемпионата в составе «Локомотива». В игре против «Урала» (1:0) он забил единственный мяч, прервав свою девятиматчевую безголевую серию. Но уже в дополнительное время встречи получил необязательную жёлтую карточку за симуляцию в чужой штрафной. К сожалению для хавбека, «горчичник» стал вторым. Удаление, конечно же, не повлияло на ход той игры, однако в предстоящем матче первого тура с «Рубином» помощь Антона «Локомотиву» бы точно не помешала.

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Андрей Лунёв Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Концовка прошлого сезона для голкипера «Зенита» обернулась настоящим кошмаром. В матче 28-го тура против «Ахмата» (1:1) он не только привёз гол, но и получил серьёзную травму. Причём на ровном месте. Лунёв неудачно выбил мяч от ворот, схватился за ногу и чуть позже был заменён. Врачи диагностировали у голкипера повреждение прямой мышцы правого бедра, но точные сроки восстановления назвать не смогли.

«Сейчас идёт первая фаза лечения. Наши доктора и физиотерапевты убирают воспалительный процесс в мышцах, дальше будет обследование, по итогам которого более детально и точно будем знать, на сколько выбыл Андрей. Чувствует себя неплохо. Надеюсь, травма ограничится месяцем», — утверждал Сергей Семак в конце июля.

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Ильзат Ахметов, ЦСКА

Ильзат Ахметов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После возобновления РПЛ Ильзат был недоступен для ЦСКА всю оставшуюся часть сезона. Воспользовавшись паузой в чемпионате, вызванной пандемией, он отправился в Германию на плановую операцию.



«К сожалению, почти полтора года травма плеча не давала играть на сто процентов. Из-за неё я пропустил первый вызов в сборную. А во время нескольких матчей РПЛ плечо вылетало в самый разгар игры. В последнее время проблема беспокоила всё сильнее. Упражнения на закачку уже мало помогали. Посоветовались с руководством клуба и решили сделать операцию», — признался Ильзат в начале июня.

Операция прошла успешно, но возвращения Ахметова, похоже, стоит ждать не раньше середины августа.



«Ахметов вернулся в Москву ещё несколько дней назад. Через три месяца необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения», — утверждал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов в начале июня.

Уилкер Анхель Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Центральный защитник «Ахмата» «сломался» в 26-м туре РПЛ, во время домашней игры с ЦСКА (0:4). Врачи грозненского клуба диагностировали у него закрытый перелом локтевого отростка со смещением. Ожидалось, что защитник успеет восстановиться за 8 недель. Однако после операции срок восстановления венесуэльца увеличился до 10 недель. Теперь возвращения защитника стоит ждать не раньше середины сентября.

Под вопросом:

«Краснодар» смазал прошедший сезон и рискует испортить себе жизнь в начале нынешнего из-за эпидемии травм в команде. Сейчас под вопросом участие аж двух игроков основы «быков» в матче первого тура РПЛ с «Уфой» — Спаича и Вильены. Защитник из-за травмы лодыжки не играл за «Краснодар» с декабря, а хавбеку помешала принять участие в трёх заключительных играх чемпионата мышечная травма. До сих пор нет официальной информации о том, что оба игрока полностью восстановились. Поэтому есть вероятность, что стартовую встречу в РПЛ Урош и Тонни пропустят.